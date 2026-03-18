Hailey Bieber draagt de jurk met dierenprint die nu al een must-have is voor de lente.

Op de rode loper vallen sommige looks meer op dan andere. Op het beroemde afterparty van de Oscars trok het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber alle aandacht met haar trendy kledingkeuze. Haar verschijning bevestigt één ding: dierenprint is terug en blijft deze lente in de mode.

Een verschijning die niet onopgemerkt bleef.

Elk jaar brengt het Vanity Fair Oscar Party een mix van film-, mode- en invloedrijke beroemdheden samen. Het is een cruciaal moment waarop trends worden gevestigd en bevestigd. In deze prestigieuze setting maakte Hailey Bieber een keuze die afweek van de norm.

Zeg vaarwel tegen ultraklassieke jurken: ze heeft gekozen voor een dierenprint, die lange tijd als "lastig te dragen" werd beschouwd. Het resultaat? Een elegant en perfect uitgebalanceerd silhouet. Wat hier het verschil maakt, is niet alleen het patroon, maar ook de manier waarop het gedragen wordt. De snit blijft ingetogen, de details zijn vakkundig afgewerkt en de algehele look straalt zelfvertrouwen uit. Het bewijs dat je wel degelijk anders durft te zijn!

De grote comeback van de dierenprint.

Deze verschijning zorgt voor veel ophef, mede omdat het onderdeel is van een bredere modetrend. Dierprints maken een comeback in verschillende lente/zomercollecties. Luipaard, zebra, slang… deze patronen keren terug in vernieuwde versies die moderner en makkelijker te dragen zijn. Minder opzichtig, vaak gecombineerd met neutrale tinten of strakke lijnen, winnen ze aan verfijning.

Wanneer een beroemdheid als Hailey Bieber dit soort kleding draagt op zo'n belangrijk evenement, werkt dat als een trendversneller. Wat je vandaag op de rode loper ziet, belandt morgen vaak in collecties en op straat.

Een trend die toegankelijker is dan voorheen.

Goed nieuws: dierenprints zijn niet langer voorbehouden aan een "extravagante" of "provocatieve" look. Ze evolueren naar iets subtielers, veelzijdigers en vooral inclusiever. Tegenwoordig gaat het er niet om je aan een bepaald ideaalbeeld te conformeren, maar om te spelen met stijlen die passen bij je persoonlijkheid en lichaamstype.

Iedereen verdient het om zich gewaardeerd te voelen, en dit soort print kan daarbij een bondgenoot zijn, geen obstakel. Gecombineerd met een eenvoudige snit trekt het de aandacht zonder het silhouet te overheersen. Het accentueert, het vult aan, het maakt een statement. Kortom, het past zich aan jou aan, niet andersom.

Een trend die blijvend is.

Hailey Biebers verschijning op het Vanity Fair-feestje illustreert perfect hoe een trend zich kan vestigen. Door de dierenprint weer in de schijnwerpers te zetten, helpt ze deze te herpositioneren als een essentieel item voor de lente. En in tegenstelling tot sommige vluchtige trends, heeft deze al bewezen dat hij blijvend populair is. De trend wordt regelmatig opnieuw uitgevonden en keert telkens met hernieuwde energie terug.

Uiteindelijk komt het neer op een simpele boodschap: mode is een speeltuin. Of je nu de voorkeur geeft aan ingetogen looks of juist aan opvallendere stukken, er is voor ieder wat wils. En als dierenprints je aanspreken, is dit misschien wel het perfecte moment om het eens uit te proberen, op je eigen manier.