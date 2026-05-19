Actrice Lindsay Lohan draagt een leren rok in een opvallende zwarte outfit.

De Amerikaanse actrice Lindsay Lohan maakte een veelbesproken verschijning in New York tijdens de presentatie van de Gucci Cruise 2027-collectie. Ze koos voor een volledig zwarte leren outfit, die zowel gestructureerd als uitgesproken modern was, en waarmee ze direct de aandacht trok.

Een tweedelig silhouet van zwart leer.

De kern van deze outfit werd gevormd door een tweedelig ensemble, volledig gemaakt van zwart leer, met een perfect getailleerde snit. Het bovenstuk roept direct de kenmerken van een bikerjack op: een hoge kraag, een ritssluiting in het midden en strakke, gestructureerde lijnen. Lindsay Lohan koos voor een hoog geplaatste ritssluiting, waardoor een diepe V-hals ontstond die de look energie geeft en een vleugje ingetogen lef toevoegt.

Onderaan springt de nauwsluitende leren rok eruit als het andere sleutelstuk van de outfit. De perfect gestroomlijnde kokerrok wordt geaccentueerd door een hoge split aan de zijkant die tot aan het dijbeen reikt, onderbroken door een decoratieve rits op de heup. De balans tussen structuur en bewegingsvrijheid is het kenmerkende aspect van deze look.

Zorgvuldig uitgekozen accessoires

Lindsay Lohan maakte haar look compleet met zwarte pumps met spitse neuzen, versierd met gouden metallic details die deden denken aan een paardenzadelmotief. Deze gouden accenten kwamen terug in haar sieraden: lange, hangende oorbellen en een armband, die een subtiele warmte toevoegden aan de volledig zwarte outfit. Een zwarte leren tas met krokodillenprint maakte het geheel af met een praktische maar chique touch.

Een opzettelijk contrasterende look qua kapsel en make-up.

Om de strakke uitstraling van het zwarte leer niet te overheersen, koos Lindsay Lohan voor een zacht kapsel: haar van nature golvende blonde haar valt losjes over haar schouders. Dit contrast tussen de structuur van de outfit en de vloeiendheid van haar haar zorgt voor een bijzonder geslaagde visuele balans, waardoor de look meer impact krijgt zonder te overdrijven. Haar make-up is zorgvuldig ingetogen, met een stralende teint en subtiel aangezette ogen.

Een elegante en discrete verschijning als duo

Samen met haar echtgenoot Bader Shammas, met wie ze sinds hun huwelijk in april 2022 haar leven deelt, poseerde Lindsay Lohan voor een paar foto's voorafgaand aan de presentatie. Het paar, van top tot teen in het zwart gekleed en perfect op elkaar afgestemd, presenteerde een beeld van natuurlijke verbondenheid, onderbroken door een discreet moment van tederheid voor de fotografen.

Deze verschijning past in de snel evoluerende modetrend van Lindsay Lohan. Slechts enkele dagen eerder, op 12 mei, had ze al furore gemaakt op een ander feest in New York in een beige en zwarte couturejurk met een gebeeldhouwd silhouet en een lange sleep.

Met deze New Yorkse look laat Lindsay Lohan zien dat een volledig monochrome outfit allesbehalve saai hoeft te zijn als er oog is voor detail. Het is meer dan alleen een garderobe; ze maakt een stijlstatement: een statement van zelfverzekerde, eigentijdse elegantie die niet terugdeinst voor pikzwart of zorgvuldig gekozen accessoires.