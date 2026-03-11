Het Britse model Kelly Brook laat haar figuur zien, en internetgebruikers reageren daarop.

Op het warme zand showt het Britse model en actrice Kelly Brook vol trots haar figuur. Ze deelde onlangs een reeks zonnige foto's op Instagram, waarop ze verschillende outfits laat zien, waaronder een beige badpak met tropische prints, dat haar rondingen accentueert.

Een carrousel die haar rondingen accentueert.

Op de eerste foto in de carrousel poseert Kelly op een strand. Haar gedrapeerde en gestructureerde outfit benadrukt haar figuur en rondingen, met dunne bandjes en een elegant silhouet. De rest van de serie toont andere kledingstukken: stippen of luipaardprint, altijd in harmonie met haar lichaam en stralend in de zon.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kelly Brook (@iamkb)

De fans zijn helemaal onder de indruk.

Onder haar bericht stroomden de reacties binnen: "Je rondingen zijn prachtig, koningin van de stranden!" , "Deze outfit staat je perfect, wat een ideaal figuur!" , riepen haar volgers uit, die haar zelfvertrouwen en haar keuze om zonder complexen een voluptueus figuur te omarmen, prezen.

Kortom, Kelly Brook belichaamt inclusieve schoonheid op de stranden van Jamaica en bewijst dat rondingen de mooiste outfits verdienen. Deze zonovergoten fotoserie is een ode aan zelfacceptatie en inspireert duizenden fans om van hun lichaam te houden zoals het is.