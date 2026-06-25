Wordt uw huis te warm? Deze verrassende tip is wellicht interessant voor u.

Op dit moment is het in heel Frankrijk snikheet. In sommige regio's zijn de temperaturen hoger dan in de Sahara. Zelfs als je 's ochtends vroeg de luiken sluit en de hele nacht ventileert, zal de hitte tijdens een verzengende hittegolf toch naar binnen sijpelen, ondanks je pogingen om de temperatuur te verlagen. En aangezien niet iedereen zich een airconditioner kan veroorloven, zou dit accessoire, waar niemand tot nu toe aan had gedacht tijdens een hittegolf, wel eens de nodige verlichting kunnen bieden.

De overlevingsdeken, een goedkoop schild tegen de hitte.

De Fransen kijken naar het weerbericht en hopen dat de temperaturen dalen. Ze verlangen bijna naar de winter en de frisse lenteochtenden. Nooit eerder hadden ze zo naar een verfrissende regenbui verlangd als nu. Frankrijk verkeert al een week in staat van alarm en breekt het ene hitterecord na het andere. Geen enkele regio is eraan ontkomen, zelfs Bretagne, ooit een oase van koelte, niet, en ook het noorden, bekend om zijn aanhoudende grijze luchten en weinig zonneschijn, wordt niet gespaard.

De media wijden complete reportages aan deze schijnbaar eindeloze hittegolf en benadrukken voortdurend het ongekende karakter ervan. De huidige temperaturen komen overeen met de weersvoorspellingen voor 2050. Sterker nog, slechts 1,2% van de wereldbevolking kende temperaturen die afgelopen maandag hoger waren dan in Frankrijk. En ventilatoren zijn niet langer voldoende om te ventileren of zelfs maar een beetje luchtcirculatie te creëren. De temperatuur binnenshuis is vrijwel gelijk aan de temperatuur in de schaduw, vooral als je in een slecht geïsoleerd huis woont. Je hebt echt het gevoel alsof je in een kartonnen huis woont.

Nu investeren stadsbewoners, opgesloten in betonnen jungles, massaal in geavanceerde airconditioners. Door deze enorme populariteit zijn de prijzen echter verviervoudigd. Sommigen hebben hun huis in de garage gezet of een veldbed in de kelder geplaatst, terwijl anderen online naar doe-het-zelf-oplossingen zoeken. En de nooddeken is een geweldige uitvinding gebleken om de hitte te bestrijden. Dit accessoire, dat in extreme situaties wordt gebruikt om mensen met onderkoeling warm te houden, heeft ook een verkoelende kant die zonnestraling reflecteert en oververhitting bij warm weer beperkt.

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Een manier om de temperatuur in huis met wel 7°C te verhogen.

Tijdens deze bijna apocalyptische hittegolf is het vrijwel zinloos om de luiken gesloten te houden en in het donker binnen te blijven. Zelfs de nachten zijn ondraaglijk heet. De gevolgen van klimaatverandering zijn duidelijk voelbaar. We moeten dus improviseren met wat we hebben. Volgens voorstanders kan het bekleden van de ramen van een huis met een reddingsdeken de temperatuur met 7°C verlagen. Dat is geen geringe prestatie.

Een overlevingsdeken is misschien niet zo mooi als geborduurde gordijnen , maar hij werkt als een thermische barrière en weerkaatst warmte als een schild. De deken is verkrijgbaar voor minder dan €5 bij de drogist en wordt soms zelfs gratis verstrekt tijdens EHBO-trainingen of andere preventieve evenementen. Hij bewijst zijn waarde en zorgt voor comfort in dit hete weer. Er zijn echter een paar belangrijke tips om optimaal gebruik te maken van deze handige, compacte innovatie, die meestal in het dashboardkastje belandt. Hier lees je hoe je hem correct gebruikt:

Bevestig het met lijm aan de buitenkant van het raam om te voorkomen dat de zonnestralen erdoorheen komen, en sluit de luiken als je die hebt. De maker van de video waarschuwt: "De warmte blijft tegen het glas opgesloten en de thermische schok kan ervoor zorgen dat het dubbele glas barst."

Zorg ervoor dat het reflecterende materiaal van de reddingsdeken de buren aan de overkant van de straat niet verblindt en het zicht op de weg niet belemmert.

Wijting (Meudon white) is ook effectief bij warm weer.

Tijdens je zoektocht naar tips om de hitte te verlichten met behulp van zoekwoorden op sociale media, ben je misschien wel video's tegengekomen van vindingrijke mensen die hun ramen wit schilderen. Nee, het is geen nieuwe decoratietrend en ook geen camouflagetechniek om nieuwsgierige blikken te weren. Deze verfachtige substantie is niets minder dan Meudon wit. Weer zo'n oud volksverhaaltje om het benauwd te houden in een huis dat aanvoelt als een spies op een barbecue.

Dit is een zeer fijn wit poeder dat voornamelijk bestaat uit calciumcarbonaat, dezelfde stof als het krijt dat op schoolborden wordt gebruikt. Oorspronkelijk kwam het uit de steengroeven van Meudon, vlakbij Parijs, vandaar de naam. Meudon White wordt meestal gemengd met een beetje water tot een pasta of een dikke vloeistof, die vervolgens met een kwast of spons wordt aangebracht. Eenmaal droog vormt het een witte sluier die een deel van het zonlicht weerkaatst. Het is zo'n overtuigend product dat het zelfs in doe-het-zelfwinkels uitverkocht is.

Hittegolven komen en gaan, en elke keer is het anders. Ze worden elk jaar heviger, waardoor mensen zich moeten aanpassen en hun leefomstandigheden moeten heroverwegen. Als je niet het geluk hebt om in een oud stenen huis te wonen of een zwembad te hebben, zullen deze tijdelijke oplossingen een echte uitkomst zijn.