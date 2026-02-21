Capuchon: de fout die de bescherming tegen de kou vermindert.

In de winter worden capuchons vaker over het hoofd getrokken dan over de rug. Dat is een groot voordeel, vooral bij onvoorspelbaar weer. Alleen doen we het al sinds onze kindertijd verkeerd en dragen we de capuchon onjuist. Dat verklaart waarom we rillen, ondanks die met bont gevoerde capuchon. Althans, dat is de observatie van een contentmaker die viraal ging met haar instructievideo.

Het detail dat over het hoofd wordt gezien.

Onlangs ging een TikTok-video viraal en zorgde voor veel ophef onder modebewuste mensen die snel koud hebben. De influencer demonstreert een simpele truc: de bontrand van de capuchon naar binnen vouwen, rond het gezicht. Het resultaat: de ijzige wind wordt tegengehouden, de oren zijn beschermd en het gevoel van kou verdwijnt vrijwel direct. De demonstratie is viraal gegaan: hoe kan het dat niemand ons dit kleine geheimpje eerder heeft verteld?

En toch is dit geen bevlieging van een stylist of een modieuze truc. Dit gebaar komt rechtstreeks voort uit de oorspronkelijke functie van bontkappen, overgenomen van de volkeren in het Noordpoolgebied. Wat wij nu als een simpel "chic" detail beschouwen, was in werkelijkheid bedoeld om de wind tegen te houden en de warmte rond het gezicht vast te houden.

De technische oorsprong van bont

Oorspronkelijk diende het bont op capuchons niet ter decoratie. De Inuit, Yup'ik en andere bewoners van het Arctische gebied gebruikten lange bontranden om een microklimaat rond het gezicht te creëren. De haren, die vaak hol zijn, houden een laag warme lucht vast en breken de windstroom, waardoor het gevoel van kou op de neus, wangen en het voorhoofd wordt verminderd.

Deze techniek is zo effectief dat zelfs vandaag de dag windtunneltests met verschillende soorten capuchons bevestigen dat bont betere bescherming biedt dan welk modern donsjack dan ook. De lange haren fungeren als een natuurlijk schild tegen de wind, terwijl de jas de lichaamswarmte blijft vasthouden.

De meest voorkomende fout

De fout die we eigenlijk allemaal maken, is dat we de capuchon dragen "voor de stijl" in plaats van voor de functionaliteit. De vacht ligt plat, de rits van de jas is half dicht en de trekkoorden blijven los. De wind waait dan onder de capuchon door, onze wangen worden koud en het isolerende effect verdwijnt.

De beste manier? Rits je jas helemaal dicht en trek de capuchon zo aan dat je gezicht bedekt is. Afhankelijk van het ontwerp van je jas kun je zelfs een klein winddicht tunneltje rond je neus en oren creëren. Sommige mensen, zoals de influencer in de video, kiezen ervoor om de vacht subtiel naar binnen te vouwen om nog meer warme lucht vast te houden. Hoewel dit niet de traditionele methode is, is het resultaat indrukwekkend: er komt geen koude lucht meer doorheen.

Tips voor een uiterst efficiënte afzuigkap

De capuchon is niet zomaar een decoratief detail dat willekeurig is toegevoegd om de kraag op te fleuren of het ontwerp van de jas te personaliseren. Dit extra accessoire, dat zowel als paraplu als warme muts dient, is in de eerste plaats functioneel. Met andere woorden: laat de capuchon niet over je rug hangen en trek hem alleen over je hoofd bij extreem weer. Om van de aangename warmte te genieten en te voorkomen dat je het koud krijgt, zijn hier een paar goede gebruiksregels. Het is een welkome afwisseling van die straatportretten van fashionista's in besneeuwde bomberjacks.

Trek de trekkoorden aan: verstel de capuchon zodat het gezicht bedekt blijft zonder dat er oncomfortabele spanning ontstaat.

Sluit de rits of knopen helemaal: een jas die maar half open is, laat lucht door.

Controleer de lengte van het bont: bij sommige capuchons is het (imitatie)bont te kort en filtert het de wind niet goed genoeg. In dat geval kan een kleine sjaal onder de capuchon extra bescherming bieden.

Probeer gerust verschillende posities uit: soms is een lichte vouw naar binnen, een aanpassing aan de voorkant of een lichte kanteling aan de zijkanten al voldoende om het winddichte effect te maximaliseren.

Je capuchon is niet langer alleen een modeaccessoire: het is een echt schild tegen de kou. En met deze kleine truc worden je ijzige ochtenden een stuk draaglijker. Om jezelf nog beter te beschermen tegen ijzige windvlagen, kun je je outfit ook aanvullen met een gebreide sjaal of een gebreide bivakmuts .