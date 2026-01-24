Mode: Deze dierenprint zal de luipaardprint in 2026 vervangen.

Na jaren van onbetwiste dominantie maakt de luipaardprint afscheid. In 2026 zal een nieuwe dierenprint onze kledingkasten overnemen: de tijgerprint. Grafischer, assertiever en heerlijk modern, het lijkt nu al de meest gewilde katachtige print van het jaar te worden.

Tijgerprint, het nieuwe icoon van "wilde chic".

Lange tijd was luipaardprint synoniem met 'wilde chic', maar de mode, die constant in beweging is, heeft besloten om het 'dierenrijk' te vernieuwen. In 2026 zijn het tijgerstrepen die ieders aandacht trekken. Gestructureerder, dynamischer, geven ze silhouetten een nieuwe energie: zelfverzekerd, krachtig. Tijgerprint vervangt niet zomaar de luipaardprint; het herdefinieert de essentie ervan volledig. Waar ronde vlekken een 'retro sensualiteit' opriepen, bieden katachtige lijnen een meer eigentijdse, bijna architectonische look.

Van de catwalks tot stijliconen

Modehuizen omarmen deze nieuwe print met enthousiasme. Sommige gebruiken hem op sculpturale, nauwsluitende jurken, terwijl anderen hem verzachten op behaaglijke truien in karamel- en zandtinten. Het resultaat? Een visie op de wildernis die verfijnd, modern en zeer begeerlijk is. Deze heropleving weerspiegelt een zoektocht naar een balans tussen tijdloze elegantie en rauwe energie, waarbij elk kledingstuk een stijlstatement is én een genot om te dragen.

Op de catwalks en in het straatbeeld ontpopt tijgerprint zich als een belangrijk element in de aankomende collecties. Sterren, modellen en influencers omarmen de print al en dragen hem in jassen, jurken en casual outfits. Dankzij dit aanpassingsvermogen aan elke stijl is tijgerprint een ware kameleon in de hedendaagse mode, die elke persoonlijkheid met elegantie en karakter kan versterken.

Hoe je het probleemloos kunt invoeren

Goed nieuws: deze nieuwe print, hoe opvallend ook, is verrassend makkelijk in je garderobe te integreren.

Voor een haute couture-look kun je bijvoorbeeld kiezen voor een lange, zwierige jurk die elegant met de bewegingen meebeweegt.

Voor een urban chique stijl creëert een blazer met tijgerprint over een onbewerkte spijkerbroek een subtiel contrast tussen lef en eenvoud.

Geef je de voorkeur aan een subtielere aanpak, dan zijn accessoires je beste bondgenoten: een tas, enkellaarsjes of een riem zijn voldoende om een klassieke outfit wat meer karakter te geven.

Een natuurlijk kleurenpalet dat makkelijk te combineren is.

Een van de grootste troeven van tijgerprint is het warme kleurenpalet. De tinten beige, bruin en zwart harmoniëren moeiteloos met tijdloze basics: chocoladebruin leer, gouden zijde, onbewerkt denim of ecru gebreide kleding. In 2026 zal het bijna als een nieuwe neutrale kleur worden gedragen, die een outfit structuur kan geven en tegelijkertijd elegant, stralend en evenwichtig blijft.

Tijgerprint is meer dan zomaar een trend; het symboliseert een nieuwe visie op mode: bewuster, assertiever en diep positief. Het belichaamt instinctieve elegantie en stralend zelfvertrouwen. In 2026 draag je niet alleen een print, maar straal je ook een bepaalde houding uit. De houding van een zelfverzekerde en uiterst chique vrouw, klaar om met stijl te stralen.