Volgens een podoloog verzwakken deze 5 soorten schoenen je voeten.

We kiezen ze vanwege hun stijl of het directe comfort. Sommige alledaagse schoenen kunnen echter op de lange termijn de voeten verzwakken en de houding verstoren.

Hoge hakken: overmatige druk op de voorvoet

Stilettohakken zijn een symbool van elegantie, maar ze veranderen de gewichtsverdeling ingrijpend. Hoe hoger de hak, hoe meer de belasting op de voorvoet komt te liggen, wat kan leiden tot pijn in de middenvoetsbeentjes en bepaalde afwijkingen zoals hallux valgus kan verergeren.

Biomechanische analyses tonen ook aan dat langdurig dragen van hoge hakken de algehele houding beïnvloedt: de knieën, heupen en onderrug compenseren de vooroverbuiging. Deze herhaalde aanpassing kan bijdragen aan spierspanning en chronische pijn. Specialisten adviseren om dit soort schoenen te bewaren voor speciale gelegenheden en voor dagelijks gebruik te kiezen voor hakken met een gematigdere hoogte en goede hielondersteuning.

Sneakers zonder veters: onvoldoende ondersteuning

Instapsneakers zijn praktisch en snel aan te trekken, en daardoor aantrekkelijk. Het ontbreken van veters of een verstelbaar sluitsysteem kan echter de stabiliteit van de voet in de schoen verminderen.

Zonder een goede pasvorm kan de voet bij elke stap een beetje verschuiven. De tenen hebben dan de neiging om te krullen om de schoen op zijn plaats te houden, waardoor de spierspanning na verloop van tijd toeneemt. Podologen benadrukken dat goede ondersteuning van de wreef essentieel is om herhaalde microbewegingen te beperken, blaren te voorkomen en de gewrichten te beschermen.

Platformmuilen: een instabiele basis

Muiltjes met een plateauzool combineren twee problematische elementen: een dikke zool en een gebrek aan ondersteuning aan de achterkant. Dit ontwerp kan het risico op instabiliteit vergroten, met name bij de enkel.

Een stijf platform beperkt de natuurlijke afrolbeweging van de voet. De voet is ontworpen om schokken op te vangen en zich aan de ondergrond aan te passen dankzij een zekere mate van flexibiliteit. Wanneer deze beweging wordt belemmerd, nemen andere gewrichten de compensatie over. Het ontbreken van een hielband vergroot ook het risico op blessures. Enkelverstuikingen behoren tot de meest voorkomende blessures aan de onderste ledematen, vooral bij snelle bewegingen of op oneffen ondergrond.

Crocs-achtige foam klompen: verrassend comfortabel.

Zachte en lichte foam klompen bieden direct een comfortabel gevoel. Hun zeer flexibele structuur en beperkte ondersteuning kunnen echter de voeten verzwakken bij langdurig dragen.

Een gebrek aan laterale stabiliteit kan het risico op verstuikingen vergroten bij mensen met gevoelige enkels of hypermobiliteit. Bovendien kan een te zachte zool de spieren en pezen overmatig belasten, die het gebrek aan structurele ondersteuning moeten compenseren. Voetverzorgers benadrukken dat een geschikte schoen de hiel moet stabiliseren en beweging moet ondersteunen zonder te flexibel te zijn.

Flipflops en platte sandalen: overbelaste tenen

Flipflops en platte sandalen, die erg populair zijn zodra het warmer wordt, lijken ideaal bij warm weer of voor gezwollen voeten. Het ontwerp ervan legt echter constante druk op de tenen. Om te voorkomen dat de schoen wegglijdt, moet de voet bij elke stap aanspannen. Deze herhaalde aanspanning kan pijn in de bal van de voet veroorzaken en bepaalde ontstekingen, zoals plantaire fasciitis, verergeren.

Het volledig ontbreken van steun aan de achterkant van de voet vergroot ook het risico op vallen, vooral op natte ondergronden. De American Podiatric Medical Association adviseert om dit type schoen niet te gebruiken voor lange wandelingen of langdurig dagelijks gebruik.

Waarom het cruciaal is om op dezelfde plek te blijven

De voet bevat 26 botten en talloze gewrichten, ligamenten en pezen. Hij zorgt voor evenwicht, absorbeert schokken en ondersteunt het hele lichaam. Ongepast schoeisel veroorzaakt niet alleen plaatselijk ongemak; het kan de algehele houding beïnvloeden. Op de lange termijn kan slechte ondersteuning bijdragen aan knie-, heup- of rugpijn. Specialisten adviseren om te kiezen voor modellen die:

Ze houden de hiel stevig vast.

Ze bieden een stabiele zool, die niet te zacht en niet te stijf is.

Zorg voor een soepele voortgang van de stap.

Ze passen zich aan de vorm van de voet aan.

Het gaat er niet om bepaalde stijlen te verbieden, maar om langdurig dragen te vermijden wanneer de ondersteuning onvoldoende is.

Kortom, goed voor je voeten zorgen betekent ook je evenwicht en mobiliteit behouden. Het afwisselen van schoenen, letten op pijnsignalen en bij aanhoudend ongemak een podoloog raadplegen zijn eenvoudige stappen die op de lange termijn een verschil kunnen maken.