Waarom komen sommige vlekken in de keuken steeds weer terug, zelfs na het schoonmaken?

Wie kent de frustratie niet van dezelfde vlekken die na een grondige schoonmaakbeurt alweer terugkomen op het aanrecht, rond de gootsteen of op de achterwand? Dit fenomeen is meer dan alleen een gevoel; het heeft zeer specifieke oorzaken. Begrijpen waarom sommige vlekken hardnekkiger zijn – of zelfs nog hardnekkiger terugkomen – is de eerste stap om deze ontmoedigende cyclus te doorbreken.

Het mysterie van terugkerende vlekken

In de keuken lijken sommige vlekken onvermijdelijk. Vetvlekken op de kastdeuren, witachtige aanslag rond de gootsteen, bruine vlekken op het fornuis, kringen rond het koffiezetapparaat: al deze verschijnselen hebben één ding gemeen: ze verdwijnen niet permanent, zelfs niet na grondig schoonmaken. Deze hardnekkigheid is geen toeval. Het wordt verklaard door de aard van de resten, die zich niet zomaar op het oppervlak afzetten, maar in het materiaal doordringen en zo hechtingspunten creëren die moeilijk te verwijderen zijn met een spons.

Biofilm, de voornaamste boosdoener achter hardnekkige vlekken.

Een studie, gepubliceerd in mei 2025 in het wetenschappelijke tijdschrift Chemical Engineering Journal door professor Hyunjoon Kong en zijn team aan de Universiteit van Illinois, werpt bijzonder waardevol licht op dit fenomeen. De onderzoekers tonen aan dat de zwarte, grijze of roze vlekken die regelmatig rond gootstenen en voegen in keukens worden waargenomen, niet zomaar vuil zijn, maar daadwerkelijke bacteriële biofilms.

Deze biofilms, die bestaan uit microscopische kolonies georganiseerd en beschermd door een matrix van extracellulaire stoffen, hechten zich stevig aan oppervlakken. Zelfs bij krachtig schrobben of sterke desinfectiemiddelen zijn ze bestand en regenereren ze snel. Het is dan ook deze sterk georganiseerde biologische structuur, en niet een gebrek aan reiniging, die de terugkerende aard van deze vervuiling verklaart.

Vet en kalkaanslag, andere hardnekkige vijanden

Naast biofilm spelen ook andere resten een belangrijke rol bij de hardnekkigheid van vlekken in de keuken. Bakvet, dat in fijne druppeltjes op aanrechtbladen, kookplaten, afzuigkappen of muren spat, droogt snel op en wordt bijzonder plakkerig. Hoe langer het blijft zitten, hoe meer het hecht en een laag vormt die moeilijk te verwijderen is.

Kalkaanslag, daarentegen, ontstaat door de hardheid van leidingwater. Dit mineraalrijke water zet bij elke verdamping dunne witte laagjes af op kranen, wastafels en ramen. Deze afzettingen worden dag na dag dikker en geven altijd de indruk dat het oppervlak vuil is, zelfs na het afvegen met een spons.

Waarom simpel huishoudelijk werk niet genoeg is

De meest voorkomende fout is dat alleen het zichtbare oppervlak wordt schoongemaakt zonder de oorzaak van het probleem aan te pakken. Een doorsnee huishoudelijk schoonmaakmiddel verwijdert de bovenste vuillaag, maar laat vaak de onderliggende structuur intact. In het geval van biofilm bijvoorbeeld, worden bacteriën die beschermd worden door hun extracellulaire matrix niet aangetast door standaard schoonmaakmiddelen.

Bij vetvlekken is afvegen met water alleen niet voldoende om de vetophopingen in de poriën van het materiaal te verwijderen. En bij kalkaanslag bevordert het niet drogen na elk gebruik direct de herafzetting van mineralen.

De juiste stappen om de cyclus te doorbreken

Om te voorkomen dat de vlekken terugkomen, zijn er een paar simpele stappen die een groot verschil kunnen maken.

Om vetophoping te voorkomen, is het raadzaam om na elke kooksessie even snel schoon te maken met heet water en afwasmiddel of zwarte zeep.

Voor kalkaanslag is het direct drogen van oppervlakken na elk gebruik en het regelmatig gebruik van verdunde witte azijn de beste aanpak.

Wat biofilms betreft, helpt een grondige reiniging van de voegen, de gootsteen en vochtige hoeken, gevolgd door een goede droging, om het resterende vocht te beperken dat de vorming ervan bevordert.

Het is ook essentieel om de gebruikte producten aan te passen aan elk type oppervlak, aangezien sommige materialen zoals marmer of natuursteen niet bestand zijn tegen zuren.

De terugkerende vlekken in de keuken zijn daarom geen teken van slechte schoonmaak, maar het resultaat van welbekende fysisch-chemische en biologische verschijnselen. Door de oorsprong ervan te begrijpen en gerichte preventieve en curatieve maatregelen te nemen, wordt het mogelijk om de cyclus van terugkerende vlekken definitief te doorbreken.