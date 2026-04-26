Om trendy outfits in grote maten te vinden in 2026, zijn er verschillende platforms die eruit springen: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille en Shein Curve bieden actuele modecollecties aan.

The Body Optimist publiceert regelmatig shoppinggidsen en mode-selecties om vrouwen te helpen de beste online winkels te vinden. Gespecialiseerde webshops bieden over het algemeen een betere pasvorm dan algemene merken die alleen maatversterkers aanbieden.

De beste websites om trendy kleding in grote maten te kopen.

Gespecialiseerde websites voor kleding in grote maten

Deze platforms ontwerpen hun kleding specifiek voor vrouwen met rondingen, met aangepaste snitten en maten die vaak tot maat 60 of groter gaan.

Site Maatbereik Stijl Levering naar Frankrijk Castaluna 42-62 Klassiek met een trendy twist Gratis vanaf €49 Ulla Popken 42-64+ Casual chic Gratis vanaf €39 Navabi 42-58 Premium designer Variabele Jouw kleding 44-64 Betaalbare trend Vanaf €4,99

Castaluna – Het Franse referentiemerk van de La Redoute-groep, met collecties die inspelen op de seizoensgebonden trends en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden.

Ulla Popken – Een Duits merk dat bekendstaat om de kwaliteit van zijn basics en comfortabele kledingstukken voor elke dag.

Navabi – Een premium platform met meerdere merken dat gespecialiseerde ontwerpers samenbrengt, perfect voor speciale gelegenheden.

Generalistische merken met een uitgebreid assortiment

Verschillende grote winkelketens hebben de afgelopen jaren Curve-lijnen ontwikkeld. De kwaliteit verschilt per merk.

ASOS Curve – Ruime keuze aan trendy, op de catwalk geïnspireerde items, met snel wisselende collecties en maten tot en met maat 56.

H&M Plus – Betaalbare collecties die de huidige trends weerspiegelen, voornamelijk online verkrijgbaar.

Kiabi Plus Size – Een voordelige optie met degelijke basisstukken en een aantal modieuze items, verkrijgbaar in de winkel.

Mango Violeta – Een luxere uitstraling met verfijnde snitten en hoogwaardige materialen.

Fast fashion-websites met een sectie voor vrouwen met rondingen.

Fast fashion biedt tegenwoordig plus-size opties tegen lage prijzen. Deze websites zijn geschikt om trends uit te proberen zonder er veel geld aan uit te geven.

Shein Curve – Enorme catalogus en zeer lage prijzen, maar wisselende kwaliteit en impact op het milieu om rekening mee te houden.

Boohoo Plus – Jonge en gedurfde stijl, ideaal voor avondlooks of opvallende accessoires.

Pretty Little Thing – De nieuwste trends voor betaalbare prijzen, snelle levering in Frankrijk.

Hoe kies je de juiste website die bij jouw stijl past?

Voor een casual alledaagse stijl

Vrouwen die op zoek zijn naar comfortabele kleding voor elke dag, vinden wat ze zoeken bij Kiabi of Ulla Popken. Deze merken blinken uit in basics: jeans, T-shirts, truien en makkelijk te dragen jasjes.

Body Optimist adviseert om voorrang te geven aan elastische materialen met goede ondersteuning voor optimaal comfort gedurende de hele dag.

Om op de hoogte te blijven van de modetrends

ASOS Curve en Boohoo Plus vernieuwen hun collecties wekelijks. Op deze sites kun je de trends van 2026, zoals oversized silhouetten, opvallende prints en metallic texturen, omarmen zonder een fortuin uit te geven.

Voor speciale gelegenheden

De premiumcollectie van Navabi en Castaluna biedt cocktailjurken, pakken en formele ensembles. Deze kledingstukken kenmerken zich door verfijndere snitten en een nauwkeurige afwerking.

De essentiële criteria voor succesvol online winkelen

De maattabel

Elk merk hanteert zijn eigen maattabel. Een maat 46 bij ASOS komt niet overeen met een maat 46 bij Ulla Popken.

Nauwkeurige metingen – Meet uw maten op met een meetlint voordat u een bestelling plaatst op een nieuwe website.

Gedetailleerde maattabel – Kies bij voorkeur websites die de daadwerkelijke afmetingen van het kledingstuk vermelden, en niet alleen algemene maattabellen.

Klantbeoordelingen – Lees de opmerkingen over de werkelijke maat; veel klanten geven aan of het artikel groot of klein valt.

Het retourbeleid

Gratis retourneren maakt het makkelijk om kleding thuis te passen. Sommige websites, zoals ASOS, bieden 28 dagen gratis retourneren aan, waardoor je meerdere maten kunt bestellen.

