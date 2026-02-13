Maakt de lange jas een grote comeback dankzij de serie "Bridgerton"?

De lange jas, die lange tijd alleen te zien was in historische romans en epische verhalen, leek tot het verleden te behoren. Maar sinds het succes van de "Bridgerton"-serie is deze lange, gestructureerde jas weer terug te vinden in hedendaagse collecties. Is dit slechts een gevolg van de serie of een echte moderenaissance?

"Bridgerton", een aanjager van chique nostalgie

De serie "Bridgerton", gebaseerd op de romans van Julia Quinn en sinds 2020 te streamen op Netflix, vestigde een flamboyante, romantische en zelfverzekerde Regency-esthetiek. Jurken met een empiretaille en korsetachtige silhouetten waren meteen een hit, maar ook de herenkostuums maakten een blijvende indruk.

Daaronder sprong de lange jas eruit. Een lange, getailleerde jas met gestructureerde schouders, diepe kleuren en soms een subtiele sleep: dit kledingstuk belichaamt een theatrale en beheerste elegantie. Op het scherm benadrukt het de aanwezigheid van personages (zowel mannen als vrouwen) en structureert het op zelfverzekerde wijze het silhouet. Daardoor is de lange jas, die ooit als ouderwets werd beschouwd, weer helemaal terug in de mode.

Een kamer doordrenkt van geschiedenis.

De lange jas ontstond aan het einde van de 18e eeuw. De naam is vermoedelijk afgeleid van het Engelse "riding coat", een jas die oorspronkelijk bedoeld was voor paardrijden. De jas werd al snel omarmd door de Europese aristocratie en ontwikkelde zich tot een verfijnd stedelijk kledingstuk, een symbool van sociale status.

In de 19e eeuw vestigde de jas zich als een hoeksteen van formele herenkleding: een getailleerde snit, elegante lengte en onberispelijke structuur. Vervolgens raakte hij in de loop van de 20e eeuw geleidelijk in de vergetelheid en maakte plaats voor kortere, meer praktische jassen. De jas leeft echter voort in de collectieve verbeelding en duikt op in romantische literatuur en kostuumfilms.

De terugkeer ervan is vandaag de dag niet zomaar een historische kopie. Het is een herinterpretatie, vrijer, inclusiever (genderneutraal) en vooral beter afgestemd op het dagelijks leven.

Van de catwalk naar de straat: een opnieuw vormgegeven lange jas

Lang voordat de hype rond "Bridgerton" ontstond, hadden verschillende ontwerpers al historische referenties verkend. Dior bood gemoderniseerde versies aan, spelend met materialen en volumes. Bij Louis Vuitton, onder leiding van Nicolas Ghesquière, riepen bepaalde silhouetten al de sfeer van de lange jas op, gecombineerd met meer stedelijke items zoals sneakers of shorts.

John Galliano, een liefhebber van theatrale kleding, heeft deze esthetiek ook in zijn collecties verkend. Ralph Lauren bracht al in 2006 een geborduurde denimversie uit, wat bewijst dat de lange jas cyclisch is.

Tegenwoordig is het korter, minder gestructureerd en verkrijgbaar in lichtgewicht wol, denim en zelfs kleurrijke varianten. Het laat de strikt mannelijke garderobe achter zich en omarmt alle silhouetten. En daarin schuilt de kracht: het structureert zonder te beperken, het spreekt tot de verbeelding zonder te beknotten.

Romantiek, versie 2026

De terugkeer van de lange jas maakt deel uit van een bredere trend: een hernieuwde hang naar romantiek, vaak omschreven als 'poetcore'. Blouses met strikkragen, pofmouwen, geborduurde vesten... de mode herinterpreteert de 19e eeuw met een moderne twist. In deze context wordt de lange jas een essentieel kledingstuk. Hij vertelt een verhaal. Hij geeft karakter aan je outfit. Hij accentueert je houding, benadrukt je schouders en definieert je taille, indien gewenst. Ongeacht je figuur kan deze gestructureerde snit je natuurlijke lijnen versterken en je uitstraling benadrukken.

Hoe kun je het doen zonder een kostuum uit die tijd?

Hoewel een lange jas misschien wat fors lijkt, past hij perfect in een moderne garderobe. Voor een zelfverzekerde, casual look draag je hem open over een skinny jeans en een simpel T-shirt. Het geeft je direct een stijlvolle uitstraling. Met een zwierige jurk of midi-rok creëert hij een elegant contrast tussen structuur en beweging. Met een riem accentueert hij de taille en flatteert hij je figuur op een zelfverzekerde manier.

Op kantoor kan het een klassieke blazer vervangen. Gecombineerd met een pantalon met hoge taille en een getailleerde blouse, moderniseert het een professionele look zonder in te leveren op comfort. Het idee is niet om je chic te kleden, maar om een statement te maken met een kledingstuk dat je persoonlijkheid weerspiegelt.

Uiteindelijk is de invloed van televisieseries op de mode onmiskenbaar. "Bridgerton" heeft ongetwijfeld de interesse in de lange jas nieuw leven ingeblazen, maar is niet de enige oorzaak. Al enkele seizoenen lang duikt de mode in de archieven om het heden beter te herinterpreteren. In een landschap dat gedomineerd wordt door minimalisme, biedt de lange jas een gestructureerd, verhalend en krachtig alternatief. Een elegante manier om met zelfvertrouwen en stijl de aandacht te trekken.