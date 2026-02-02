Adidas-kleding is een hit op sociale media in China.

In Azië heeft Adidas-kleding een heel andere uitstraling dan wat wij in de winkels zien. Het is weliswaar voorzien van de iconische drie strepen van het merk, maar biedt een aanzienlijke meerwaarde. Verfijnder dan de casual trainingspakken die we in onze vrije tijd dragen, geeft het een unieke elegantie aan het silhouet. Deels sportief, deels chic, combineert het traditie en moderniteit tegen een achtergrond van levendige kleuren. En het goede nieuws is: deze bijzondere Adidas-items zullen binnenkort ook buiten het continent verkrijgbaar zijn.

Het op Chinese stijl geïnspireerde jack waar iedereen zo naar verlangt

Hoewel Adidas zich aanvankelijk richtte op het ontwerpen van comfortabele en functionele kleding, besteedt het merk nu veel aandacht aan esthetiek en zorgt het ervoor dat elk kledingstuk een virale aantrekkingskracht heeft. En dat werkt! Joggingbroeken worden losser bij de enkels en zelfs wijder bij de kuiten, waardoor ze geschikt zijn voor zowel de stad als om in te loungen op de bank, net als wijde broeken. Trainingsjacks experimenteren met een vleugje eigenzinnigheid, door bijvoorbeeld overhemdkragen na te bootsen of de codes van verfijning over te nemen. In Azië zijn de Adidas-stukken echter ongelooflijk elegant en overtreffen ze alles wat we ooit hebben ervaren.

Daar zijn Adidas-jassen niet zomaar casual kledingstukken voor een ochtendjogging of een zondagse wandeling. Het zijn stijliconen, statement-items en een magneet voor bewondering. Ze passen naadloos in alledaagse garderobes en voegen direct een vleugje high-end verfijning toe. Op sociale media is deze jas, bekend als de Track Top Chinese, het middelpunt van de aandacht van elke fashionista. Het is een opvallend visueel statement dat elegantie uitstraalt waar andere jassen die juist minder opvallend maken.

In de straten van Tokio en in heel Azië is dit jack het middelpunt van de meest vooruitstrevende looks. Speciaal ontworpen voor het Chinese Nieuwjaar in 2025 en onthuld tijdens de Shanghai Fashion Week , pronkt het met ongekende details die nog nooit eerder op technische stoffen te zien waren. Het unieke kenmerk? Het is geïnspireerd op de traditionele esthetiek van de Tang-dynastie. Hoge kraag, knoop- en striksluiting, rechte snit... alles in levendige kleuren. Dat was genoeg om een ware hype te ontketenen.

Hoe dit jack de "heilige graal van de mode" werd.

Deze jas, die de wereld heeft veroverd, is hét symbool van "coole meiden", de gemene deler voor alle trendy meiden, degenen die we op onze Instagram-feeds vastpinnen. Online is de Chinese Track Top getransformeerd tot een 2.0 catwalk en combineert hij naadloos met zandkleurige bermuda's, schoolrokjes , cargobroeken of zelfs flared jeans. Een kameleonachtig kledingstuk bij uitstek, dat minder geassocieerd wordt met "sport" en juist zelfexpressie stimuleert.

Het overstijgt moeiteloos de grenzen van streetwear en leent zich voor allerlei modieuze grillen. Of het nu denim of suède is, geel, bordeauxrood of kaki, deze vernieuwde jas is uniek. En dat is precies wat online shoppers aantrekt. We weten dat schaarste verkoopt. Deze jas, uit een gelimiteerde oplage en al onderwerp van talloze veilingen, is een uitzonderlijk stuk en het bemachtigen ervan vergt de nodige inspanning. En dan hebben we het niet over de drukte in de winkel. Juist het feit dat hij "onbereikbaar" is, maakt hem des te aantrekkelijker.

Nog een verklaring voor het succes: het draagt weliswaar het Adidas-logo, maar het belichaamt ook de identiteit van een heel land. En hoewel vertrouwdheid geruststellend is, verbindt nieuwigheid. Deze mix van straatcultuur en Chinese esthetische traditie laat niemand onverschillig.

Nu al verkrijgbaar in sommige winkels in Frankrijk.

Het heeft geen zin om de schappen van je favoriete Adidas-winkel af te speuren; je zult ongetwijfeld met lege handen vertrekken als je buiten Azië woont. Deze jas, die geen marketingcampagne nodig had om de aandacht te trekken, is aangepast aan de vacht van dieren, maar is nog niet in Azië verkrijgbaar. Tot nu toe waren Franse internetgebruikers gedoemd om hem van een afstand te bewonderen en alleen met hun ogen aan te raken, maar binnenkort kunnen ze de Adidas Track Top Chinese zelf ervaren.

Het Duitse merk heeft besloten deze unieke jas in drie Parijse boetieks te verkopen: op de Champs-Élysées, in de Marais en vlakbij de Opéra. De Track Top Chinese jas is, door zijn eigen succes, al uitverkocht op de officiële website van het merk. En hij zal niet lang meer in de rekken van deze Franse winkels te vinden zijn.

Het Chinese trainingsjack, een gewild mode-item, dreigt net zo snel aan waarde te verliezen als het alomtegenwoordig wordt. Het is echter wel een voorbeeld van een steeds verfijndere sportkledingtrend die de grenzen tussen formele en casual kleding doet vervagen.