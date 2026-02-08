Durf de badpaklook in de winter te dragen: een mode-idee dat werkt!

In de winter zijn de temperaturen niet bepaald geschikt voor een zwempak. Tenzij je op Tahiti woont en immuun bent voor de kou, zie je deze kledingstukken, die we normaal gesproken dragen tijdens een verfrissende duik in zee, in de koudere maanden niet het daglicht. Zwempakken kunnen echter ook gecombineerd worden met fleece-outfits en zijn dan prima geschikt voor de lage temperaturen. Een stijlvolle manier om er het hele jaar door van te genieten.

Een badpak dragen in de winter? Nee, dat is helemaal niet gek.

Rondlopen in een badpak midden in de winter zonder het koud te krijgen lijkt een voorrecht te zijn van eilandbewoners en mensen die op het zuidelijk halfrond wonen. Het is een luxe die alleen is weggelegd voor mensen wier garderobe uitsluitend bestaat uit T-shirts en hemdjes en die al bij 25°C kippenvel krijgen. Anders moet je een ongelooflijk sterke huid hebben of Vikingbloed in je aderen om buiten het seizoen een badpak te dragen. Het dragen van een badpak in de winter, wanneer de temperatuur onder het vriespunt ligt en de grond bedekt is met rijp, is ronduit onverantwoord. Het is de beste manier om verkouden te worden, tenzij je Scandinavisch bent en je hele jeugd in de sneeuw hebt doorgebracht.

Toch is dit badpak, dat meer geschikt is voor zinderende hitte dan voor vrieskou, een veelzijdig kledingstuk, en content creator @arlindaxnyward bewijst dat met een zeldzaam gevoel voor stijl. Ze haalt dit onmisbare stranditem uit zijn comfortzone en combineert het met wollen, gewatteerde en comfortabele kledingstukken. Terwijl het badpak in de zomer vaak wordt gedragen met sarongs met printjes, linnen broeken en wikkeljurken die je makkelijk op het strand achterlaat, vraagt het in de winter om meer bedekking.

De fashionista, die het ondenkbare durft, ruilt sandalen in voor rock-geïnspireerde laarzen en strandhanddoeken voor leren of gewatteerde jassen voor een look die half zon, half wolken is. Een mix van stijlen en materialen die, verrassend genoeg, niet vloekt. Dankzij de laagjestechniek verlegt ze de grenzen van het badpak, een kledingstuk dat ooit werd beschouwd als voorbehouden aan warme dagen en ligstoelen.

Mode-inspiratie om er in elk seizoen je eigen draai aan te geven.

Het badpak, dat van nature open is om de huid te laten zien en zo is genaaid dat de zon erdoorheen schijnt, is niet alleen voor chloorzwembaden of drukke stranden. Hoewel het misschien niet voor de hand ligt, kan het ook gedragen worden op besneeuwde stoepen en in ijzige sneeuwstormen. En je hoeft geen Kendall Jenner of Hailey Bieber te zijn om van deze "speciale behandeling" te genieten. Het is niet de bedoeling om in een piepklein driehoekig topje naar buiten te gaan. We zijn hier niet om te concurreren met de schandalige Britney Spears.

Intelligentie en logica zijn essentieel. Zoals de fashionista met een onconventionele stijl adviseert, kun je het beste kiezen voor een veelzijdig model dat de illusie van een bodysuit wekt. Een gouden badpak uit één stuk met subtiele plooien is bijvoorbeeld een ongelooflijk elegant kledingstuk voor elke dag. Nog een gouden regel om te voorkomen dat je eruitziet alsof je je vlucht naar Punta Cana hebt gemist: laagjes dragen. Waar het badpak in de zomer je silhouet domineert, speelt het in de winter een bijrol, als een achtergrond. De truc? Laat het subtiel tevoorschijn komen, onder een blazer of achter een sjaal .

In haar demonstratievideo combineert de content creator het badpak met wollen rokken, oversized bomberjacks die er bijna verzwaard uitzien, smetteloze blazers en gehaakte bivakmutsen. En om de kou te trotseren zonder de complimenten te missen, combineert ze slim verschillende laagjes kleding. Bij elke outfit zorgt ze er altijd voor dat ze subtiel de regels van de kleurenleer toepast.

Deze badpakstijlen passen goed bij winterlooks.

Tijdens het seizoen van drankjes in de buitenlucht, eindeloze kampvuren en avonden aan zee is een badpak praktisch een outfit op zich. Het is een complete outfit op zich. Maar tijdens het seizoen van raclette en dutjes bij het vuur kun je een badpak het beste combineren met iets anders. In haar voorbeeldvideo geeft de mode-enthousiasteling de voorkeur aan modellen met speelse maar toch praktische snitten voor somber weer. Een badpak uit één stuk met een open rug, een asymmetrisch ontwerp met een hoge taille en een eenvoudige bandeau-top. Dit zijn de essentiële items voor een vleugje glamour.

Voor alledaagse uitjes kies je een levendig, ietwat chique badpak uit één stuk. En voor glamoureuze avonden haal je het badpak tevoorschijn dat je normaal gesproken bewaart voor afgelegen baaien of privézwembaden. Een model met een hoge halslijn op de juiste plekken, gecombineerd met een lichtgewicht gebreide trui of een nette pantalon.

Een badpak dragen in de winter lijkt misschien vreemd op papier, maar in de praktijk is het geniaal. Dit kledingstuk, dat we de hele zomer dragen, biedt ook mogelijkheden voor knusse winterlooks. Een manier om een vleugje zonneschijn op je huid te behouden.