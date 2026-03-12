Volgens een onderzoek verandert meer dan de helft van de oceanen van kleur en wordt groener.

Groente
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Damon Hall/Pexels

De aarde wordt al sinds jaar en dag de "blauwe planeet" genoemd vanwege de enorme oceanen die het oppervlak bedekken. Recente wetenschappelijke waarnemingen tonen echter aan dat deze iconische kleur geleidelijk zou kunnen veranderen. Volgens verschillende studies op basis van satellietgegevens is een groot deel van de oceanen wereldwijd de afgelopen decennia al van kleur veranderd en iets groener geworden.

Waarnemingen gedaan over een periode van meer dan twintig jaar.

Het fenomeen werd vastgesteld door de analyse van satellietbeelden die gedurende een periode van ongeveer twintig jaar waren verzameld. Deze gegevens stelden onderzoekers in staat om kleurvariaties in de oceaan op mondiale schaal te bestuderen. Een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature geeft aan dat meer dan 56% van de oceanen in deze periode een meetbare kleurverandering heeft ondergaan. Onderzoekers observeerden dat sommige oceaangebieden groener werden.

Deze veranderingen zijn vaak moeilijk met het blote oog waar te nemen, maar satellietsensoren kunnen kleine variaties detecteren in de manier waarop licht door water wordt weerkaatst. Wetenschappers beschouwen deze veranderingen als een belangrijke indicator voor de transformaties die mariene ecosystemen ondergaan.

De rol van fytoplankton bij deze kleurverandering

Een van de belangrijkste verklaringen die onderzoekers aandragen, betreft fytoplankton, een groep mariene micro-organismen die in staat zijn tot fotosynthese. Deze organismen bevatten onder andere chlorofyl, een pigment dat bepaalde golflengten van licht absorbeert en het water een groenere tint kan geven.

Wanneer de concentratie fytoplankton in bepaalde oceaangebieden toeneemt, kan de kleur van het water lichtjes veranderen. Fytoplankton speelt een essentiële rol in het handhaven van het evenwicht in de oceanen. Het vormt de basis van veel mariene voedselketens en draagt ook bij aan de opname van koolstofdioxide uit de atmosfeer.

Een fenomeen dat mogelijk verband houdt met klimaatverandering.

Wetenschappers denken dat deze kleurvariaties verband kunnen houden met milieuveranderingen die de oceanen beïnvloeden. Een hogere watertemperatuur, veranderingen in de oceaanstromingen en verschuivingen in de beschikbaarheid van voedingsstoffen kunnen allemaal de verspreiding van fytoplankton beïnvloeden.

Klimaatverandering zou dus indirect de verspreiding van bepaalde mariene micro-organismen in sommige regio's kunnen bevorderen. Onderzoekers blijven echter voorzichtig: hoewel waarnemingen duidelijk een kleurverandering in veel oceaangebieden laten zien, is verder onderzoek nodig om de betrokken mechanismen volledig te begrijpen.

Mogelijke gevolgen voor mariene ecosystemen

Deze veranderingen kunnen het evenwicht van ecosystemen in de oceaan verstoren. Omdat fytoplankton de basis vormt van veel voedselketens, kan elke verandering in de verspreiding ervan de soorten beïnvloeden die ervan afhankelijk zijn. Sommige populaties vissen of andere zeedieren zouden daardoor in bepaalde gebieden kunnen floreren, terwijl andere zouden kunnen afnemen.

Bovendien speelt fytoplankton ook een rol in bepaalde atmosferische processen, met name door het vrijgeven van stoffen die bijdragen aan wolkenvorming. Deze complexe interacties tussen oceanen, klimaat en de biosfeer vormen momenteel het onderwerp van veel wetenschappelijk onderzoek. Satellietwaarnemingen tonen aan dat de kleur van de oceanen niet statisch is. In de afgelopen twintig jaar heeft meer dan de helft van de oceanen een meetbare verandering ondergaan, met een trend naar een iets groenere kleur.

Hoewel deze variaties soms onmerkbaar zijn voor het menselijk oog, vormen ze uiteindelijk een belangrijk signaal van de veranderingen die zich in mariene ecosystemen voltrekken. Voor wetenschappers kan het monitoren van deze veranderingen helpen om de impact van het klimaat op het evenwicht van de oceanen beter te begrijpen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
