Dit rondborstige model zorgt voor opschudding met een jurk met een onverwacht detail.

Het Britse model Alva Claire, bekend om haar inzet voor lichaamsdiversiteit in de mode, haalde deze week de krantenkoppen. Ze werd gespot op een evenement in Londen in een zwarte jurk waarvan het belangrijkste detail – een geïntegreerde capuchon – vooral op internet veel aandacht trok. Een minimalistisch maar onverwacht silhouet dat de traditionele normen van chic herdefinieert.

Een zwarte jurk… met een capuchon

De jurk in kwestie, kort en gestructureerd, speelt met strakke lijnen en een aansluitende snit. De zwarte satijnen stof sluit mooi aan op het figuur, maar het is de capuchon, die zachtjes over de schouders van Alva Claire valt, die ieders aandacht heeft getrokken. Dit detail, dat vaker geassocieerd wordt met streetwear of functionele kledingstukken, geeft een moderne twist aan een verder klassiek kledingstuk. Gecombineerd met zwarte pumps en subtiele make-up, benadrukt de outfit de zelfverzekerde uitstraling van model Alva Claire, die moeiteloos een stijl uitstraalt die zowel elegant als assertief is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door ALVA CLAIRE (@alvaclaire)

Een silhouet dat de status quo uitdaagt.

Alva Claire verwierf in 2020 bekendheid nadat ze voor het luxemerk Versace liep en daarmee een van de eerste plus-size modellen werd die op de iconische catwalk schitterde. Sindsdien belichaamt ze een nieuwe generatie modellen die de schoonheidsnormen in de mode-industrie herdefiniëren. De oorspronkelijk uit Londen afkomstige Claire heeft vaak aangegeven dat ze wil vertegenwoordigen "wat ze zelf nooit in tijdschriften zag toen ze jonger was".

Met deze verschijning in een jurk met capuchon vervaagt ze opnieuw de grenzen tussen stijlen – ze combineert de klassieke elegantie van een little black dress met een meer urban accessoire. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat mode niet beperkt is tot één silhouet of een strikte dresscode.

Een zeer opmerkelijke ontvangst

Op sociale media waren de reacties talrijk. Sommige internetgebruikers prezen de outfit als "gedurfd en chic", terwijl anderen de nadruk legden op "het visuele comfort en de symbolische kracht van de capuchon": een manier voor sommigen om "hun lichaam en hun ruimte terug te eisen".

Stylisten gaven ook commentaar op de look: "Het detail met de capuchon doorbreekt het klassieke beeld van de little black dress en geeft het een bijna filmische dimensie", merkte een columnist van het Britse tijdschrift Grazia op. De keuze voor een zwierige snit en een atypisch detail weerspiegelt een trend die op verschillende catwalks te zien was: een moeiteloos chique stijl die streetwear-elementen kan integreren en tegelijkertijd verfijnd blijft.

Een aanwezigheid die in lijn is met haar verplichtingen.

Hoewel de outfit veel ophef veroorzaakte, past deze uiteindelijk perfect bij de stijl van Alva Claire, die bekendstaat om haar gedurfde en inclusieve modekeuzes. Of het nu op de rode loper is of op het platteland, het model kiest vaak voor kledingstukken die haar figuur benadrukken zonder het ooit te verbergen.

Samenvattend neemt Alva Claire regelmatig deel aan discussies over de positie van gemarginaliseerde lichamen in de mode-industrie en spreekt ze zich uit over de representatie van zwarte, dikke en queer vrouwen. Haar kledingstijl is verre van neutraal, maar wordt zo een middel voor persoonlijke en politieke expressie.