De herfst brengt een gouden licht en een verkwikkende frisheid die je doen verlangen om je interieur om te toveren tot een ware oase.

Dit seizoen nodigt uit tot creativiteit in huis : het zelf maken van decoraties met natuurlijke elementen die je tijdens wandelingen verzamelt, geeft een authentiek gevoel van voldoening.

Slingers van bladeren, plantenkransen, geurkaarsen met kruiden, arrangementen van kalebassen en pompoenen... aan ideeën geen gebrek.

We bieden een uitgebreid overzicht van de leukste doe-het- zelfprojecten om elke kamer te decoreren en een warme sfeer te creëren. En het goede nieuws is: het hele gezin kan meedoen.

Kies een kleurenpalet en natuurlijke elementen om je interieur te decoreren.

Herfstkleuren om te prefereren

Het kiezen van de juiste kleuren is de eerste stap naar een geslaagde herfstdecoratie . We raden aan om een kleurenpalet samen te stellen rond warme tinten : rijk oranje, mosterdgeel, diepbruin, intens bordeauxrood en bosgroen.

Deze kleuren roepen direct associaties op met oogsten en druivenoogsten, waardoor de decoratie verankerd wordt in de seizoensgebonden realiteit.

Om een uniforme uitstraling te vermijden, voeg je accenten van contrasterend blauw toe. Deze chromatische dynamiek geeft het geheel een frisse uitstraling zonder de visuele samenhang te verstoren.

Voor accessoires kun je bordeauxrode en paarse kaarsen combineren met donkerrode en groene decoraties. Blauwe en oranje kaarsen staan ook prachtig in arrangementen met warme tinten .

Deze kleurencombinaties zijn gemakkelijk aan te brengen op kussens, geruite theedoeken en kaarsenstandaards.

Schatten uit de natuur om te verzamelen

De herfstnatuur biedt een scala aan gratis en prachtige materialen. Verzamel tijdens je boswandelingen takken van beuken en eiken die na een windvlaag zijn gevallen, eikels, twijgen, varens en met mos bedekte boomschors.

Dennenappels verdienen een overvloedige oogst: ze passen overal. Rozenbottels, vooral de Rosa Rugosa , bieden helderrode, zeer decoratieve vruchten. Gedroogd gras en tarwestengels voegen een welkome rustieke toets toe.

Maak deze collectie compleet met seizoensgebonden fruit en groenten : pompoenen, courgettes, patisson, appels, peren, hazelnoten, kastanjes, druiven en vijgen staan prachtig op een tafel of in een ladekast.

Gedroogde wilde appeltjes en sinaasappelschijfjes voegen een subtiele toets toe. Zorg dat je deze voorraad begin september aanlegt, zodat je gedurende het hele seizoen over een ruime keuze aan ingrediënten beschikt.

Maak je eigen herfstkransen en -slingers.

Maak een natuurlijke krans voor de deur of muren.

De plantenkrans is hét symbool van zelfgemaakte herfstdecoratie .

Kies hiervoor een geschikte ronde basis: een cirkel van draad of messing, een dun houten frame, een gevlochten touw, of zelfs een oude, met de hand gevormde kledinghanger.

Bevestig vervolgens de elementen door ze in elkaar te haken, aan elkaar te knopen of door een lijmpistool en verstevigingsdraad te gebruiken.

Verwerk gedroogde beukentakken, eikenbladeren, gedroogde physalis, gedroogde oranje helichrysumbloemen, eikels, dennenappels, bessen en bladeren. Werk af met een jute lint en touw om het op te hangen.

Deze kransen kunnen aan de voordeur, aan de muur of rond een kaars met herfstgeur op tafel worden gehangen. Combineer grote en kleine kransen en schik ze op verschillende plekken in huis voor een sfeervol effect.

Maak zelf verschillende slingers.

Slingers brengen beweging en luchtigheid in de decoratie.

Een slinger van dode bladeren is het meest toegankelijk: verzamel bladeren van verschillende groottes en kleuren, prik met een naald een gaatje vlakbij de steel en rijg ze aan een touwtje, waarbij je tussen elk blad een knoopje maakt.

Verstevig kwetsbare platen met plakband voordat u gaat boren om scheuren te voorkomen.

Voor een sfeervolle herfstverlichting bevestig je herfstbladeren aan de ledlampjes met kleine wasknijpers. Hang de lichtslinger rond een spiegel of raam voor een gezellige, zachte gloed.

