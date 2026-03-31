Waarom de lucht in Australië rood kleurde: spectaculaire beelden intrigeren internetgebruikers.

Fabienne Ba.
CBS new / X (anciennement Twitter)

Een intense, bijna surrealistische rode lucht trok onlangs ieders aandacht in Australië. De beelden, die massaal op sociale media werden gedeeld, wekten fascinatie en vragen op. Wetenschappers wijzen achter dit indrukwekkende schouwspel een bekend natuurverschijnsel.

Een bijzonder krachtig weersverschijnsel

Deze roodachtige lucht werd waargenomen tijdens de passage van een intens weersysteem: de tropische cycloon Narelle. Zoals vaak het geval is bij dit soort verschijnselen, raasden er sterke winden door sommige gebieden, waardoor grote hoeveelheden stof en zand werden opgewerveld.

Deze deeltjes, die in de atmosfeer terechtkomen, veranderen de manier waarop zonlicht door de lucht schijnt. Daardoor kan de lucht van kleur veranderen en ongewone tinten aannemen, variërend van diep oranje tot spectaculair rood. De Australische meteorologische dienst legt uit dat deze stofstormen zowel het zicht als het uiterlijk van de lucht beïnvloeden. Hoe meer deeltjes de lucht bevat, hoe sterker de visuele effecten kunnen zijn.

Waarom kleurt de lucht rood?

Dit fenomeen lijkt misschien indrukwekkend, maar het berust op een vrij eenvoudig fysisch mechanisme: de verstrooiing van licht. Zonlicht bestaat normaal gesproken uit verschillende kleuren. In een typische atmosfeer worden blauwe tinten meer verstrooid, waardoor de lucht zijn gebruikelijke uiterlijk krijgt.

Wanneer de lucht gevuld is met stof, zand of rook, verandert alles. Deze deeltjes filteren bepaalde golflengten van licht, met name blauwe tinten. Warme kleuren, zoals rood en oranje, worden dan beter zichtbaar. Het is een beetje zoals het effect van een vurige zonsondergang. Alleen wordt dit effect hier versterkt door de grote hoeveelheid deeltjes die in de lucht zweven.

Beelden die de hele wereld over zijn gegaan

Het is niet verwonderlijk dat deze buitengewone landschappen al snel de sociale media overspoelden. Foto's en video's tonen een bijna bovennatuurlijke hemel, die het dagelijks leven transformeert in een scène die zo uit een film lijkt te komen. Veel internetgebruikers beschreven een "onwerkelijke" of "apocalyptische" sfeer, wat de krachtige visuele impact van dit soort fenomenen bewijst. Ook lokale bewoners spraken van een eigenaardige atmosfeer, die verband hield met de aanwezigheid van stof in de lucht.

Deze viraliteit laat zien hoe spectaculaire natuurverschijnselen ons blijven boeien. Je blik wordt als vanzelf getrokken naar deze buitengewone beelden die je visuele waarneming op de proef stellen.

Een zeldzaam fenomeen... maar niet uniek.

Hoewel opvallend, is dit type rode lucht niet geheel nieuw. Soortgelijke verschijnselen zijn al in verschillende delen van de wereld waargenomen. Tijdens zandstormen, vervuilingsincidenten of zelfs branden kan de concentratie van deeltjes in de lucht vergelijkbare effecten veroorzaken. In 2022 werd bijvoorbeeld in China een rode lucht waargenomen onder specifieke weersomstandigheden.

Deskundigen wijzen erop dat deze gebeurtenissen relatief zeldzaam blijven, omdat ze een combinatie van verschillende factoren vereisen: sterke wind, een hoge concentratie deeltjes en specifieke atmosferische omstandigheden.

Een natuurlijk schouwspel dat onze zintuigen prikkelt.

Geconfronteerd met deze beelden is het natuurlijk om verrast, zelfs gefascineerd, te zijn. Je waarneming wordt direct beïnvloed door licht en kleur, en dit soort lucht speelt precies met deze referentiepunten. Dit fenomeen herinnert ons er ook aan hoe levendig en voortdurend in ontwikkeling de atmosfeer is. De kleuren die je ziet zijn nooit statisch: ze zijn afhankelijk van talloze elementen die onzichtbaar zijn voor het blote oog.

Kortom, deze indrukwekkende rode lucht is helemaal niet mysterieus. Het wordt verklaard door de enorme hoeveelheid stof in de lucht, opgewaaid door krachtige winden die gepaard gaan met een heftig weersverschijnsel. Zelfs met een volkomen duidelijke verklaring behoudt het toch dat 'iets' spectaculairs dat ons steeds weer blijft verbazen.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Volgens een onderzoek verandert meer dan de helft van de oceanen van kleur en wordt groener.

