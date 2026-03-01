Sjaal: dit hygiënedetail wordt in de winter vaak over het hoofd gezien.

In de winter beschermt een sjaal ons tegen de kou en doen we hem bijna nooit af. Een sjaal kan echter ook een ware broedplaats voor bacteriën worden als er niet goed voor wordt gezorgd.

Een accessoire dat direct in contact komt met de huid.

Een sjaal wordt meerdere uren per dag gedragen en komt daardoor constant in contact met de kin, wangen en nek. Volgens de Amerikaanse dermatoloog Corey L. Hartman hopen zich in sjaals "vuil, talg en onzuiverheden op in de vezels", die vervolgens op de huid terecht kunnen komen. Het resultaat: irritatie, puistjes of acne-uitbraken, met name in het onderste deel van het gezicht. De stof houdt ook transpiratievocht en resten van haarverzorgingsproducten of make-up vast. Al deze elementen kunnen de poriën verstoppen.

Puistjes, dermatitis, folliculitis: de weinig bekende risico's

Huidonzuiverheden die ontstaan door het langdurig dragen van een sjaal zijn niet altijd te wijten aan klassieke acne. Specialisten suggereren verschillende mogelijke oorzaken:

Mechanische acne, veroorzaakt door herhaalde wrijving van textiel tegen de huid.

Contactdermatitis, die zich uit in roodheid en jeuk.

Folliculitis, een ontsteking van de haarzakjes.

In de winter kan het probleem verergeren. Koude, droge lucht verzwakt de huidbarrière. De huid produceert dan meer talg om dit te compenseren, waardoor het risico op verstopte poriën toeneemt. Ook de gebruikte stoffen spelen een rol. Synthetische stoffen zoals polyester of acryl houden warmte en vocht gemakkelijker vast. Wol daarentegen kan de gevoelige huid irriteren.

Hoe vaak moet je je sjaal wassen?

Volgens dr. Hartman moet een sjaal die regelmatig gedragen wordt, wekelijks gewassen worden, of in ieder geval na elke drie tot vijf keer dragen. De sjaal moet direct gewassen worden als:

Het vertoont zichtbare sporen van make-up of talg.

Het werd gedragen tijdens een periode van ziekte.

Het verspreidt een ongewone geur.

Ook de keuze van het wasmiddel is belangrijk. Dermatologen raden aan om sterk geparfumeerde producten of wasverzachters te vermijden, omdat deze de huid kunnen irriteren.

Overige accessoires betreffen

De sjaal is niet het enige winteritem waar je op moet letten. Mutsen, oorkappen en handschoenen verzamelen ook bacteriën en onzuiverheden. Deskundigen adviseren:

Was de handschoenen na elke drie tot vier keer gebruik.

De kappen wekelijks schoonmaken

Om jassen en jacks één of twee keer per seizoen te laten onderhouden.

Dit zijn allemaal eenvoudige stappen die huidirritaties kunnen beperken.

Kortom, een sjaal wordt vaak gezien als een simpel beschermend accessoire, maar als hij niet goed wordt verzorgd, kan hij leiden tot puistjes en irritatie. In de winter is het wassen van je sjaal net zo belangrijk als het verwisselen van je kussensloop. Een klein detail, maar zeker niet onbelangrijk voor een gezonde huid.