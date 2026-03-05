"Ik zie alleen maar haat": Deze actrice doorbreekt de stilte over online intimidatie.

Léa Michel
Extrait de la série « I love LA »

Tijdens de Actor Awards van 2026 gaf Odessa A'zion, de nieuwe ster van de Amerikaanse film "Marty Supreme", een openhartig antwoord aan een verslaggever van ET die haar vroeg of het vreemd was om "Hollywoods it girl" te worden. Haar ontroerende bekentenis over online haat maakte veel indruk op het publiek.

Een onschuldige vraag die een harde realiteit onthult.

Op de rode loper vraagt de journalist: "Is het raar om een van Hollywoods 'it girls' te worden? " De Amerikaanse actrice Odessa antwoordt: "Ik zie alleen maar haat. Dus voor mij bestaan er geen 'it girls'." Deze botte reactie laat de schaduwzijde van snel opkomende roem zien.

De schaduwzijde van roem op sociale media

Odessa werd genomineerd voor een Acteerprijs voor haar rol in "Marty Supreme" en werd een mediasensatie. Achter alle lof ging echter een golf van giftige reacties schuil. Haar openhartigheid laat zien hoe jonge actrices vaak een makkelijk doelwit worden voor ongefundeerde kritiek, ver verwijderd van het stereotype van de "it girl".

De hartverwarmende reacties van de fans

Diep ontroerd reageerden internetgebruikers massaal in de reacties: "Het is triest, je ziet dat het haar echt raakt," "We geven dit soort negatieve energie altijd, vooral aan vrouwen." Velen prezen haar moed en merkten op dat online intimidatie vrouwen in de entertainmentindustrie onevenredig zwaar treft.

Een actrice die labels afwijst

Odessa, de dochter van de Amerikaanse actrice en producente Pamela Adlon, wijst het label 'it girl' van de hand. Ze praat liever over haar veeleisende werk – nominaties, samenwerkingen met Timothée Chalamet – dan over roddels. Haar boodschap is een oproep tot meer empathie in het licht van de druk van sociale media.

Met haar krachtige uitspraak "Alles wat ik zie is haat" legt Odessa A'zion de harde realiteit van online intimidatie bloot. Ze transformeert pijn in een pleidooi voor vriendelijkheid, met name jegens vrouwen. Een aangrijpende herinnering: achter het "it-girl"-imago schuilt een kunstenaar die gekwetst is door de giftigheid van het internet.

Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Schoonheid schuilt voor mij in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
