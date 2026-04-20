Dit keukenartikel kan, afhankelijk van het materiaal, meer bacteriën bevatten.

Je gebruikt hem bijna dagelijks zonder erbij na te denken: de snijplank is onmisbaar in de keuken. Toch kan het materiaal waarvan hij gemaakt is een rol spelen bij de aanwezigheid van bacteriën. Hout of plastic, de keuze is genuanceerder dan je denkt.

Hout versus plastic: een onverwacht duel

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn niet alle snijplanken gelijk als het gaat om bacteriën. Wetenschappelijk onderzoek heeft een interessant verschil tussen hout en plastic aan het licht gebracht.

Houten planken hebben een natuurlijke structuur die bestaat uit vezels die vocht kunnen absorberen. Daardoor blijkt uit sommige studies dat ze tot wel 99% van de bacteriën in slechts enkele minuten kunnen doden. Doordat de vezels in het hout doordringen, worden micro-organismen beroofd van water en voedingsstoffen, waardoor hun overlevingskansen worden beperkt.

Daarentegen hebben plastic snijplanken een glad oppervlak... tenminste in eerste instantie. Na verloop van tijd en bij herhaaldelijk gebruik van messen ontstaan er microkrasjes. Deze kleine scheurtjes vormen vervolgens een ideale broedplaats voor bacteriën, die tijdens het schoonmaken moeilijk te bereiken zijn.

Dit bevordert de bacteriegroei.

Het materiaal van je snijplank is niet het enige belangrijke aspect. De aanwezigheid van bacteriën hangt ook af van hoe je kookt en je keukengerei schoonmaakt. Bepaalde voedingsmiddelen, zoals rauw vlees, vis of ongewassen groenten, kunnen micro-organismen op het oppervlak achterlaten. Als de plank beschadigd, gebarsten of slecht schoongemaakt is, kunnen deze bacteriën zich gemakkelijker nestelen.

Onderzoek naar voedselhygiëne toont aan dat goed onderhouden houten snijplanken veilig te gebruiken blijven. Plastic snijplanken daarentegen hebben vaak de voorkeur in professionele keukens, met name omdat ze bestand zijn tegen hoge temperaturen in de vaatwasser. Met andere woorden, het gaat niet alleen om wát je gebruikt, maar ook om hóé je het gebruikt.

Goede gewoontes om dagelijks aan te nemen

Goed nieuws: u hoeft uw keuken niet radicaal te verbouwen om de risico's te beperken. Een paar simpele gewoontes kunnen al een groot verschil maken.

Ten eerste is het aan te raden om aparte snijplanken te gebruiken voor rauw en gekookt voedsel. Dit helpt kruisbesmetting te voorkomen.

Vervolgens is grondige reiniging na elk gebruik essentieel. Heet water, zeep en goed afspoelen zijn in de meeste gevallen voldoende.

Het drogen is net zo belangrijk. Een vochtige plank kan de groei van bacteriën bevorderen, vooral als deze nat wordt opgeborgen.

Vergeet tot slot niet de staat van uw printplaten te controleren. Als ze veel deukjes of scheurtjes vertonen, is het wellicht tijd om ze te vervangen.

Sommige gezondheidsadviezen adviseren ook om oppervlakken regelmatig te desinfecteren, vooral na het hanteren van rauw vlees.

Hout of plastic: welke moet je kiezen?

Uiteindelijk hangt de keuze tussen hout en plastic vooral af van je gewoonten en hoe comfortabel je je voelt in de keuken. In beide gevallen hoef je niet naar perfectie te streven of je schuldig te voelen over elk klein foutje. Een keuken die gebruikt wordt, geleefd wordt en zich aanpast aan jouw tempo, is een keuken die je persoonlijkheid weerspiegelt. De sleutel ligt elders: eenvoudige technieken toepassen, goed voor je keukengerei zorgen en koken in een omgeving waar je je op je gemak voelt.

Kortom, het materiaal van je snijplank kan de aanwezigheid van bacteriën beïnvloeden, maar je schoonmaakroutine blijft de belangrijkste factor. Met een paar goede gewoontes kun je met een gerust hart koken en volop genieten van je tijd in de keuken.