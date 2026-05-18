De rode jurk van model Bella Hadid fascineert internetgebruikers.

Het Amerikaanse model Bella Hadid zorgde voor opschudding op Instagram door een foto van een rode jurk met een diepe split, die ze op het filmfestival van Cannes had gedragen, opnieuw te plaatsen. Daarmee wekte ze de interesse van haar volgers weer op.

Een Instagram-terugblik ter ere van Cannes

Bella Hadid maakte van het filmfestival van Cannes in 2026 (12-23 mei) gebruik om haar Instagram-volgers een terugblik te geven op haar meest memorabele verschijningen op de Croisette. Ze plaatste een montage van haar favoriete looks, verzameld gedurende negen jaar dat ze een van 's werelds meest bekeken culturele evenementen bezocht.

Het onderschrift, eenvoudig maar veelzeggend, zet de toon: "Negen jaar van mijn favoriete week." Deze post bevestigt de speciale band die het model heeft met dit prestigieuze evenement, waar ze zich door de seizoenen heen heeft gevestigd als een van de meest verwachte figuren.

De rode jurk die niet onopgemerkt blijft.

Van de vele outfits die in haar retrospectieve tentoonstelling te zien waren, trok één stuk in het bijzonder de aandacht van internetgebruikers: een opvallende rode maxi-jurk met een asymmetrische snit en één schouder. De levendige kleur, perfect voor de schijnwerpers van Cannes, weerspiegelt de traditie van de rode lopers van het festival. Bella Hadid maakte met deze verschijning furore en gaf de outfit de allure van een iconisch moment.

De jurk onderscheidt zich allereerst door een hoge split aan de zijkant die tot ver boven op het dijbeen reikt, waardoor het silhouet een dynamische beweging krijgt. Daarnaast zorgen verschillende uitsnijdingen aan de zijkanten van de stof voor een contrastrijk spel tussen blote en bedekte delen. Naast de uitsnijdingen maakt de asymmetrie van de jurk zelf ook gebruik van een opvallend visueel effect. Slechts één schouder is bedekt, in een strakke snit die de bovenlijn een energieke uitstraling geeft. De stof valt vervolgens in een vloeiende cascade naar de vloer, onderbroken door geplooide plooien in de taille.

Sieraden en hakken om het plaatje compleet te maken.

Om deze look compleet te maken, koos Bella Hadid voor zorgvuldig uitgekozen accessoires. Haar oren waren versierd met delicate oorbellen, haar pols met een discreet armbandje en haar vingers met verschillende opvallende ringen die de aandacht trokken zonder de jurk te overschaduwen. Het ensemble werd afgemaakt met een paar hoge hakken, die perfect pasten bij de split aan de zijkant.

Bella Hadid, een vaste verschijning op de rode loper van Cannes.

Dit bericht dient als een herinnering aan hoe Bella Hadid een van de meest iconische figuren van het Filmfestival van Cannes is geworden. Sinds haar eerste verschijningen op de Croisette heeft ze een reputatie opgebouwd als mode-icoon, door talloze adembenemende outfits te presenteren en indruk te maken. Haar opeenvolgende optredens op het festival hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten in het collectieve geheugen en vormen jaar na jaar de basis voor retrospectieven in modetijdschriften. Elk jaar krijgen haar outfits veel media-aandacht en inspireren ze internationale redactieteams.

Een bericht dat het internet in vuur en vlam zet.

Het is geen verrassing dat Bella Hadids terugblikpost direct een golf van reacties op sociale media teweegbracht. Haar volgers reageerden massaal en prezen haar gevoel voor stijl en de consistentie en durf van haar modekeuzes door de jaren heen. De rode jurk met de gewaagde split alleen al oogstte veel enthousiasme, waarbij velen het omschreven als "een van de mooiste looks die de ster ooit op de Croisette heeft gedragen".

Met slechts een paar gedeelde foto's heeft Bella Hadid opnieuw haar invloed op de modewereld bewezen. Haar rode jurk met gewaagde split, die ze eerder droeg op het filmfestival van Cannes, blijft, meerdere seizoenen na de eerste verschijning, de aandacht trekken.