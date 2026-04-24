Om maten tussen landen om te rekenen, onthoud dan deze basisregels: een Franse maat 40 komt overeen met een Britse maat 12 en een Amerikaanse maat 8 voor dameskleding .

Voor schoenen is maat 38 EU gelijk aan maat 5 UK en maat 7 US. Het is altijd belangrijk om je eigen maten (borst, taille, heupen) op te meten voordat je iets koopt.

Bij Ma Grande Taille helpen we je de ideale maat te vinden, ongeacht je lichaamsvorm.

Inzicht in internationale maatsystemen

Dameskledingmaten worden vaak aangegeven in FR, IT, UK, US, DE of JP maten. Deze diversiteit zorgt voor veel verwarring bij het winkelen in het buitenland.

Waarom verschillen de maten per land?

Elk land heeft in de loop der tijd zijn eigen meetsysteem ontwikkeld.

De industrienormen verschillen, evenals de gemiddelde lichaamsvormen die als referentie worden gebruikt.

Merken voegen nog een extra laag complexiteit toe. Merkspecifieke maattabellen zijn vaak beschikbaar, omdat dezelfde maat per fabrikant kan verschillen.

De drie belangrijkste systemen die je moet kennen

Frans systeem (FR) – Gebaseerd op de borstomvang gedeeld door twee, variëren de maten over het algemeen van 34 tot 56 en groter voor plusmaten.

Brits (VK) systeem – Gebruikt even getallen vanaf 4, met een verschil van 28 punten ten opzichte van het Franse systeem.

Amerikaans (VS) systeem – Begint bij 0 of 2, met een afwijking van 32 punten ten opzichte van het Franse systeem (FR).

Plus Size Gids: Eenvoudig begrijpen en omrekenen

Body Optimist biedt deze uitgebreide maattabel aan, ontworpen voor alle lichaamstypes. Want ja, het vinden van de juiste maat zou nooit een bron van stress moeten zijn.

Maattabel voor dameskleding (standaardmaten naar plusmaten)

Franse maat Britse maat Amerikaanse maat Borstomvang (cm) Tailleomtrek (cm) Heupomtrek (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Hoe je correct metingen uitvoert

Het is aan te raden uw maten op te meten (borst, taille, heupen) om de juiste kledingmaat te kiezen. Zo doet u dat:

Borstomvang – Meet op het breedste punt, onder de armen door en over de tepels.

Tailleomtrek – Plaats het meetlint op het smalste punt, meestal boven de navel.

Heupomtrek – Meet op het breedste punt, inclusief de billen.

Binnenbeenlengte – Van de bovenkant van de binnenkant van de dij tot de enkel bij een broek.

Praktische tip: neem uw maten in uw ondergoed, staand, zonder uw adem in te houden. Een flexibel meetlint is onmisbaar.

De specifieke kenmerken van internationale merken

Sommige winkels, zoals Urban Outfitters of SizeOfficial, gebruiken hun eigen maattabellen.

Ma Grande Taille adviseert altijd om de specifieke handleiding van het merk te raadplegen voordat u bestelt.

Merken zoals Mytheresa, Timberland en New Balance bieden ook maattabellen aan op hun websites. Neem de tijd om deze te vergelijken met je eigen maten.

Schoenmaat omrekenen: de praktische handleiding

Schoenmaten verschillen ook per land (EU, VK, VS). In dit gedeelte vind je de juiste maat.

Omrekeningstabel voor damesschoenen

EU-formaat Britse maat Amerikaanse maat Voetlengte (cm) 36 3 5.5 22.5 37 4 6.5 23.5 38 5 7 24 39 6 8 24.5 40 6.5 8.5 25.5 41 7.5 9.5 26 42 8 10 27 43 9 11 27.5 44 10 12 28.5

Meet uw voet correct op

Lengte – Plaats uw voet op een vel papier, teken de omtrek ervan af en meet van hiel tot grote teen.

Breedte – Meet het breedste deel van je voet, vooral belangrijk bij brede voeten.

Ideaal moment – Neem uw maten aan het einde van de dag, wanneer uw voeten licht gezwollen zijn.

Sommige handleidingen bieden specifieke maattabellen voor heren-, dames- en kindermaten. Gebruik nooit een herenmaattabel om een damesmaat om te rekenen.

Voorbij de cijfers: lichaamsacceptatie en de juiste maat kiezen

Bij Ma Grande Taille geloven we stellig dat maat slechts een getal is. Waar het om gaat, is hoe je je in je kleding voelt.

Je relatie met maten herdefiniëren.

