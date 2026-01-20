Search here...

"Ze lijkt wel een hinde": de blik van dit Spaanse model fascineert internetgebruikers.

Modellen
Léa Michel
wolfiecindy / Instagram

Cindy Kimberly, een Spaans model van Nederlandse afkomst, deelde onlangs een selfie op Instagram waarop ze een zeer expressieve blik toonde, versterkt door subtiele make-up en verlengde wimpers.

Een selfie die fans helemaal gek maakt

Binnen enkele uren stroomden de bewonderende reacties binnen na de foto. Fans beschreven haar als iemand met "hertenogen" en een "onwerkelijke schoonheid", zo zacht en diepgaand leek haar blik. Sommige internetgebruikers aarzelden niet om de foto "magisch" te noemen, omdat het licht, de hoek en Cindy's uitdrukking een bijna dromerige sfeer creëerden. Anderen zagen een gelijkenis met de heldinnen uit animatiefilms, ergens tussen de werkelijkheid en een betoverde wereld.

Een "moderne hinde"

De vergelijking met een hinde komt voort uit haar grote, licht amandelvormige ogen en delicate gelaatstrekken, die vaak worden benadrukt door make-up geïnspireerd op de 'doe-eyes'-stijl, die erg populair is op Instagram en TikTok. Deze stijl, die de onschuld en intensiteit van de blik benadrukt, lijkt perfect aan te sluiten bij de esthetiek die de jonge vrouw heeft gekozen.

Voor velen belichaamt Cindy de romantische esthetiek van sociale media: een mix van ogenschijnlijke kwetsbaarheid en zelfverzekerde sensualiteit die miljoenen volgers boeit. Ze weet natuurlijkheid en verfijning te combineren, wat haar aantrekkingskracht versterkt op een publiek dat op zoek is naar authenticiteit en visuele inspiratie.

Wanneer een simpele selfie trendy wordt

Bij elke nieuwe reeks selfies stroomt de commentaarsectie vol met bewonderende berichten, vleiende vergelijkingen met dieren en complimenten over haar zogenaamd unieke blik. Op TikTok analyseren verschillende video's zelfs haar make-up, haar gezichtsuitdrukkingen en hoe Cindy Kimberly licht gebruikt om haar gelaatstrekken te accentueren. Er zijn talloze tutorials die gebruikers uitnodigen om die beroemde grote ogen na te bootsen met behulp van specifieke beautytips.

Deze prachtige foto bevestigt eens te meer haar talent om beautytrends te lanceren of nieuw leven in te blazen, of het nu gaat om oogmake-up of poseren voor de camera. Cindy Kimberly is meer dan alleen een influencer; ze heeft zich ontpopt tot een moderne muze, die in staat is om een simpele foto om te toveren tot een waar viraal fenomeen.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Ze is ongelooflijk": dit model toont vol zelfvertrouwen haar rondingen.
Article suivant
Dit rondborstige model zorgt voor opschudding met een jurk met een onverwacht detail.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dit rondborstige model zorgt voor opschudding met een jurk met een onverwacht detail.

Het Britse model Alva Claire, bekend om haar inzet voor lichaamsdiversiteit in de mode, haalde deze week de...

"Ze is ongelooflijk": dit model toont vol zelfvertrouwen haar rondingen.

Je hebt haar misschien al voorbij zien komen op je Instagram-feed: een stralende glimlach en een onmiskenbaar zelfvertrouwen....

Ze werd uitgeroepen tot model van het jaar en onthult een schokkende waarheid.

Enkele dagen nadat ze was uitgeroepen tot "Model van het Jaar 2025", ontroerde supermodel Anok Yai haar fans...

Dit Spaanse model zorgt voor opschudding met haar foto's in de stijl van de jaren 2000.

Cindy Kimberly, een Spaans model van Nederlandse afkomst, heeft opnieuw een sterke indruk gemaakt. In haar recente fotoserie...

Dit plus-size model verkleedt zich als cowboy en zorgt voor opschudding.

Tabria Majors, een Amerikaans plus-size model met meer dan 2 miljoen Instagram-volgers, is een invloedrijk figuur geworden in...

Met haar voluptueuze rondingen straalt dit Australische model.

Kate Wasley, woonachtig in New South Wales (NSW), heeft zich gevestigd als een van de meest iconische gezichten...

© 2025 The Body Optimist