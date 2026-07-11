Een bepaalde gewoonte in de badkamer kan bijdragen aan nare geurtjes.

Denkt u dat de nare geurtjes in uw badkamer alleen te wijten zijn aan slechte ventilatie of gebrekkige schoonmaak? Een gewoonte die velen van ons onbewust aanleren, kan ook een rol spelen. Een wetenschappelijke studie wijst op een dagelijkse gewoonte die de verspreiding van bacteriën in de ruimte bevordert... wanneer het toilet zich in de badkamer bevindt.

Deze reflex die velen van ons hebben

Deze situatie is van toepassing op woningen waar het toilet en de badkamer zich in één ruimte bevinden. In veel woningen is het toilet apart, wat vanzelfsprekend de verspreiding van microdruppels naar handdoeken, tandenborstels of andere badkamerartikelen beperkt. Deze indeling wordt bovendien vaak als hygiënischer beschouwd.

Wanneer het toilet echter in de badkamer is geïntegreerd, komt het vaak voor dat men doorspoelt zonder de deksel te sluiten. Deze ogenschijnlijk onschuldige handeling kan gevolgen hebben. Bij het doorspoelen wordt niet alleen de pot geleegd; er ontstaat ook een luchtstroom die kleine, onzichtbare druppeltjes door de ruimte kan verspreiden. Dit fenomeen blijft vaak onopgemerkt, maar kan wel degelijk de hygiëne in de badkamer beïnvloeden.

Microdruppeltjes die zich door de hele kamer verspreiden

Onderzoekers van de Universiteit van Arizona , onder leiding van microbioloog Charles Gerba, onderzochten deze vraag in een studie die werd gepubliceerd in het American Journal of Infection Control. Hun werk beschrijft wat wetenschappers de "toiletpluim" noemen. Wanneer het toilet wordt doorgespoeld, vormt zich een wolk van microdruppeltjes die verschillende micro-organismen kunnen bevatten.

Deze deeltjes slaan vervolgens neer op oppervlakken in de buurt: de vloer, de muren, de wastafel en zelfs op voorwerpen die in de kamer zijn achtergelaten. Daarom raden onderzoekers aan om altijd de toiletbril te sluiten voor het doorspoelen en het toilet en de omliggende oppervlakken regelmatig schoon te maken.

Waarom dit nare geurtjes kan bevorderen

De studie richt zich voornamelijk op de verspreiding van bacteriën, maar dit fenomeen kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van hardnekkige geuren. Bepaalde micro-organismen vinden op vochtige oppervlakken een omgeving die bevorderlijk is voor hun groei. Vochtige handdoeken, badmatten, tandenborstels en andere alledaagse voorwerpen kunnen zo broedplaatsen worden waar bacteriën zich gemakkelijker vermenigvuldigen.

Sommige van deze stoffen zijn echter juist verantwoordelijk voor de onaangename geuren die in een badkamer kunnen ontstaan. Hoewel dit niet de enige mogelijke verklaring is, kan deze verspreiding er wel degelijk toe bijdragen dat de atmosfeer minder prettig wordt.

De juiste stappen voor een "frissere" badkamer

Het goede nieuws is dat een paar simpele gewoontes kunnen helpen dit fenomeen te beperken.

De eerste reflex is om de toiletbril te sluiten vóór elke spoeling.

Het is ook raadzaam om de badkamer dagelijks te ventileren om de luchtvochtigheid te verlagen, de toiletpot en andere veelgebruikte oppervlakken regelmatig schoon te maken en handdoeken na gebruik goed te laten drogen.

Nog een praktische tip: bewaar je tandenborstel niet direct naast het toilet als ze zich in dezelfde ruimte bevinden.

Het sluiten van de toiletbril duurt uiteindelijk maar een seconde, maar deze simpele gewoonte kan ervoor zorgen dat uw badkamer elke dag schoner en aangenamer is. Zoals zo vaak het geval is met hygiëne, zijn het juist deze kleine, herhaalde handelingen die een groot verschil kunnen maken voor uw dagelijkse comfort.