De vilten pompoenen, uitgeknipt en in vorm gebracht met dun ijzerdraad, vormen een originele en herbruikbare slinger. Tot slot voegen witte spookjes van touw, 20 tot 25 cm lang en dubbelgevouwen, met ogen getekend met zwart vilt, een ondeugend tintje toe aan Halloween.

Maak je eigen kaarsen en kaarsenstandaards voor een gezellige sfeer.

Zelfgemaakte kaarsen maken

Het zelf maken van kaarsen is een toegankelijk doe-het-zelfproject waarmee je de sfeer in een kamer direct kunt veranderen.

Je hebt een houder, een kaarslont, plantaardige sojawas , kleurstoffen en etherische oliën of geurstoffen nodig.

Smelt de was au bain-marie, voeg de kleurstof toe en giet het mengsel in de container met de lont in het midden. Laat het 4 tot 6 uur uitharden.

Wist je dat plantaardige was op sojabasis gemiddeld 50% langer brandt dan traditionele paraffine? Dit is een overtuigend argument voor deze zelfgemaakte producten, die zowel economisch als ecologisch zijn.

Voor pompoenvormige kaarsen kun je een siliconen mal gebruiken met oranje voedselkleurstof: het resultaat is verbluffend. Versier ze vervolgens met kaneelstokjes, specerijen of gedroogde sinaasappelschijfjes voor een warme, vuurachtige geur .

Maak je eigen doe-het-zelf kaarsenstandaards en lantaarns.

Een simpel leeg potje verandert in een elegante kaarsenhouder door alleen aan de buitenkant herfstbladeren te lijmen. Dezelfde techniek werkt ook met een gerecycled glazen yoghurtpotje of een vaasje van plexiglas.

Laat het blad volledig drogen voordat u er een kaars of taps toelopend element op plaatst. Deze veiligheidsmaatregel is essentieel: het blad mag nooit in contact komen met de vlam.

Voor kaarsenstandaards kun je de houders versieren met gevallen bladeren, touw en lijm. Batterijgevoede kaarsen van verschillende hoogtes, geplaatst in lantaarns, samen met bladeren, hazelnoten en dennenappels, zorgen voor een seizoensgebonden uitstraling zonder enig risico.

Deze zelfgemaakte kaarsenstandaards zijn ook leuke cadeautjes voor spelletjesavonden of gezellige theekransjes met vrienden.

Creëer herfstdecoraties, kamer voor kamer.

Plantensamenstellingen en hun locaties

Een geslaagde herfstcompositie begint vaak met een sterk ankerpunt.

Kies een lantaarn als centraal element en kleed deze geleidelijk aan aan met accessoires: kandelaars met bijpassende kaarsen, een mandje gevuld met appels en peren, een rood of blauw geruit theedoek voor een gezellige landelijke stijl.

Voeg fluwelen of houten paddenstoelen en kleine echte of keramische pompoenen toe om de look compleet te maken.

Locatie Aanbevolen artikelen Schoorsteenmantel Kransen, kaarsen, takken, gedroogde bladeren Commode voor woonkamer/slaapkamer Lantaarn, decoratieve paddenstoelen, kleine pompoenen bijzettafel voor in de hal Mand, appels, pompoen, kandelaar Hoek van de plank Kaarsenhouder, eikels, dennenappels Salontafel in de woonkamer Middenstuk: thujabomen, varens, fruit, pompoenen

Haal je oude manden, boerenkisten, blikken emmers en antieke schalen tevoorschijn om druiven, vijgen, kastanjes en patissonpompoenen in te presenteren. Deze authentieke containers versterken de rustieke en warme sfeer van je seizoensdecoratie.

Pas de inrichting van elke kamer aan.

Vervang in de woonkamer de crèmekleurige kussens door kussens met herfstachtige oranje en gouden patronen en kies voor gebreide of chenille plaids. Zet in de slaapkamer mini-pompoenen in potjes op het nachtkastje en hang een krans van gedroogde bloemen boven het bed.

Vul in de keuken vazen met gedroogde kruiden, tarwestengels en kleurrijke bladeren, en gebruik rode of gouden handdoeken.

Ook aan de badkamer is gedacht: geurende herfstkaarsen, vloerkleden en handdoeken in de kleuren van het seizoen zorgen voor een complete sfeerverandering.

