De onverwachte manier om je panty te dragen die dit seizoen furore maakt.

Een panty siert je benen en geeft extra volume onder rokken in hartje winter. Je trekt ze meestal van onder naar boven aan en hebt er nooit aan gedacht om ze op een andere manier te dragen. Een doorgewinterde fashionista heeft zich als proefkonijn voor je ingezet en onthult een andere, ultraglamoureuze manier om deze extra transparante panty te gebruiken.

Trek de panty over de schoen aan.

In de winter zijn panty's onmisbaar op je benen, bijna als een tweede huid. Ze aantrekken is echter niet zo soepel en glamoureus als reclames ons willen doen geloven. Je voeten erin schuiven en ze tot je heupen optrekken is bijna een fysieke inspanning op zich. Het is meestal een van je eerste kledingstappen 's ochtends: de stap die de toon zet voor je outfit. Deze kleine oefening, of liever gezegd deze evenwichtsoefening, komt direct na het aantrekken van je ondergoed. De panty vormt de basis en je hebt er nooit aan gedacht om hem over je hoge hakken aan te trekken vlak voordat je de deur uitgaat.

Je zou echter de volgorde waarin je je aankleedt en je panty aantrekt, misschien eens moeten heroverwegen. Het is namelijk de nieuwste modetrend die veel aandacht trekt. In een demonstratievideo probeert een fashionista het ondenkbare: ze prikt met de punten van haar hoge hakken door haar panty heen.

Na het bekijken van deze video denk je waarschijnlijk dat het zinloos is. Deze beelden zijn misschien zelfs wel extreem barbaars voor je gevoelige ogen. Dat geldt zeker als je oppast dat je panty niet blijft haken of ergens achter blijft steken. Toch is deze grensverleggende handeling niet zonder voordelen. Het heeft wel degelijk een pluspunt, mits het hoofddoel speels is.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Pink Boutique (@pinkboutiqueuk)

Voorkom dat de schoen van je voet glijdt.

Een panty over je schoenen dragen is geen of andere gewaagde designtruc, en ook geen conceptuele modestunt. Het is een ingenieuze tactiek om schoenen die net iets te wijd zijn op hun plek te houden tijdens het lopen. Je hebt deze ongemakkelijke situatie misschien al eens meegemaakt: je schoenen glijden steeds af door de zijdezachte textuur van de panty.

Je schoen verliezen op de trappen van de metro is veel minder romantisch dan hem achterlaten op de trappen van een kasteel, zoals in Assepoester. Bij elke stap loop je het risico je schoen te verliezen en neem je een houding aan waar osteopaten van zouden gruwelen. Dankzij deze virale tip hoef je je geen zorgen meer te maken en kun je de kinderkopjes trotseren. Je krijgt meer stabiliteit en je zult nooit meer spijt hebben van je kledingkeuze.

Geef de pumps een speelse touch.

Naast de praktische en functionele aspecten, zorgt het dragen van een panty over je schoenen ook voor een stijlvol effect. Je kleedt niet alleen je benen aan, maar ook je schoenen. In deze tutorial, die misschien de wenkbrauwen van de meest kritische fashionista's zal doen fronsen, heeft het model gekozen voor een kanten panty met bloemenprint, versierd met strass-steentjes. Dit voegt een vleugje textuur en originaliteit toe aan de klassieke zwarte pumps in je schoenencollectie .

Wil je deze truc zelf uitproberen? Kies dan voor een panty met een lage denierwaarde en ga voor een netpanty, die gevoelig is voor ladders. Het is niet de bedoeling om je favoriete panty te verpesten, maar om de illusie van langere benen te creëren en een vleugje elegantie toe te voegen aan je dagelijkse outfits.

In een tijd waarin modebewuste mensen hun shirts in rokken veranderen en karabijnhaken aan hun jeans dragen, lijkt het dragen van een panty over schoenen een simpele formaliteit. En als je panty bijna aan vervanging toe is, gooi hem dan niet weg! Maak er bijvoorbeeld een doorschijnend topje of een haarelastiekje van.