Door deze manier om een sjaal te dragen, vergeet je alle andere manieren.

De sjaal is veel meer dan een simpel, praktisch accessoire; zodra hij als een bivakmuts wordt gedragen, wordt hij het middelpunt van een winteroutfit. Deze manier van dragen, die overal op sociale media te zien is, combineert maximale warmte met een zeer stijlvolle look.

De "balaclava-sjaal": de truc die alles verandert.

Het idee: een klassieke sjaal omtoveren tot een geïmproviseerde bivakmuts die de nek, het achterhoofd en de bovenkant van het hoofd bedekt. In plaats van een muts en een sjaal over elkaar te dragen, is één accessoire voldoende om het hele bovenlichaam in een gebreide cocon te hullen. Deze manier om een sjaal te dragen is geïnspireerd op zowel de bivakmuts, die de afgelopen seizoenen zo trendy was, als de hoofddoek die in het haar werd geknoopt zoals Brigitte Bardot of Audrey Hepburn, maar dan in een comfortabelere en modernere uitvoering.

Het trucje is in slechts een paar stappen te doen:

Wikkel de sjaal één of twee keer om je nek, waarbij je het ene uiteinde langer laat dan het andere.

Til het langste paneel omhoog richting de achterkant van het hoofd, als een kap, en breng het vervolgens iets naar voren om het gezicht te omlijsten.

Het resultaat: de nek, oren en bovenkant van het hoofd zijn beschermd, zonder een 'pakket'-effect of een muts die het haar platdrukt. Het volume van de sjaal zorgt voor een mooie valling rond het gezicht, ideaal over een getailleerde jas.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door nina (@nina.galay)

Waarom is deze manier om een sjaal te dragen zo aantrekkelijk?

Deze techniek is populair omdat hij aan alle eisen voldoet:

Het houdt je echt warm door alle plekken te bedekken die gevoelig zijn voor de kou (oren, keel, nek).

Het is modulair: je kunt het hoofdgedeelte, zodra je binnen bent, als een eenvoudige kraag naar beneden doen, zonder dat je een extra muts hoeft af te zetten.

Visueel gezien geeft de "balaclava-sjaal" direct een modieuze twist, vooral met lange, dikke sjaals die een cape-effect rond de schouders creëren.

Met een bivakmuts is de sjaal niet langer alleen een bescherming tegen de kou, maar een integraal onderdeel van het silhouet. Hij structureert het bovenlichaam, omlijst het gezicht en geeft een herleefde "oude Hollywood"-uitstraling, vooral in combinatie met een zonnebril en een goed passende jas. Genoeg om van elke uitstap in de kou een stijlvol moment te maken.