Deze subtiele maar consistente aanpassingen creëren een intieme en geborgen sfeer in het hele huis, van vloer tot plafond.

Maak creatieve doe-het-zelfprojecten met gerecyclede materialen.

Alledaagse materialen een tweede leven geven.

Recycling staat centraal in het creatieve proces van de herfst. Kartonnen rollen worden omgetoverd tot kleine bosdieren door ze te beschilderen, er een gezicht op te tekenen en er natuurlijke elementen op te plakken.

Een steen met de juiste vorm wordt een schattige egel, met beukenbloesems erop geplakt als lijfje en een paar strepen met viltstift voor het gezicht.

Gedroogde sinaasappelschijfjes lenen zich voor talloze fantasieën: teken er figuren op, snijd vormen uit andere schijfjes om oren te maken en hang het geheel op als een slinger.

Door sinaasappelschillen uit te steken met een koekjesvormpje, creëer je leuke figuren die je op tafel kunt leggen tijdens een etentje of wanneer je gasten ontvangt. Deze milieuvriendelijke, creatieve projecten brengen waardevolle lessen over aan kinderen.

Het ontwerpen en beeldhouwen van originele decoraties

Fluweelzwammen zijn van september tot half januari zeer gewild vanwege hun realistische uiterlijk. Ze zijn in sommige jaren moeilijk te vinden, dus het is verstandig om ze in te slaan zodra je ze in tuincentra of winkels ziet.

Ze zijn kwetsbaar, ga er voorzichtig mee om. Om ze zelf van klei te maken, vorm je een cilinder voor de basis en een koepel voor de hoed, zet je ze in elkaar door de naad glad te strijken met een beetje water, laat je het 24 tot 48 uur drogen en beschilder je ze vervolgens met acrylverf .

Medaillons van zoutdeeg zijn een andere tijdloze klassieker. Meng twee kopjes bloem met één kopje zout, voeg geleidelijk warm water toe en kneed tot een glad deeg.

Spreid het uit, druk seizoensbladeren of bloemblaadjes met een koekjesvormpje op de medaillons en laat het 48 uur drogen voordat je het ophangt. De maskers, gemaakt van gekleurde gevallen bladeren met uitsparingen voor de ogen, vormen een originele en poëtische slinger.

Plan je herfstdecoraties in, afhankelijk van de tijd en de beschikbare ruimte.

Plan en anticipeer op het decoratieseizoen.

Volgens een onderzoek naar consumentengedrag uit 2023 begint bijna 60% van de Europese huishoudens in de eerste week van september met het versieren van hun huis voor de feestdagen.

Deze anticipatie stelt ons in staat om elke week van de herfst ten volle te genieten.

Wij adviseren om kwalitatief goede kunstbloemen die u in voorgaande jaren heeft aangeschaft, al begin september buiten te zetten, zelfs voordat de echte kleuren in de natuur verschijnen.

Combineer geleidelijk natuurlijke elementen die je tijdens je wandelingen verzamelt met groenten van de markt. Voltooi de compositie in de loop van de weken, naarmate je nieuwe ontdekkingen doet.

Bewaar je decoratieve items tussen de seizoenen door op zolder, zodat je ze het volgende jaar gemakkelijk terug kunt vinden. Een plakboek vol seizoensgebonden inspiratie helpt om een samenhangend beeld te behouden en dient als leidraad van het ene jaar op het andere.

Doe-het-zelfprojecten aanpassen aan je ruimte en dagelijks leven.

Voor kleine ruimtes volstaan kaarsen, kleine beeldjes en tafeldecoraties: het seizoenseffect is direct merkbaar zonder dat het rommelig wordt.

In een appartement kun je met tijdelijk zelfklevend behang een herfstthema creëren zonder permanente veranderingen aan te brengen. Kies voor geurloze kaarsen en zachte stoffen pompoenen voor ruimtes met kinderen en huisdieren.

Transformeer deze creatieve momenten in echt leuke familieactiviteiten. Betrek de kinderen bij het maken van bladerkransen, maskers of medaillons van zoutdeeg.

Combineer deze workshops met een heerlijke seizoenslekkernij : kaneelbroodjes, chocoladebabka, Halloween-koekjes, allemaal vergezeld van een warme kop thee. Deze gedeelde momenten, waarin ontspanning, originaliteit en welzijn samenkomen, creëren vaak de meest dierbare herinneringen aan het seizoen.