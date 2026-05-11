Zwemkleding: Deze retroprint zou wel eens dé favoriet van de zomer van 2026 kunnen worden.

Elke zomer brengt nieuwe badmodetrends met zich mee, maar sommige blijven langer populair dan verwacht. Voor zomer 2026 lijkt een retroprint nu al de boventoon te voeren in de collecties: de stippenprint . Te zien op bikini's, badpakken en strandkleding, maakt deze print een opvallende comeback en zou zomaar eens dé must-have van het seizoen kunnen worden.

Kijk maar eens naar de nieuwe zomercollecties om het zelf te zien: stippen zijn werkelijk overal. Klein, XXL, monochroom of felgekleurd, ze sieren alles, van retro driehoekige bikini's tot meer verfijnde badpakken uit één stuk.

Het patroon is ook te vinden op lichte strandjurken, bijpassende rokken en outfits voor bij het zwembad. Het resultaat: deze print met zijn vintage charme is niet te missen en geeft een zomerse look direct een zonnige en elegante uitstraling. Polka dots, die lange tijd als een retro detail voor pin-upstijlen werden beschouwd, bewijzen nu hun status als tijdloze modeklassieker.

De populariteit van stippen gaat gepaard met een ware heropleving van vintage-geïnspireerde stijlen. Modellen die naar verwachting populair zullen zijn in de zomer van 2026 zijn onder andere de retro triangelbikini, het ultrachique badpak uit één stuk, de klassieke bandeau en de balconettebikini, geïnspireerd op de glamoureuze silhouetten van voorbije decennia.

Ook slips met een hoge taille en de typische jaren 80-snitten maken een comeback. Deze stijlen geven prioriteit aan zowel comfort als stijl en flatteren alle lichaamstypes zonder ze te willen uniformeren. Het gaat er niet langer om je lichaam te verbergen of je aan één bepaalde esthetiek te conformeren, maar om kledingstukken te vinden waarin je je goed voelt, vrij kunt bewegen en helemaal jezelf kunt zijn.

Waarom is deze print zo populair?

Polka dots hebben een groot modevoordeel: ze kunnen de look gemakkelijk veranderen, afhankelijk van hoe je ze draagt. Kleine zwart-witte polka dots roepen direct een chique, retrostijl op. In een kleurrijke of oversized variant worden ze speelser, meer ontspannen en bijna grafisch.

Het is bovendien een patroon dat zich makkelijk laat combineren met zomerse basics. Een kort jurkje met stippen creëert in een handomdraai een chique silhouet, terwijl een bedrukte bermudashort in combinatie met een simpel wit topje een meer casual en moeiteloze look oplevert. Deze veelzijdigheid verklaart ongetwijfeld waarom het de seizoenen overstijgt en nooit echt verdwijnt.

Een trend ontworpen voor alle lichaamstypes.

Wat deze retrotrend ook aantrekkelijk maakt, is de inclusieve en lichaamsvriendelijke benadering. Collecties richten zich nu op verschillende vormen, diverse maten en ontwerpen die alle lichaamstypes flatteren. Badpakken uit één stuk, bikini's met hoge taille, minimalistische bandeau-topjes of triangelbikini's: er is niet langer maar één manier om badkleding te dragen.

En tot slot, dit zou wel eens dé trend van de zomer van 2026 kunnen zijn: het kiezen van kledingstukken die je echt mooi vindt, waarin je je comfortabel, stijlvol en helemaal thuis voelt in de zon.