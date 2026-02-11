Meghan Markle omarmt de retro "Old Hollywood"-look met een spectaculaire jurk en cape.

Meghan Markle maakte onlangs een opvallende verschijning op een benefietevenement in Los Angeles, waar ze iedereen verraste met een bijzonder stijlvolle look. In tegenstelling tot haar gebruikelijke minimalistische stijl, koos ze voor een retro silhouet dat deed denken aan de grote actrices uit de gouden eeuw van Hollywood.

Een zeldzame verschijning op de rode loper

Sinds Meghan Markle zich heeft teruggetrokken uit haar koninklijke taken, houdt ze zich op de achtergrond en woont ze zelden evenementen met een hoge publieke belangstelling bij. Op 7 februari verscheen ze echter zonder haar echtgenoot, prins Harry, op de rode loper van het Fifteen Percent Pledge-gala in de Paramount Studios in Los Angeles. Haar aanwezigheid werd evenzeer geprezen als haar kledingkeuze.

Een outfit geïnspireerd op klassieke films.

Voor deze avond in het teken van diversiteit koos de voormalige actrice voor een lange ivoorkleurige jurk met een aansluitend lijfje, waardoor een sculpturaal silhouet ontstond. Een zwarte bies accentueerde de sweetheart-halslijn en zorgde voor een verfijnd contrast. Daaroverheen droeg ze een lange, zwierige zwarte cape die elegant langs haar armen viel en haar schouders bloot liet. De look werd compleet gemaakt met zwarte sandalen, barokke sieraden en een onberispelijke make-up. Het resultaat? Een theatrale allure, geïnspireerd op de wereld van de klassieke cinema, zonder overdreven te zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Een stijl die de conventies van Hollywood herinterpreteert.

De stijl van Meghan Markle is een eerbetoon aan een tijdperk waarin iconische figuren als Marilyn Monroe en Audrey Hepburn een opvallende esthetiek bepaalden: lange jurken, gestructureerde stoffen en gedurfde accessoires. Deze trend, die regelmatig terugkeert op de rode loper, heeft hier een meer eigentijdse uitdrukking gekregen. Door te kiezen voor strakke lijnen en een contrast van zwart en ivoor, roept de hertogin met succes deze gouden eeuw op, terwijl ze trouw blijft aan haar smaak voor ingetogen elegantie en zorgvuldig gekozen outfits.

Uiteindelijk markeert deze kledingkeuze een keerpunt in Meghan Markles publieke optredens, die tot nu toe vaak gekenmerkt werden door ingetogenheid. Hier bevestigt ze haar rol als publiek figuur door een outfit te kiezen die opvalt, niet overdreven, maar wel bewust. Een krachtige boodschap over de kracht van stijl: de kracht om een verhaal te vertellen, de aandacht te trekken en tegelijkertijd de conventies te beheersen. Een terugkeer naar theatrale verfijning, in de stijl van 2026.