Een winkelruit spat aan diggelen tijdens de modeshow: de Londense show die de sociale media in vuur en vlam zet.

Screen story @bo.hailey/Instagram

Tijdens de London Fashion Week vond een onverwacht incident plaats. Tijdens de show van Erica Myats spatte een winkelruit voor de ogen van het publiek aan diggelen, wat een golf van reacties op sociale media teweegbracht.

Een spectaculaire finale tijdens de London Fashion Week.

Van 19 tot en met 23 februari 2026 presenteerde London Fashion Week de herfst/wintercollecties 2026/2027. Een van de meest besproken momenten van deze editie was de eerste Londense show van ontwerpster Erica Myat. De jonge ontwerpster, die in 2024 afstudeerde aan Central Saint Martins, presenteerde een collectie met de titel "Antechamber".

De show eindigde met een opvallende scène: een model, gekleed in wit, sloeg in een afgesloten ruimte een glazen wand kapot met een hamer. Het geluid van het brekende glas deed het publiek schrikken. Binnen enkele uren circuleerden beelden van de finale op grote schaal op X (voorheen Twitter), Instagram en TikTok, waardoor de show van Erica Myat een van de meest virale momenten van de week werd.

"Voorportaal", een verhaal over emancipatie

Volgens de vrijgegeven informatie over de show verkende "Antechamber" de innerlijke reis van een vrouw van onderdrukking naar zelfacceptatie. De show opende met donkere, gestructureerde silhouetten, waarna gewaagdere stukken werden onthuld: satijnen minijurkjes, lichte blouses gecombineerd met zichtbaar ondergoed, creaties versierd met veren en ingewikkeld bewerkte leren jassen.

Het laatste gebaar – het breken van het glas – werd gepresenteerd als een metafoor voor het breken met sociale normen en beperkingen. Het beeld van het model, eerst gevangen en vervolgens bevrijd, werd algemeen geïnterpreteerd als een symbool van persoonlijke emancipatie. Deze performatieve dimensie droeg bij aan de transformatie van Erica Myats show tot een authentieke verhalende ervaring, die verder ging dan de loutere presentatie van kleding.

De erfenis van spectaculaire Britse shows

De enscenering van Erica Myat past in een Londense traditie waarin mode performance wordt. Ontwerper Alexander McQueen schreef ook geschiedenis met zijn gescripte, vaak theatrale en symbolisch rijke modeshows. Eind jaren negentig en begin jaren 2000 transformeerde McQueen zijn catwalks opvallend genoeg tot meeslepende ruimtes, waarbij hij speelde met glazen kooien en opvallende decors.

Deze aanpak heeft een diepgaande invloed gehad op meerdere generaties Britse ontwerpers. Door tijdens een modeshow een etalage in te slaan, lijkt Erica Myat deze traditie nieuw leven in te blazen, waarin spektakel en boodschap centraal staan.

Een scène die de sociale media in vuur en vlam zette.

De sequentie riep direct gemengde reacties op. Sommige internetgebruikers prezen de durf en de symbolische kracht van de finale. Anderen trokken de veiligheidsmaatregelen en het spectaculaire karakter van de mise-en-scène in twijfel. Hoe dan ook, de show kreeg aanzienlijke aandacht. In een context waarin viraliteit de carrière van een jonge ontwerper kan veranderen, zou dit krachtige moment een keerpunt kunnen betekenen voor Erica Myat.

Door tijdens haar eerste show in Londen een winkelruit in te slaan, creëerde Erica Myat een van de meestbesproken momenten van de Fashion Week 2026. Het gebaar was meer dan alleen een spectaculair effect; het past in een Britse traditie waarin mode een vorm van storytelling en performance wordt.

Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
