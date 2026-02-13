"Hertenogen": de blik van dit Spaanse model is betoverend.

Cindy Kimberly, een Spaans model van Nederlandse afkomst, bekend als @wolfiecindy op Instagram, maakt furore op internet met een recente selfie waarop haar blik volgens haar volgers "bijzonder hypnotiserend" is. Op de foto lijken haar ogen nog expressiever dan normaal, versterkt door subtiele make-up met verlengde wimpers en zachte tinten. Fans overladen haar met complimenten en vergelijken haar met "een hinde".

Een blik die al lange tijd boeit.

Cindy Kimberly is geen onbekende met opmerkingen over haar licht amandelvormige ogen, die vaak worden omschreven als "hertenogen" of "onwerkelijk". Op deze nieuwe foto wordt het effect versterkt door natuurlijk licht, een roze blush en glanzende lippen, wat een dromerige diepte creëert. Geboren in Nederland maar opgegroeid in Spanje aan de Costa Blanca, werd ze in 2015 beroemd dankzij een post van Justin Bieber ( "Omg wie is dit!!!" ). Tegenwoordig, met meer dan 7 miljoen volgers, is ze een model en mode-icoon en siert ze de covers van tijdschriften.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

De gepassioneerde reacties van de fans

De reacties stromen binnen: "Perfecte hertenogen", "Ze lijkt wel een sprookjesheldin", "Je blik doet mijn hart elke keer weer smelten." Internetgebruikers wijzen erop dat deze foto het effect tot het uiterste drijft, met TikTok-tutorials om deze virale "hertenogen"-look na te maken. Velen zien haar als een "romantische muze" en merken op dat haar selfies steevast beautytrends lanceren.

Zijn stijl en zijn opkomst

Cindy blinkt uit in artistieke portretten en deelt vaak fanart. Haar kenmerkende make-up – geaccentueerde ogen, natuurlijke lippen – past perfect bij haar Latijns-Amerikaanse en Indonesische gelaatstrekken. Van babysitter tot influencer: ze heeft op de catwalk in Madrid gelopen, samengewerkt met merken en Loba opgericht, een trendy en gepersonaliseerde kledinglijn.

Deze foto van Cindy Kimberly bevestigt haar vermogen om te fascineren: een simpele selfie waarop haar grote, expressieve ogen meer dan ooit betoveren. Voorbij alle hype belichaamt ze een tijdloze schoonheid die miljoenen inspireert, waarmee ze bewijst dat haar blik haar grootste troef blijft op sociale media.