Zonder Brigitte Bardot zou dit dessert nooit beroemd zijn geworden.

Voeding
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Het is zacht, smelt in je mond, subtiel zoet... en toch had het een simpele jeugdherinnering kunnen blijven, doorgegeven in een Oost-Europese familiekeuken. Maar dat was zonder rekening te houden met een onverwachte ontmoeting met Brigitte Bardot, die op 28 december 2025 in het hart van Saint-Tropez overleed . Een terugblik op het heerlijke verhaal van een dessert dat uitgroeide tot een cultklassieker.

Een filmopname, een actrice en een ontdekking.

Het is midden jaren vijftig. De zon verwarmt de straten van Saint-Tropez en de kleine badplaats beleeft de eerste tekenen van beroemdheid. Brigitte Bardot, destijds nog relatief onbekend, is bezig met de opnames van " En God schiep de vrouw ", de film die haar leven en dat van het dorp voorgoed zal veranderen.

Tussen de opnames door dwaalt de jonge actrice nieuwsgierig rond en duwt de deur open van een bakkerij van een zekere Alexandre Micka, een Pool die zich onlangs in het zuiden heeft gevestigd. Hij biedt haar een brioche aan, royaal gevuld met een lichte vanillecrème , volgens een recept van zijn grootmoeder.

Liefde op het eerste gezicht met een voorliefde voor zoetigheid

Brigitte Bardot proeft ervan. Ze vindt het heerlijk. Ze praat erover. En deze zoete lekkernij krijgt een naam: de Tarte de Saint-Tropez. Of preciezer: de Tarte Tropézienne . Een verwijzing naar de stad die haar verwelkomde... en naar de filmopnames die haar tot een icoon zouden maken.

Dankzij haar kwam het dessert uit de vergetelheid en wist het de filmploeg, nieuwsgierige toeschouwers en vervolgens toeristen te betoveren. Alexandre Micka registreerde het handelsmerk in 1955. Het succes was razendsnel. De Tarte Tropézienne werd een vast onderdeel van Zuid-Frankrijk, de Franse Rivièra en vervolgens van de Franse gastronomie.

Een dessert dat een symbool is geworden

Ook nu nog roept deze met room gevulde brioche direct de glamour van de jaren zestig op, de zomers in Saint-Tropez en de zorgeloze elegantie van een vervlogen tijdperk. Hij is nooit uit de vitrines van Zuid-Franse patisserieën verdwenen en blijft talloze variaties inspireren.

Maar wat vaak vergeten wordt, is dat dit familierecept zonder Brigitte Bardots talent en smaak wellicht geheim was gebleven. Eén hap was genoeg om er een legende van te maken.

Naila T.
Naila T.
Ik analyseer de maatschappelijke trends die ons lichaam, onze identiteit en onze relatie met de wereld vormgeven. Wat mij drijft, is het begrijpen hoe normen in ons leven evolueren en veranderen, en hoe discours over gender, geestelijke gezondheid en zelfbeeld het dagelijks leven doordringen.
