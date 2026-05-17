In een rode jurk bevestigt Livvy Dunne haar invloed die verder reikt dan de sportwereld.

De Amerikaanse influencer en voormalig turnster Olivia Dunne (@livvydunne) was te gast in het Amerikaanse programma "The Tonight Show" en wist van een simpel tv-optreden een virale hit te maken. Gekleed in een kersenrood minijurkje speelde ze samen met Jimmy Fallon de iconische race uit de Amerikaanse televisieserie "Baywatch" na, waarmee ze de presentator in de harten van het publiek ruimschoots overtrof.

Een rood minijurkje, speciaal op maat gemaakt voor de scène.

Voor haar optreden in de show van Jimmy Fallon droeg Olivia Dunne (@livvydunne) een nauwsluitend kersenrood minijurkje met een vierkante halslijn. Het silhouet, ontworpen om de aandacht te trekken, paste perfect bij het aankomende segment. De rest van haar look was bewust ingetogen: kleine zilveren oorringen, een strakke blonde paardenstaart, minimalistische make-up in warme tinten en een paar witte pumps met spitse neus om de look compleet te maken. Deze aanpak zorgde ervoor dat de jurk en de algehele presentatie de hoofdrol speelden.

De "Baywatch"-race nagespeeld op de set.

Het hoogtepunt van het optreden was een zeer gerichte verwijzing. Olivia Dunne en Jimmy Fallon deden mee met de iconische sprint uit "Baywatch", die sprint in slow motion die een waar visueel symbool van de popcultuur is geworden. De presentator koos voor een komische versie, terwijl Olivia Dunne (@livvydunne) er helemaal voor ging en de verwijzing naar de televisieserie omtoverde tot een geïmproviseerde modeshow.

De verwijzing was niet onbeduidend: de verschijning maakte deel uit van de context van de reboot van de Amerikaanse televisieserie "Baywatch", een project waarin Olivia Dunne naar verwachting een rol zal spelen. Hoewel ze op de set niet het iconische rode topje van de strandwacht droeg, weerspiegelde haar minijurk visueel hetzelfde kleurenschema, in een zorgvuldig georkestreerde, plagerige strategie.

Een reeks die in slechts enkele uren viraal ging.

De video van het optreden, die op het Instagram-account van Olivia Dunne werd geplaatst, zorgde al snel voor veel interactie. Op het moment dat Mandatory de video publiceerde, had deze al 76.200 likes, een teken dat de formule – opvallende jurk, verwijzing naar popcultuur en chemie met de presentatrice – perfect werkte.

Direct daarna stroomden de reacties binnen, variërend van bewondering voor de look tot enthousiasme voor de aankomende rol. Sommige internetgebruikers prezen de acteerprestatie, anderen gaven commentaar op de elegantie van Olivia Dunne (@livvydunne) en velen spraken hun wens uit om "de reboot voor haar te zien".

Een invloed die verder reikt dan de sport.

Oorspronkelijk bekend van haar turncarrière op de universiteit, heeft Olivia Dunne (@livvydunne) zich geleidelijk aan ontpopt tot een prominent figuur in de Amerikaanse popcultuur, wiens activiteiten veel verder reiken dan alleen wedstrijden. Dit fragment met Jimmy Fallon illustreert de weg die ze aflegt: die van een persoonlijkheid die in staat is om deel uit te maken van de cast van een langverwachte reboot, gelijke tred te houden met een late-night talkshow en onderweg haar eigen modevisie te ontwikkelen.

In slechts een paar minuten op de set wist Olivia Dunne (@livvydunne) een rode minijurk om te toveren tot een verhaaltechnisch instrument. Ze hintte naar een aankomend project en genereerde tegelijkertijd een golf van reacties op sociale media. Het segment met Jimmy Fallon laat zien dat de invloed van de jonge vrouw niet langer (alleen) wordt afgemeten aan haar sportprestaties, maar aan haar vermogen om culturele momenten te creëren waar het publiek naar uitkijkt, die het deelt en bespreekt.