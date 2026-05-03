Het leven op de boerderij: deze contentmaker verandert de perceptie van het dagelijkse boerenleven.

In de regio Gers zet Zoé (@zoe.la.gersoise) zich in voor bewustwording. Ze is art director in grafisch ontwerp en tevens de vrouw van Ludovic, een boer. De afgelopen maanden zijn haar TikTok-video's over hun leven op de boerderij viraal gegaan in heel Frankrijk.

"Boerenvrouw en levensgenieter"

Zoé stelt zichzelf voor op haar TikTok-account, @zoe.la.gersoise. Oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Frankrijk, kwam ze op 9-jarige leeftijd naar Occitanië, ging studeren in de Verenigde Staten en keerde vervolgens terug naar de Gers-regio, waar haar partner de familieboerderij tussen Samatan en Gimont overnam. Ze is nu art director in grafisch ontwerp en woont in Toulouse. Verre van het stereotype van de boerin "die thuisblijft", documenteert ze hun dagelijks leven met een eigenzinnige en ironische blik.

In slechts drie maanden tijd hebben haar tientallen berichten 15 miljoen keer bekeken, bijna 16.000 volgers gekregen en 837.000 likes verzameld. Een van haar meest bekeken berichten is een video waarin ze in een avondjurk verschijnt omdat "haar vriend tegen haar zegt: 'Zullen we naar buiten gaan?'" — oftewel, naar de velden. Alleen al deze clip is meer dan 800.000 keer bekeken. Het geheim? Toegankelijke humor, herkenbare situaties en het vermogen om het alledaagse boerenleven om te toveren tot iets universeels.

"Stereotypen over boeren doorbreken"

"Mijn doel is om de vooroordelen rondom het leven van boeren te ontkrachten en te laten zien hoe verrijkend hun dagelijkse routine kan zijn," legt Zoé uit. Ze bespreekt de zware werkdruk van veehouders – die gedwongen zijn om in het weekend en in alle weersomstandigheden te werken – maar ook de "weinig bekende" voordelen: de verbondenheid met de natuur en het feit dat geen twee dagen hetzelfde zijn. Ze ontvangt "veel bedankjes" en merkt op dat "veel boeren zichzelf herkennen" in haar video's en haar steunen.

Een hecht duo voor de camera

Geïnspireerd door haar partner Ludovic, die de familieboerderij beheert, plaatst Zoé (@zoe.la.gersoise) dagelijks video's, waarin ze vaak hun gezamenlijke avonturen laat zien. Het duo werkt goed samen: hij is diep geworteld in de landbouw; zij is grafisch ontwerper met een buitenstaandersblik, altijd op zoek naar het 'absurde' of ontroerende detail. Als moeder van twee jonge dochters combineert ze haar gezinsleven met haar passie voor het maken van content.

Uiteindelijk wil Zoé haar account meer richten op "technische" content, waarbij ze het werk van veehouders of graanboeren belicht, en evolueren naar "het account van een jong boerenpaar". Dit project sluit aan op een reële behoefte: haar publiek wil meer zien, meer begrijpen en zichzelf blijven herkennen in dit dagelijks leven dat tot nu toe onvoldoende in beeld is gebracht.

Een steeds meer verbonden sector

De agrarische sector is steeds sterker vertegenwoordigd op sociale media: in 2024 had 79% van de boeren minstens één actief account, volgens een onderzoek van ADquation. En ondanks de vele uitdagingen waar de sector voor staat, zegt 92% van de Fransen een positief beeld van boeren te hebben – een groeiende waardering die deels het succes verklaart van agrarische accounts op sociale media, zoals dat van Zoé (@zoe.la.gersoise).

Deze "geënsceneerde" weergave wordt echter niet universeel geaccepteerd. Sommigen veroordelen het als een geïdealiseerd beeld van het beroep, gereduceerd tot gepolijste beelden van zonsopgangen boven velden, een vredig huwelijksleven en een hechte band met dieren. Deze representatie wordt als misleidend beschouwd, omdat ze de fysieke ontberingen, mentale spanning, economische onzekerheid en psychische nood die een deel van de agrarische gemeenschap ervaart, verhult. Anderen wijzen ook op de geromantiseerde weergave van de veeteelt, waar scènes van tederheid met koeien en geiten de productieve realiteit maskeren: dieren die worden uitgebuit en vervolgens naar het slachthuis worden gestuurd. Achter het idyllische verhaal wordt sociale media zo het toneel voor een debat over welke aspecten van het beroep we wel of niet willen laten zien.

Kortom, Zoé (@zoe.la.gersoise) beweert niet dat ze de landbouw revolutioneert. Met humor, zonder neerbuigendheid of "overdreven romantiek", onthult ze simpelweg een realiteit waar velen zich niet van bewust waren. En blijkbaar zijn 15 miljoen mensen het daarmee eens.