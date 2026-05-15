Deze gewoonte na het douchen draagt bij aan nare geurtjes in de badkamer.

Je stapt verfrist en ontspannen uit de douche. Een paar uur later, als je de badkamer weer binnenloopt, hangt er een vreemde, muffe geur in de lucht. Wat als de oorzaak een simpele gewoonte is, iets wat velen van ons doen zonder erbij na te denken? Spoiler alert: het begint allemaal met de handdoek. Hier lees je waarom deze routine na het douchen vaak de bron is van onaangename geuren, en hoe je het moeiteloos kunt oplossen.

De boosdoener is vaak de handdoek die niet goed is opgehangen.

Na het afdrogen is de reflex bijna automatisch: we rollen onze handdoek op aan een haak, leggen hem op de rand van het bad of laten hem zelfs op een stoel liggen. Deze ogenschijnlijk onschuldige handeling is volgens experts op het gebied van huishoudelijke hygiëne echter een van de belangrijkste oorzaken van nare geurtjes in de badkamer.

Een vochtige handdoek die op een hoopje ligt of opgevouwen is, kan niet goed drogen. En in een ruimte die al warm en vochtig is, is dat de perfecte omgeving voor bacteriën en schimmel (dat kleine beetje schimmel dat verantwoordelijk is voor die muffe geur). Een normale handdoek, netjes uitgespreid, droogt in 2 tot 3 uur. Dezelfde handdoek, opgevouwen, kan er 6 tot 8 uur over doen om te drogen, of zelfs veel langer in een slecht geventileerde badkamer.

Een tot nadenken stemmende studie

Het probleem is des te belangrijker omdat het met hygiëne te maken heeft. Een analyse die vaak door textielspecialisten wordt aangehaald, toonde aan dat ongeveer 90% van de handdoeken coliforme bacteriën bevat. Dit is niet onbelangrijk: deze micro-organismen gedijen in warme, vochtige omgevingen en hun vermenigvuldiging gaat gepaard met die beruchte onaangename geur.

Goed nieuws: door de tijd dat een handdoek vochtig blijft te beperken, wordt de groei van deze schimmels aanzienlijk verminderd. Met andere woorden, het probleem zit niet in de handdoek zelf, maar in de manier waarop deze tussen gebruiksbeurten wordt gedroogd.

Goede gewoontes om dagelijks aan te nemen

Om van je badkamer een ruimte te maken die altijd lekker ruikt, zijn slechts een paar simpele stappen nodig.

Leg de handdoek plat op een handdoekrek in plaats van aan een haak. Zo kan de lucht aan beide kanten van de handdoek circuleren. Dit is verreweg de meest effectieve methode. Ventileer de badkamer tijdens en na het douchen.

Volgens de hygiëne-adviezen voor thuis is het het beste om na een warme douche minstens 20 minuten een afzuigventilator aan te zetten of een raam open te laten om overtollig vocht te verwijderen. De Cleveland Clinic wijst er ook op dat het handhaven van een luchtvochtigheid onder de 50% de schimmelgroei aanzienlijk beperkt.

Was je handdoeken regelmatig, gemiddeld na elke 3 tot 4 keer gebruik. En laat ze vooral nooit nat in de wasmand liggen: ze kunnen andere stoffen besmetten.

Vermijd wasverzachter, want dat vermindert het absorptievermogen van de vezels en houdt vocht vast in de stof. Handdoeken worden daardoor minder effectief en nemen sneller onaangename geuren aan.

Als je de ruimte hebt, wissel dan af tussen twee handdoeken zodat ze na elk gebruik volledig kunnen drogen. Een kleine aanpassing die een groot verschil maakt.

Kortom, een lekker ruikende badkamer draait niet om geurkaarsen of wondersprays. Vaak zijn het juist de kleine, alledaagse handelingen die het verschil maken.