"Ze lijkt wel een hinde": de blik van dit Spaanse model fascineert internetgebruikers.

Cindy Kimberly, een Spaans model van Nederlandse afkomst, deelde onlangs een selfie op Instagram waarop ze een zeer expressieve blik toonde, versterkt door subtiele make-up en verlengde wimpers.

Een selfie die fans helemaal gek maakt

Binnen enkele uren stroomden de bewonderende reacties binnen na de foto. Fans beschreven haar als iemand met "hertenogen" en een "onwerkelijke schoonheid", zo zacht en diepgaand leek haar blik. Sommige internetgebruikers aarzelden niet om de foto "magisch" te noemen, omdat het licht, de hoek en Cindy's uitdrukking een bijna dromerige sfeer creëerden. Anderen zagen een gelijkenis met de heldinnen uit animatiefilms, ergens tussen de werkelijkheid en een betoverde wereld.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Een "moderne hinde"

De vergelijking met een hinde komt voort uit haar grote, licht amandelvormige ogen en delicate gelaatstrekken, die vaak worden benadrukt door make-up geïnspireerd op de 'doe-eyes'-stijl, die erg populair is op Instagram en TikTok. Deze stijl, die de onschuld en intensiteit van de blik benadrukt, lijkt perfect aan te sluiten bij de esthetiek die de jonge vrouw heeft gekozen.

Voor velen belichaamt Cindy de romantische esthetiek van sociale media: een mix van ogenschijnlijke kwetsbaarheid en zelfverzekerde sensualiteit die miljoenen volgers boeit. Ze weet natuurlijkheid en verfijning te combineren, wat haar aantrekkingskracht versterkt op een publiek dat op zoek is naar authenticiteit en visuele inspiratie.

Wanneer een simpele selfie trendy wordt

Bij elke nieuwe reeks selfies stroomt de commentaarsectie vol met bewonderende berichten, vleiende vergelijkingen met dieren en complimenten over haar zogenaamd unieke blik. Op TikTok analyseren verschillende video's zelfs haar make-up, haar gezichtsuitdrukkingen en hoe Cindy Kimberly licht gebruikt om haar gelaatstrekken te accentueren. Er zijn talloze tutorials die gebruikers uitnodigen om die beroemde grote ogen na te bootsen met behulp van specifieke beautytips.

Deze prachtige foto bevestigt eens te meer haar talent om beautytrends te lanceren of nieuw leven in te blazen, of het nu gaat om oogmake-up of poseren voor de camera. Cindy Kimberly is meer dan alleen een influencer; ze heeft zich ontpopt tot een moderne muze, die in staat is om een simpele foto om te toveren tot een waar viraal fenomeen.