"Ik ben klein en ik wil mijn silhouet verlengen": ze geeft advies over kleding die flatterend is.

Silhouettips
Fabienne Ba.
@baiweiss_/TikTok

Klein van stuk zijn is geen fout die gecorrigeerd moet worden; het is een kracht, een troef en een stijl op zich. Sommige mensen willen echter wel eens spelen met de lijnen van hun kleding om er iets langer uit te zien. Mode-content creator @baiweiss_ deelt haar tips om het silhouet optisch te verlengen.

Kies voor monochrome outfits... als je daar zin in hebt.

Een van de bekendste tips om de illusie van lengte te creëren, is het dragen van een monochrome outfit, oftewel een outfit bestaande uit één kleur of zeer vergelijkbare tinten. Dit creëert een doorlopende lijn van boven naar beneden, die het oog ononderbroken volgt, waardoor de indruk van een slanker silhouet ontstaat.

Je bent echter niet verplicht om voor deze optie te kiezen: mode is een speeltuin. Contrasten en verschillende kleuren kunnen gedurfd, leuk en perfect bij je persoonlijkheid passen. Het belangrijkste is dat je draagt waar je je zelfverzekerd in voelt, ongeacht je lengte.

Aansluitende tops en jasjes... of juist niet?

Jassen, blazers of mantels die tot net boven de taille reiken, kunnen de aandacht effectief naar het bovenlichaam trekken en de taille accentueren. Gecombineerd met een smalle riem of een aansluitende blouse creëren ze een harmonieuze verhouding die de benen optisch iets langer kan laten lijken.

Dat gezegd hebbende, is het dragen van oversized of lange kleding geen fout. Deze snitten hebben hun charme en stellen je in staat te spelen met volume, soepelheid en comfort. De sleutel is om te kiezen wat jou een goed gevoel geeft, en niet om een standaardregel te volgen die voor iedereen geldt.

Jeans met hoge taille en getailleerde modellen… als je daarvan houdt.

Broeken of jeans met een hoge taille worden vaak genoemd als middel om de benen optisch te verlengen en de taille te accentueren. Modellen zoals bootcut of licht uitlopende pijpen kunnen deze indruk van lengte ook wekken, vooral in combinatie met een aansluitend topje.

Je kunt echter zonder problemen klassieke jeans, boyfriend jeans of rechte broeken dragen. Klein zijn betekent niet dat je iets langer hoeft te laten lijken: het belangrijkste is dat je kledingstukken vindt waarin je je sterk, elegant en comfortabel voelt.

Accessoires kunnen je silhouet accentueren... op jouw eigen manier.

Een smalle riem op taillehoogte kan het silhouet subtiel accentueren en een harmonieus visueel effect creëren. Brede of contrasterende riemen zijn niet "verboden": ze kunnen juist een blikvanger in je look worden en je creativiteit weerspiegelen. Mode hoort leuk te zijn, niet om strikte regels op te leggen.

Zijn kleine formaat wordt gevierd.

Al deze tips zijn handig als je wilt spelen met de lijnen van je kleding, maar ze zijn niet noodzakelijk om elegant of zelfverzekerd te zijn. Klein van stuk zijn is een voordeel: je kunt unieke stijlen en originele proporties aannemen en je persoonlijkheid uiten zonder ooit je figuur te hoeven 'corrigeren'.

Kortom, echte mode draait om het kiezen van kleding waar je blij van wordt als je in de spiegel kijkt, en het met zelfvertrouwen dragen van je kleuren, snitten en accessoires. Of je nu je silhouet optisch wilt verlengen of gewoon je natuurlijke lengte wilt omarmen, het belangrijkste is dat je je goed voelt in je lichaam en in je kleding. Klein zijn is geen gebrek om te verbergen, maar een eigenschap om met stijl en zelfvertrouwen te vieren.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
