Deze zomertrend werkt ook prima midden in de winter (en we zijn dol op die twist).

De sjaal, die lange tijd geassocieerd werd met milde temperaturen en vakantielooks, ondergaat nu een zeer gewilde transformatie. De eenvoudige vierkante sjaal om de nek of in het haar is verleden tijd: nu wordt hij als riem gedragen, waardoor je winteroutfit direct een andere uitstraling krijgt. Deze stijlvolle toevoeging, zowel simpel als krachtig, bewijst dat een accessoire seizoenen kan overstijgen zonder aan aantrekkingskracht in te boeten – integendeel zelfs.

Van de catwalks tot de stoep, de hoofddoek laat zijn sporen na.

Het idee kreeg pas echt momentum op de catwalks. Tijdens een veelgeprezen Métiers d'art-show gaf een groot Parijs modehuis (Chanel) de sjaal een nieuwe invulling door hem als riem te gebruiken, waarmee hij bewust minimalistische silhouetten accentueerde. Het resultaat: textuur, karakter en een moeiteloze elegantie die de aandacht trekt.

Kort daarna verliet deze inspiratie de catwalks en deed zijn intrede in het dagelijks leven, met name bij de Ierse actrice en zangeres Jessie Buckley tijdens een evenement in Parijs. Gecombineerd met een donkere broek en pumps met een opvallende print, werd de sjaal hét statement piece, het item dat het licht vangt en een zelfverzekerde uitstraling benadrukt.

Een toegankelijk en inspirerend modegebaar

Wat meteen aantrekkelijk is, is hoe gemakkelijk deze trend te volgen is. Kies simpelweg een ruime sjaal van zijde, wol of kasjmier, vouw hem tot een driehoek en wikkel hem om je heupen of taille. Knoop hem vervolgens subtiel aan de zijkant vast. In een handomdraai krijgen een jeans en een eenvoudig topje een compleet nieuwe dimensie. De sjaal structureert het silhouet zonder het te knellen, omarmt de rondingen op een subtiele manier en accentueert het lichaam zoals het is, zonder gekunsteld te zijn.

In de winter wordt het effect nog interessanter. Over een loszittende trui zorgt het voor een flatterend contrast tussen volume en een strakker silhouet. Over een lange jas voegt het een vleugje kleur en beweging toe, waardoor zelfs de meest ingetogen outfits opfleuren. Het is een detail dat de aandacht precies daarheen trekt waar je wilt.

Een tijdloze twist die het hele jaar doorgaat.

Hoewel deze manier om een sjaal te dragen afgelopen zomer enorm populair werd dankzij een aantal invloedrijke figuren, is de wintervariant minstens zo opvallend. Waar bij warmer weer lichte stoffen de voorkeur kregen, vraagt het koudere seizoen om dichtere, meer omhullende materialen.

De aantrekkingskracht van de sjaal met riem zit hem in het feit dat hij aan alle eisen voldoet. Hij is praktisch, makkelijk te dragen, flatterend en eindeloos veelzijdig. Je kunt spelen met prints, kleuren en texturen, afhankelijk van je stemming en stijl. Een bloemenprint onder een neutrale jas, een felrood tegen een donkergrijs, of een grafische print om een minimalistische look op te fleuren: het wordt een waar canvas voor persoonlijke expressie.

Door dit zomeraccessoire een nieuwe bestemming te geven, herinnert de mode ons aan een essentiële waarheid: stijl kent geen vast seizoen. Stijl ontstaat door inspiratie, experimenten en kleine details die het verschil maken.