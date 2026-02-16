Search here...

Deze 21-jarige Britse model blikt terug op een cosmetische ingreep waar ze spijt van heeft.

Léa Michel
Op slechts 21-jarige leeftijd maakt Apple Martin, dochter van de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow en de Britse singer-songwriter Chris Martin, al naam als model en rijzende ster. In een "Beauty Secrets"-video voor Vogue onthulde de jonge vrouw haar schoonheidsroutine als "gestreste student"—en ook een cosmetische ingreep die ze als tiener onderging en waar ze nu spijt van heeft. Zo opent ze een openhartig gesprek over schoonheidsdruk, onzekerheden en zelfacceptatie.

"Ik heb ooit een ingreep ondergaan... en daar heb ik spijt van gehad."

In de video kiest Apple voor transparantie: ze geeft toe dat ze slechts één keer, op 18-jarige leeftijd, lipfillers heeft laten zetten. Ze legt echter uit dat ze het resultaat al snel "te groot" vond en zichzelf niet meer herkende. Deze reflectie, een paar jaar later, dient als een impliciete waarschuwing voor cosmetische ingrepen die te vroeg worden genomen, onder invloed van trends en sociale media.

Apple Martin verheerlijkt de ingreep geenszins en benadrukt dat ze er niet op terug is gekomen en dat deze keuze voor haar "een ervaring is waar ze een les uit heeft geleerd". Daarmee illustreert ze het dilemma waar veel jongvolwassenen mee worstelen: de wens om te voldoen aan een geïdealiseerd beeld, terwijl ze tegelijkertijd hun eigen gezicht moeten leren accepteren zoals het is.

Van acne naar zelfacceptatie

In dezelfde video vertelt het jonge model ook openhartig over haar acne-problemen op de middelbare school, die ze omschrijft als "een bron van schaamte en een deuk in mijn zelfvertrouwen". Zonder het te dramatiseren, vertelt ze hoeveel deze puistjes op haar zelfbeeld drukten tijdens haar puberteit. Tegenwoordig is haar boodschap veranderd: ze herinnert ons eraan dat puistjes of onzuiverheden bij het menselijk bestaan horen en "niet het einde van de wereld" zijn.

Ze benadrukt de impact van stress, die ze op humoristische wijze illustreert door de kleine littekens op haar voorhoofd te laten zien. Haar boodschap is duidelijk: hoe meer je dingen dramatiseert, hoe meer je huid eronder lijdt. Door haar gezicht zonder make-up voor de camera te laten zien, normaliseert Apple een realiteit die velen liever verbergen, en biedt ze een meer empathische visie op schoonheid.

Tussen erfgoed, elegantie en modellen.

Apple Martin opereert niet "in een vacuüm": ze noemt haar moeder, Gwyneth Paltrow, en haar grootmoeder, de Amerikaanse actrice Blythe Danner, als "twee iconische vrouwen" die ze diep bewondert. Beiden zijn gerenommeerde actrices en stijliconen, die voor haar "een schoonheid belichamen die zowel elegant als assertief is". Door hen te noemen, laat Apple zien dat ze deel uitmaakt van een lijn van publieke figuren, terwijl ze tegelijkertijd haar eigen pad bewandelt en haar eigen imago ontwikkelt.

Deze respectvolle maar afstandelijke kijk op haar familieachtergrond werpt ook licht op haar relatie met schoonheid: gevangen tussen zeer hoge eisen, media-aandacht en de wens om authentiek te blijven, probeert de jonge vrouw een persoonlijk evenwicht te vinden. Haar openhartigheid over cosmetische ingrepen – en meer – draagt bij aan het creëren van een genuanceerder imago, ver verwijderd van de 'kunstmatige perfectie' die vaak met het sterrensysteem wordt geassocieerd.

Door te reflecteren op een cosmetische ingreep waar ze spijt van heeft, biedt Apple Martin waardevolle inzichten in de valkuilen van schoonheidsdruk in het tijdperk van filters en sociale media. Haar verhaal combineert helderheid, zelfspot en een verlangen naar transparantie: ja, ze heeft lipfillers geprobeerd, maar ze geeft nu de voorkeur aan de tijdelijke en creatieve oplossingen die make-up biedt. Ze stuurt een krachtige boodschap naar haar generatie: het belangrijkste is niet om elke 'imperfectie' uit te wissen, maar om te leren leven met je spiegelbeeld en keuzes te maken die echt weerspiegelen wie je bent.

