Kristen Stewart maakt een onverwachte retro-comeback met dit iconische kapsel.

Je look veranderen zonder alles op te geven: dat is de kunst die Kristen Stewart perfect beheerst. Tijdens een recente Instagram-post verraste de actrice iedereen met een undercut en een minipony.

De undercut, een speelveld voor kapsels

Vaak geassocieerd met "alternatieve esthetiek", maakt de undercut een sterke comeback. Het principe? Een deel van het haar, meestal aan de achterkant of zijkanten, wordt afgeschoren, terwijl het haar bovenop langer blijft.

Wat het zo onweerstaanbaar maakt, is de veelzijdigheid en creativiteit. Het geschoren gedeelte kan minimalistisch blijven... of een waar canvas voor zelfexpressie worden. Grafische patronen, geometrische lijnen, subtiele ontwerpen: de achterkant van het hoofd verandert in een artistiek canvas. Een speelse manier om je persoonlijkheid te laten zien zonder je hele kapsel te veranderen.

Nog een voordeel: deze trend staat alle haarlengtes goed. Of je nu kort haar hebt, een strakke bob of lange, golvende lokken, de undercut werkt overal. Het breekt met de regels en biedt tegelijkertijd veel stylingvrijheid.

Kristen Stewarts kenmerkende versie

Trouw aan haar voorliefde voor haartransformaties koos Kristen Stewart voor een variant die zowel strategisch als stijlvol was. Ze behield haar lange haar, dat het geschoren gedeelte volledig bedekte wanneer het los gedragen werd. Het resultaat: een ogenschijnlijk ingetogen look, maar zodra ze haar haar opstak, kwam de verrassing tevoorschijn. De undercut werd aan de achterkant zichtbaar, waardoor een opvallend contrast ontstond tussen de lengte en het geschoren gedeelte.

Daarbij komt nog een micropony net boven de wenkbrauwen, die het gezicht structureert en de scherpe look versterkt. Het resultaat is zowel rebels als beheerst, minimalistisch als assertief. Een dualiteit die perfect haar esthetiek weerspiegelt: spelen met de regels zonder er ooit door beperkt te worden.

Een beker die vrijheid viert

De undercut is niet zomaar een trend, het is bijna een statement. Het stelt je in staat om je kapsel te veranderen zonder lengte op te offeren. Je kunt het laten zien of juist verbergen, afhankelijk van je stemming, je stijl van de dag of de gelegenheid.

Vanuit een lichaamsvriendelijke benadering van schoonheid is dit kapsel een schot in de roos. Het is niet bedoeld om te uniformeren, maar om te onthullen. Ongeacht de textuur, dikte of kleur van je haar, de undercut past zich aan en versterkt jouw unieke persoonlijkheid. Het is ook een manier om je imago terug te winnen. Jij bepaalt wanneer en hoe je deze gedurfdere kant van jezelf laat zien. Een simpele handeling – je haar naar achteren vastbinden – is genoeg om je look compleet te transformeren.

Door haar haar lang te laten knippen, laat Kristen Stewart zien dat er geen strikte grens is tussen 'verstandige' en 'gedurfde' kapsels. Uiteindelijk belichaamt de undercut van 2026 perfect de tijdsgeest: durf zonder schaamte, speels met je imago en vier individualiteit.