Het overlijden van de grote Italiaanse modeontwerper Valentino: wat waren zijn meest iconische creaties?

Valentino Garavani, een icoon van de Italiaanse haute couture, overleed op 19 januari 2026 op 93-jarige leeftijd. Als belangrijke figuur in de internationale luxewereld laat hij een immense stilistische erfenis na, gekenmerkt door creaties die legendarisch zijn geworden.

Valentino-rood, een direct herkenbaar icoon.

Vanaf de jaren zestig vestigde Valentino Garavani zijn kenmerkende stijl met een kleur die onlosmakelijk verbonden zou raken met zijn naam: rood. Dit levendige rood, ergens tussen karmijnrood en scharlakenrood, versterkt silhouetten op krachtige en elegante wijze. Het is niet zomaar een esthetische keuze: "Valentino-rood" is een stijlstatement geworden. Deze rode kleur is gedragen door actrices als Anne Hathaway, Penélope Cruz en Naomi Campbell op de meest prestigieuze rode lopers ter wereld. Het is de kleur op zichzelf die de essentie van het modehuis belichaamt: krachtig, verfijnd en tijdloos.

Julia Roberts en de zwart-witte jurk op de Oscars van 2001

Een van Valentino's meest iconische creaties is ongetwijfeld de jurk die Julia Roberts droeg tijdens de Oscaruitreiking van 2001, waar ze de prijs voor Beste Actrice in ontvangst nam. Het is een archiefjurk uit 1992, diepzwart met accenten van wit fluweel, ingetogen en gestructureerd van stijl. Dit moment markeerde een keerpunt: de actrice schitterde niet alleen in een vintage creatie, maar bevestigde ook Valentino's vermogen om tijdloze jurken te ontwerpen die decennia overstijgen zonder hun glans te verliezen.

De lichtgele jurk van Cate Blanchett

Nog een moment van elegantie, nog een onvergetelijk silhouet: de lichtgele jurk die Cate Blanchett droeg tijdens de Oscars van 2005. Deze creatie van zijden taft, met zijn perfecte valling en vloeiende elegantie, demonstreert het genie van couturier Valentino Garavani in het combineren van klassieke vormen met een gedurfde kleurstelling. De modepers prees de verfijning van de snit en Valentino's vermogen om een ster te accentueren zonder haar persoonlijkheid te verbergen. Het is een stralende, ingetogen jurk die iconisch is geworden in de geschiedenis van de Oscars.

Koninklijke en beroemde trouwjurken

Valentino is ook de favoriete keuze van veel beroemdheden voor hun trouwdag. Onder hen prinses Madeleine van Zweden in 2013, in een weelderige zijden kanten jurk versierd met parels. En ook Jackie Kennedy, voor haar huwelijk met Aristoteles Onassis in 1968, in een ingetogen maar zeer verfijnde outfit.

De stijl van Valentino trouwjurken combineert romantiek met strakke lijnen, altijd met oog voor perfectie. Of het nu voor koninginnen, actrices of modellen is, hij heeft deze persoonlijke momenten omgetoverd tot onvergetelijke mode-momenten.

Een elegantie die belichaamd wordt door de grootste iconen.

Van de Romeinse jetset van de jaren 60 tot de Hollywood-actrices van de 21e eeuw: Valentino heeft talloze muzen. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow en Zendaya hebben allemaal zijn creaties gedragen.

De stijl van Valentino kenmerkt zich door strakke lijnen en luxueuze stoffen zoals chiffon, tule, kant en crêpe, vaak verfraaid met verfijnde borduursels. De mode is een ode aan klassieke schoonheid, maar nooit statisch: ze evolueert met de tijd, zonder ooit haar kernprincipes te verlaten – ook al betreuren sommigen het gebrek aan inclusiviteit van het modehuis, een helaas veelgehoorde opmerking in de luxewereld.

Een nalatenschap die de mode overstijgt.

Valentino Garavani heeft, naast zijn werk op de catwalk en rode loper, ook zijn stempel gedrukt op de hedendaagse visuele cultuur. Zijn esthetiek beïnvloedde de filmwereld, de fotografie en zelfs de architectuur van modehuizen. In 2008 trok hij zich officieel terug uit het modehuis dat hij had opgericht en droeg hij het stokje over aan nieuwe ontwerpers, terwijl hij zijn blijvende nalatenschap behield.

Tot op hoge leeftijd bleef Valentino Garavani een gerespecteerd en bewonderd figuur, zowel vanwege zijn artistieke visie als vanwege zijn persoonlijke elegantie. Zijn overlijden markeert het einde van een tijdperk, maar zijn invloed leeft voort in de archieven, tentoonstellingen en de talloze jurken van het merk die nog steeds tot dromen inspireren.