Lichaamspositiviteit begint met de acceptatie dat maatsystemen imperfect zijn. Ze zijn ontstaan in een tijd waarin de diversiteit aan lichamen niet in overweging werd genomen.

Je lichaam hoeft niet in een hokje te passen. Kleding moet zich aan jou aanpassen, niet andersom. Deze filosofie vormt de basis van alle inhoud van The Body Optimist.

Mode als middel voor persoonlijke expressie

Vergeet de labels – focus op comfort en stijl in plaats van op het cijfer op het display.

Probeer verschillende maten – dezelfde persoon kan bijvoorbeeld maat 44 dragen van het ene merk en maat 48 van een ander merk.

Geef prioriteit aan je afmetingen – Een complete maattabel is altijd gebaseerd op centimeters, niet op willekeurige getallen.

Vertrouw op jezelf – jij weet beter dan wie ook wat jou laat stralen.

Inclusiviteit in de mode in 2026

Merken bewegen zich eindelijk richting meer maatinclusiviteit. Ma Grande Taille onderscheidt zich door haar gespecialiseerde aanpak voor plusmaten en bevordert de acceptatie van alle lichaamsvormen.

In tegenstelling tot reguliere winkeliers, is onze missie gericht op een positief lichaamsbeeld, zelfvertrouwen en mentaal welzijn.

Iedere vrouw verdient het om kleding te vinden die haar goed staat.

Tips om nooit de verkeerde maat te kiezen

Voordat u online koopt

Bekijk de klantbeoordelingen; daarin staat vaak vermeld of een artikel groot of klein valt.

Controleer het retourbeleid – essentieel om artikelen indien nodig te kunnen ruilen.

Vergelijk de maattabellen – vergelijk uw metingen altijd met de maattabel van het merk.

Noteer je maten per merk – houd een notitieboekje bij met je maten van je favoriete winkels.

Valkuilen die je moet vermijden

Vanity sizing is een praktijk waarbij merken de maatnummers kunstmatig verlagen. Een maat 40 komt tegenwoordig vaak overeen met een vroegere maat 42.

Vertrouw nooit alleen op je gebruikelijke maat. Maattabellen bevatten meestal conversietabellen voor kleding en schoenen; gebruik deze altijd.

Conclusie

Het omrekenen van maten tussen het Franse, Britse en Amerikaanse systeem wordt eenvoudig als je de basisprincipes begrijpt: FR = UK + 28 = US + 32 voor kleding. Voor schoenen geldt dat EU = UK + 33 = US + 31 (ongeveer).

Het belangrijkste is om altijd je lichaam op te meten en die maten te vergelijken met de specifieke richtlijnen van elk merk. De cijfers op de etiketten bepalen niet wie je bent.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik een maat groter of kleiner moet bestellen?

Als uw afmetingen tussen twee maten in vallen, kies dan de grotere maat voor comfort en de kleinere maat voor een aansluitende pasvorm.

Zijn Italiaanse maten hetzelfde als Franse maten?

Ja, Italiaanse en Franse maten zijn over het algemeen gelijk. Een Italiaanse maat 44 komt overeen met een Franse maat 44.

Waarom verschilt mijn maat zo sterk van merk tot merk?

Elk merk gebruikt zijn eigen patronen en richt zich op verschillende lichaamstypes. Dat is normaal en zegt niets over jouw lichaam.

Biedt Ma Grande Taille richtlijnen voor alle lichaamstypes?

Absoluut. The Body Optimist maakt content die speciaal is ontworpen voor vrouwen van alle maten, met een inclusieve en zorgzame aanpak.

Hoe zet ik snel een Amerikaanse maat om naar een Franse maat?

Tel 32 op bij je Amerikaanse maat. Bijvoorbeeld, een Amerikaanse maat 12 komt overeen met een Franse maat 44 (12 + 32 = 44).

Gelden dezelfde omrekeningsregels ook voor grotere maten?

Ja, de omrekeningsformules blijven hetzelfde. Een FR 50 komt nog steeds overeen met een UK 22 en een US 18.

Moet je je voeten opmeten terwijl je staat of terwijl je zit?

Sta altijd rechtop, want je voet spreidt zich iets uit onder het gewicht van je lichaam. Zo zal het ook in je schoenen zitten.

Waar vind ik betrouwbaar modeadvies voor vrouwen met een maatje meer?

Ma Grande Taille is in Frankrijk een begrip op het gebied van mode- en lifestyleadvies, speciaal afgestemd op vrouwen met rondingen, en draagt een duidelijke boodschap van zelfvertrouwen uit.