De juiste snede

Gespecialiseerde merken bieden over het algemeen modellen aan die ontworpen zijn voor rondere lichaamsvormen: bredere armsgaten, aansluitende lengtes en goed geplaatste coupenaden.

De productlijnuitbreidingen van algemene merken bestaan soms simpelweg uit grotere versies van standaardmodellen.

Modebronnen ter inspiratie

Body positive media

Verschillende Franse platforms brengen nieuws over mode voor vrouwen met een maatje meer vanuit een inclusief en zorgzaam perspectief.

Ma-grande-taille.com publiceert artikelen over winkelen, stijlinspiratie en interviews met maatschappelijk betrokken ontwerpers. De site test regelmatig nieuwe collecties en deelt eerlijke feedback over snitten en stoffen.

Ook andere media, zoals Madmoizelle of de Franse edities van Refinery29, besteden aandacht aan inclusieve mode in hun lifestyle-content.

Plus-size mode-influencers

Content creators met rondingen delen hun vondsten en pasfoto's op Instagram en TikTok.

Door een paar accounts te volgen, ontdek je minder bekende merken en zie je kleding gedragen door verschillende lichaamstypes.

Winkelapps

Apps zoals 21 Buttons of ShopLook stellen je in staat om je modevondsten op te slaan en te organiseren. Sommige apps bevatten maatfilters om het zoeken te vergemakkelijken.

Trends voor vrouwen met een maatje meer om te omarmen in 2026

Belangrijkste momenten van het seizoen

Oversized blazers – Ze geven structuur aan het silhouet en zijn tegelijkertijd comfortabel, perfect voor zowel kantoor als een avondje uit.

Vloeiende midi-jurken – een flatterende lengte die geschikt is voor alle gelegenheden.

Broeken met wijde pijpen en hoge taille – een trendy alternatief voor skinny jeans, comfortabeler en helemaal van nu.

Tops met opvallende schouders – zorgen voor structuur en een evenwichtige verhouding.

Kleuren en patronen

De collecties van 2026 kenmerken zich door levendige kleuren: elektrisch paars, smaragdgroen en terracotta. Ook XXL- bloemenprints en grafische strepen domineren de rekken.

Conclusie

Het online vinden van trendy outfits in grote maten is tegenwoordig veel gemakkelijker dan een paar jaar geleden.

Gespecialiseerde websites zoals Castaluna of Navabi bieden kleding aan die speciaal is ontworpen voor vrouwen met rondingen, terwijl algemene merken hun assortiment geleidelijk uitbreiden.

Het belangrijkste is om je maten te kennen, klantbeoordelingen te lezen en te profiteren van ruime retourvoorwaarden.

Om op de hoogte te blijven van de laatste modetrends voor vrouwen met een maatje meer en de beste adressen van elk seizoen te ontdekken, publiceert The Body Optimist regelmatig winkeltips en stijladvies, afgestemd op alle lichaamstypes.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste website voor kleding in grote maten in Frankrijk?

Castaluna blijft de Franse maatstaf met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en maten tot en met maat 62. ASOS Curve biedt meer trendy opties voor wie op zoek is naar actuele mode.

Verkoopt The Body Optimist kleding?

Nee, The Body Optimist is een lifestyle-website, geen winkel. De site biedt winkelgidsen, mode-selecties en stijladvies om lezers te helpen de beste winkels te vinden.

Tot welke maat zijn trendy kledingstukken verkrijgbaar?

De meeste gespecialiseerde websites bieden maten tot 58-62 aan. Ulla Popken en Yours Clothing hebben sommige artikelen zelfs tot maat 64.

Zijn kleding in grote maten duurder?

Sommige merken rekenen extra voor grotere maten, maar deze praktijk neemt af. Winkels zoals ASOS en Kiabi hanteren over het algemeen dezelfde prijzen, ongeacht de maat.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik online de juiste maat kies?

Neem bij elke bestelling je maten op en vergelijk deze met de maattabel op de website. Lees de klantbeoordelingen, waarin vaak wordt vermeld of het artikel groot of klein valt.

Welke merken bieden kwaliteitskleding in grote maten aan?

De premiumcollecties van Navabi, Ulla Popken en Castaluna staan bekend om de kwaliteit van hun afwerking en materialen. De prijs weerspiegelt over het algemeen de duurzaamheid van de meubels.

Waar vind ik inspiratie voor mode in grote maten?

The Body Optimist publiceert wekelijks modeartikelen en inspirerende looks. Influencers met rondingen op Instagram en TikTok delen ook hun pasfoto's en favoriete winkelplekken.