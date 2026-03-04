In een gewaagde jurk weet het figuur van dit Hongaarse model alle ogen te boeien.

Barbara Palvin Sprouse en haar echtgenoot Dylan Sprouse schitterden tijdens het Grand Dinner in het Louvre in Parijs eind februari 2026. Het Hongaarse model straalde in een sculpturale witte jurk en wist met haar elegantie alle ogen op zich gericht te krijgen.

Een witte jurk met opvallende lijnen.

Barbara droeg een witte jurk met een zoom versierd met zwierige franjes die bij elke beweging meedansten. Het silhouet, getailleerd bij de buste en vloeiend naar beneden, benadrukte haar taille en voegde een theatrale dimensie toe die perfect paste bij de prestigieuze omgeving van het Louvre onder de piramide.

Dylan Sprouse is de perfecte aanvulling.

Naast haar droeg Dylan Sprouse een zwarte smoking met een structuur van fijne, glinsterende krijtstrepen, bestaande uit een getailleerde broek en een aansluitend jasje. Dit monochrome duo – smetteloos wit voor haar, verfijnd zwart voor hem – zorgde voor een perfecte visuele balans. Zoals we van hen gewend zijn op sociale evenementen, blinken Barbara en Dylan uit in de kunst van moeiteloze coördinatie.

Fans vol bewondering: "Het is magnifiek!"

Sociale media barstten los van de lof: "Heel elegant," "Het is magnifiek." Volgers zijn dol op dit iconische koppel en prijzen Barbara's vermogen om sensualiteit en haute couture-chic te combineren, terwijl Dylan daar een vleugje medeplichtigheid aan toevoegt.

In deze witte jurk onder de piramide van het Louvre wist Barbara Palvin Sprouse opnieuw te betoveren en toonde ze haar verbluffende figuur naast Dylan. Fans waren unaniem vol bewondering en vierden een elegantie die durf en romantiek combineerde – een onvergetelijk Parijs moment.