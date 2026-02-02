"Het is een groot risico": de hobby van dit model zou haar carrière in gevaar kunnen brengen.

Kitty Wan is een van de weinige modellen die letterlijk haar handen gebruikt om de kost te verdienen. Deze Amerikaanse is gespecialiseerd in handmodellenwerk en kan tot wel $2.000 per dag verdienen door haar handen uit te lenen aan advertenties, beautycampagnes en fotoshoots voor sieraden en huidverzorgingsproducten. Hoewel haar beroep constante aandacht vereist – een vlekkeloze huid, onberispelijke nagels en continue hydratatie – geeft Kitty Wan toe dat ze een hobby die een belangrijke rol speelt in haar dagelijks leven niet heeft opgegeven: volleybal. Om precies te zijn, beachvolleybal.

De sport die alles op het spel kan zetten.

"Iedereen zegt dat ik een beetje gek ben om te blijven spelen," vertelde ze aan People magazine. Toch houdt Kitty Wan vol, omdat haar passie de afgelopen drie jaar haar angst heeft overwonnen. En hoewel de risico's reëel zijn – verdraaide vingers, schrammen, verstuikingen, blauwe plekken – heeft ze tot nu toe nog nooit een ernstige blessure opgelopen. Een gelukje, maar ook een kwestie van zorgvuldig omgaan met de situatie: "Ik denk er liever niet te veel over na, anders doe ik mezelf nog meer pijn," zei ze.

Een discipline die constante aandacht vereist.

Om risico's te minimaliseren, legt Kitty Wan uit dat ze zich aan strenge rituelen houdt: geen contactsporten, niet koken met scherpe voorwerpen, geen gekleurde nagellak. Gels zijn verboden en manicures zijn altijd naturel. Ze heeft altijd een vochtinbrengende crème in haar auto en in elke kamer van haar huis, gebruikt elke avond nagelriemolie en brengt voor elke fotoshoot een handmasker aan. "De opnames zijn zo dichtbij dat je elk detail van de nagelmatrix kunt zien", legt ze uit.

Tussen een lucratieve carrière en persoonlijk plezier.

De paradox van Kitty Wan fascineert internetgebruikers: hoe kun je een "uiterst delicate" carrière combineren met zo'n "riskante" sport? In een virale TikTok-video deelt ze een lijst met activiteiten die verboden zijn voor een handmodel... terwijl ze toegeeft dat ze die regels meteen verbreekt zodra ze weer op het zand van een volleybalveld staat. "Het is tegenstrijdig, maar dat is precies wat ik er zo leuk aan vind," erkent ze.

Hoewel voorzichtigheid geboden blijft, bewijst Kitty Wan ook dat passie zelfs in de meest beperkende omgevingen een plek kan vinden. Haar boodschap? Discipline, jazeker, maar nooit ten koste van plezier.