Op een Braziliaans strand laat dit "rondborstige" model haar figuur zien.

Modellen
Léa Michel
Leslie Sidora, een Frans 'rondborstig' model van Mauritiaanse en Braziliaanse afkomst, fleurt Instagram op vanaf een iconisch strand in Brazilië, met de Suikerbroodberg (een berg aan de monding van de Guanabara-baai in Rio de Janeiro, Brazilië) als spectaculaire achtergrond.

Een zomerse look

In deze fotocarrousel verschijnt Leslie Sidora eerst op een spiegelselfie in een schone en lichte badkamer, in een witte bikini die haar figuur flatteert. Vervolgens wandelt ze op blote voeten over het strand, met uitzicht op de golven en de bergen onder een bewolkte hemel. Haar natuurlijke hoge knot en glimlach maken het stralende en serene beeld compleet, waarbij het zachte licht van de omgeving haar stralende aanwezigheid benadrukt.

Onder haar berichten schreef Leslie: "Outfit die ik na de winter weer graag wil dragen," een optimistische opmerking die de huidige winter weerspiegelt en de terugkeer van warmer weer belooft.

De fans zijn helemaal onder de indruk.

De reacties van haar volgers stroomden binnen met enthousiasme: hartjes, vlammetjes en reacties als "🔥🔥" , "Zo mooi!" , "Koningin" en "Perfectie" prezen haar zelfvertrouwen en magnetische uitstraling. Ze vierden een inclusieve en krachtige schoonheid die zelfacceptatie inspireert, waardoor deze post een ware boost voor body positivity werd.

Op dit Braziliaanse strand straalt Leslie Sidora met haar voluptueuze figuur en tijdloze strandlook. Haar nostalgische onderschrift en deze zonovergoten foto's verwarmen onze harten midden in de winter en nodigen ons uit te dromen van de zomer en authenticiteit.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Deze 21-jarige Britse model blikt terug op een cosmetische ingreep waar ze spijt van heeft.

