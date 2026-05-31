Waarom kan een kledingstuk dat je online ziet er heel anders uitzien als je het draagt?

Als je online winkelt, weet je nooit echt wat je kunt verwachten, maar je laat je gemakkelijk verleiden door de afbeeldingen. Kleding die je tijdens het online shoppen koopt, ziet er altijd prachtig uit en het is makkelijk om je voor te stellen hoe het zou zijn om erin te staan. Maar heel vaak lijkt het kledingstuk dat je bestelt helemaal niet op het model dat je aandacht trok. En het ligt niet aan ons lichaam.

Een uiterst nauwkeurige afstelling met behulp van klemmen en pinnen.

Wanneer je een online besteld kledingstuk ontvangt, ben je zo blij als een klein meisje op kerstochtend. Maar zodra je het aantrekt , verdwijnt de euforie als sneeuw voor de zon. Ondanks dat je de maattabel zorgvuldig hebt gecontroleerd en je maten nauwkeurig hebt opgemeten, valt het kledingstuk enorm tegen.

De naden sluiten totaal niet aan op ons silhouet en het ontwerp lijkt niet te passen bij onze lichaamsvorm. De mouwen zijn te strak, de broekspijpen hangen tot over onze voeten en het bovenstuk slaat nergens op. Toch volgde het kledingstuk op het model perfect de lijnen van haar lichaam. Het leek zelfs alsof het op haar huid was genaaid. Dit leidt ons tot de meest voor de hand liggende conclusie: onze lichamen zijn niet geschikt voor dit kledingstuk. Maar zelfs de modellen op het scherm die maat 36 dragen, hebben aanpassingen nodig. De stylisten die verantwoordelijk zijn voor het commerciële ontwerp "verbeteren" de realiteit.

De onuitgesproken waarheid: de kleding die op websites wordt getoond, staat de modellen ook niet altijd perfect. Professionals in de mode-industrie, die ervoor zorgen dat het kledingstuk goed verkoopt, gebruiken clips om het tijdens een fotoshoot op zijn plaats te houden en het een flatterendere vorm te geven. Dit wordt gedemonstreerd in een video van model Arabella Rae, waarin ze te zien is met zo'n tien clips in haar rug, alsof het een stuk wasgoed is dat aan een droogrek hangt. "Maak je geen zorgen als het er niet hetzelfde uitziet als op de website", stelt ze de kijkers gerust.

Een video die een kijkje achter de schermen geeft van deze perfecte beelden.

Het model is niet de enige die de geheimen achter de schermen heeft onthuld. Anderen hebben deze stylingtechniek, die in de branche een publiek geheim is, ook al laten zien. Zo draaide model Lexie Tapper zich bijvoorbeeld om voor de camera om dit bijzondere kapsel te tonen. Deze beelden, die de onzekerheden van vrouwen versterken en hen doen geloven dat hun lichaam de schuld is van deze slechte pasvorm, zijn misleidend. Het is een beetje zoals het overmatig gebruik van retoucheertechnieken en de talloze virtuele facelifts die ons doen geloven in halfgodinnen die door de Photoshop-molen zijn gehaald.

Deze esthetische strategie, die tijdens het online winkelen onopgemerkt blijft, is echter bijna de norm geworden. Het was ooit een vak apart. Mensen hadden de taak om elk detail van de stijl te controleren en het uiterlijk van het kledingstuk te beoordelen, als een soort 'kwaliteitsinspecteurs'. Dit is wat fotografe Sonja Ruckstuhl beschrijft in het programma 20 Minutes .

Haar collega, Brigitte Aeschbach, verdedigt dit zorgvuldig uitgedachte ritueel. Volgens haar is het doel niet om een ideaalbeeld te weerspiegelen of het kledingstuk te optimaliseren. "Door het kledingstuk aan te passen, wordt het model zelf vaak beter zichtbaar. Het is een ambachtelijk proces dat werkt met echte lichamen en persoonlijkheid en lichaamsbouw benadrukt zonder ze te vervormen," betoogt ze.

Internetgebruikers hebben gemengde gevoelens over deze modetrend.

In de reacties onder het bericht zijn de meningen van internetgebruikers zeer verdeeld. Sommigen zijn opgelucht dat zelfs de modellen niet perfect synchroon lopen met de kleding. Anderen betreuren het gebrek aan authenticiteit en vergelijken deze truc met verkapte fraude. "Dit had illegaal moeten zijn," briest een gebruiker. "Is dit geen vorm van valse reclame?" vraagt een ander. Te midden van deze harde meningen zijn er ook positieve reacties. "Wow, dat heeft me genezen!" zegt een gebruiker, blij dat deze afbeeldingen niet zo utopisch zijn als ze beweren. De meer pragmatische gebruikers raden aan om recensies te lezen om teleurstelling te voorkomen bij het passen van kleding.

Wanneer we online kleding kopen, worden we verliefd op een kledingstuk en hopen we hetzelfde resultaat te bereiken als op de voorbeeldfoto. Deze video's zijn vooral bedoeld om vrouwen gerust te stellen, die vaak hun lichaam de schuld geven terwijl het probleem bij het ontwerp ligt. "Mainstream" kleding is niet ontworpen om onze unieke kenmerken te benadrukken. Het is ontworpen om zo min mogelijk te passen bij zoveel mogelijk lichaamstypes.

Achter een online foto van kleding schuilt niet zomaar een 'gelukkig' of 'ideaal' lichaam. Er is een heel onzichtbaar, technisch proces dat een eenvoudig kledingstuk transformeert in een begeerlijk product. En deze transformatie verandert de perceptie van hoe het kledingstuk valt volledig.