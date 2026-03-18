Stylisten zijn er dol op: deze look ontpopt zich nu al als dé zomertrend.

Na een eindeloze winter waarin je je warm moest aankleden en truien moest dragen die weinig stijl hadden, vraag je je misschien af hoe je de komst van warmer weer zult verwelkomen. De zomer is nog niet eens begonnen en je droomt nu al van slipjurken, vintage sandalen en zwierige topjes. Maar dit jaar zal één outfit de modewereld domineren en dé stijl bij uitstek worden. En jij hebt hem al geprobeerd.

De combinatie van een lange rok en sandalen is altijd een succes.

De dagen worden langer, de zon schijnt, de vogels zingen, de bloemen doorbreken de grijze straten... Eindelijk zien we het einde van de winter in zicht. Hoewel de temperaturen ons uitnodigen om wat laagjes kleding uit te trekken, zijn onze zomerkleding nog niet helemaal klaar voor de zomer. Maar dat weerhoudt ons er niet van om alvast na te denken over wat we moeten inpakken en strandlooks op Pinterest te pinnen. We verlangen ernaar om de wind weer in onze voeten te voelen, de warmte op onze schouders te ervaren en de zachte stof van onze jurken weer te waarderen.

Nu de zomer eraan komt, zijn alle ogen gericht op de catwalks, die de komende trends aankondigen en de toon zetten voor de mode. En tijdens de Fashion Week wordt de contouren van de meest begeerde outfit van 2026 steeds duidelijker zichtbaar. Deze modieuze combinatie, die wordt aangeprezen als hét voorbeeld, is je vast wel bekend. Je hebt hem zelf al eens gezien op het strand, maar ook tijdens je wandelingen door de stad. Het is de elegante combinatie van een lange rok en platte sandalen.

Deze modecombinatie, de belichaming van de relaxte zomerse sfeer, balanceert perfect tussen chic en nonchalant. Hij is even geschikt voor hete werkdagen als voor de aantrekkingskracht van de open zee. Ondanks de ogenschijnlijke eenvoud en bewezen veelzijdigheid vereist de combinatie van rok en sandalen wel wat stijlkennis om te voorkomen dat je er saai uitziet.

De juiste bewegingen om deze outfit perfect te dragen.

Hoewel Brigitte Bardot ooit in deze veelbelovende outfit, compleet met een volumineuze geruite rok, over het strand van Madrague flaneerde, is de mode sinds de gouden eeuw van dit icoon zeker geëvolueerd. Na de grensverleggende trend van het dragen van geen broek, worden benen nu getooid met zwierige rokken, stippen, leer, franjes of prachtig gedrapeerde modellen. De look wordt compleet gemaakt met sandalen versierd met bloemen, gladiatorsandalen die Griekse godinnen waardig zijn, en modellen met een dikke zool.

Om de illusie te wekken dat je vloeiend mode spreekt (zonder The Devil Wears Prada tien keer opnieuw te hoeven bekijken), kun je spelen met contrasten. Een zeer soepele, bijna bohemian maxi-rok krijgt een moderne twist in combinatie met minimalistische leren sandalen. Omgekeerd past een meer gestructureerde rok, bijvoorbeeld van denim of leer, perfect bij opvallende sandalen met dikke zolen of metallic details. Ook de lengte en de beweging van de stof zijn belangrijk. Stylisten geven de voorkeur aan rokken die tot de enkels reiken of over de grond glijden, waardoor bij elke stap een luchtig effect ontstaat.

Een andere truc die stylisten toepassen, is het combineren van laagjes. Een eenvoudig geribbeld hemdje, een licht openvallend linnen shirt of een asymmetrische top is voldoende om de outfit compleet te maken zonder de rok te overheersen. Het idee is niet om te overdrijven, maar om het silhouet de ruimte te geven.

Een trend die je makkelijk kunt overnemen.

Deze look spreekt zowel ontwerpers als influencers aan, omdat hij aan alle eisen van de huidige mode voldoet: comfortabel, tijdloos en makkelijk te dragen. Je hoeft geen stylingexpert te zijn om hem te dragen, en je hoeft ook niet aan haute couture-magazines gekluisterd te zijn. Kies gewoon een rok die mooi valt en een paar sandalen waar je de hele dag comfortabel op kunt lopen. Dat is pas stijl en comfort combineren.

In een modewereld die lange tijd gedomineerd werd door minirokken en ultrastrakke silhouetten, voelt de terugkeer van de maxi-rok bevrijdend aan. Hij valt soepel om het lichaam zonder te knellen en creëert direct een elegante, bijna filmische look. De maxi-rok, van nature verfijnd, combineert perfect met sandalen, die een meer casual uitstraling hebben. Het resultaat is een look die zowel sophisticated als relaxed is, waarmee je op subtiele wijze een statement maakt zonder uren voor de spiegel te hoeven staan.

Deze outfit, die door alle it-girls wordt geprezen, is de oplossing voor al die momenten waarop je niet weet wat je aan moet trekken en luidt nu al een zomer in waarin je je helemaal kunt laten gaan.