"Printmaxxing": deze nieuwe modetrend die volledig draait om patronen.

Fabienne Ba.
Na seizoenen die gedomineerd werden door neutrale tinten en ingetogen silhouetten, slaat de mode een andere weg in. Een trend die opkomt voor lente/zomer 2026 is 'printmaxxing'. Het motto? Meer patronen, meer expressie en vooral meer vrijheid in je kledingkeuze.

Een tegenhanger van minimalisme

"Printmaxxing" is een directe reactie op de esthetiek van chique minimalisme, vaak "stille luxe" genoemd. Waar die laatste stijl waarde hechtte aan soberheid, strakke lijnen en neutrale kleurenpaletten, doet deze nieuwe trend precies het tegenovergestelde.

Hier draait het niet langer om ingetogen elegantie, maar om de durf om op te vallen. Prints worden de ware sterren van de outfit en overdaad is niet langer een modeblunder, maar een bewust stijlstatement. Het is een mode die de aandacht trekt, speelt met volume en alle manieren viert waarop je vol zelfvertrouwen in je lichaam kunt leven.

Mix, laagjes, veel plezier!

Lange tijd werd aangeraden om niet te veel verschillende prints te combineren, omdat dit een te drukke uitstraling zou opleveren. "Printmaxxing" gooit deze regels overboord en moedigt experimenteren aan.

Strepen, stippen, bloemenprints, ruitjes of dierenprints: alles kan in één outfit samenkomen. Het gaat er niet om klassieke harmonie na te streven, maar om een vrijere, soms onverwachte, vaak verrassende balans te creëren. Je kunt een bloemenblouse combineren met een gestreepte broek, of contrasterende texturen en kleuren over elkaar heen dragen. Het resultaat? Een look die een verhaal vertelt, de aandacht trekt en je energie weerspiegelt.

Een trend die bevestigd werd door de catwalks.

Recente modeshows hebben grotendeels bijgedragen aan de totstandkoming van deze esthetiek. Ontwerpers presenteren silhouetten die zijn opgebouwd rond gelaagde prints, waarbij vintage, grafische of exotische inspiraties worden gecombineerd.

Uit deze suggesties blijkt dat uitbundigheid beheersbaar kan blijven. Het zit hem allemaal in de structuur: een doordachte snit, evenwichtige verhoudingen en een zekere algehele samenhang. Met andere woorden, je kunt gedurfd zijn zonder elegantie op te offeren. "Printmaxxing" gaat niet over het lukraak verzamelen van stukken, maar over het spelen met de gevestigde regels om iets persoonlijks te creëren.

Een mode die alle lichamen viert.

Naast het visuele effect weerspiegelt deze trend een meer inclusieve en lichaamsvriendelijke benadering van mode. Prints zijn niet voorbehouden aan een bepaald silhouet of lichaamstype. Integendeel, ze stellen je in staat om je lichaam te laten zien zoals het is, de aandacht te vestigen waar je wilt, te spelen met volume en je aanwezigheid te benadrukken.

"Printmaxxing" moedigt ons aan om ons te bevrijden van de beperkingen die vroeger bepaalden wat we moesten dragen op basis van onze maat of figuur. Hier kies je zelf wat je mooi vindt, waar je je goed in voelt en wat je persoonlijkheid weerspiegelt.

Een uitnodiging om je stijl te uiten

"Printmaxxing" is meer dan zomaar een trend; het weerspiegelt een evolutie in onze kijk op mode. Het gaat niet langer alleen om het volgen van regels, maar om ze je eigen te maken – of zelfs opnieuw uit te vinden. Elke outfit wordt een canvas voor zelfexpressie. Je kunt experimenteren, aanpassen, durven en dan weer opnieuw beginnen. Er bestaat geen perfecte combinatie, alleen combinaties die jouw persoonlijkheid weerspiegelen.

Door de nadruk te leggen op patronen, contrasten en creativiteit, maakt "printmaxxing" de weg vrij voor een levendigere, expressievere en vooral vrijere mode. Een mode waarin je stijl niet beperkt, maar juist versterkt wordt.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
