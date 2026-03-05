"Wat we mooi vinden, komt uit de zwarte cultuur": deze actrice wakkert het debat over culturele invloed opnieuw aan.

Léa Michel
@sophiabush/Instagram

Tijdens de NAACP Image Awards* hield de Amerikaanse actrice, producente en activiste Sophia Bush een krachtige toespraak over het belang van witte solidariteit. Ze riep haar collega's op om de zwarte cultuur, die ze zo enthousiast consumeren, actief te steunen. Haar toespraak zorgde voor veel ophef op sociale media en wakkerde de discussie over culturele erkenning opnieuw aan.

*De NAACP Image Awards zijn Amerikaanse prijzen die werken in film, televisie, muziek en literatuur erkennen. Sinds 1967 eren ze jaarlijks de meest uitmuntende producties en artiesten van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in deze verschillende disciplines.

Een krachtige boodschap bij de NAACP Image Awards.

Sophia Bush, die samen met haar vriendin en zakenpartner Nia Batts aanwezig was, sprak openhartig met Refinery29 : "Alles wat we zo mooi vinden aan Amerika komt voort uit de zwarte cultuur... Blanke mensen moeten opkomen voor zwarte mensen, net zoals ze opkomen voor de zwarte cultuur." Ze deed een dringende oproep: "Gezien wie er aan de macht is en wat er gebeurt met zwarte en gemarginaliseerde gemeenschappen in ons land, moeten we het heft in eigen handen nemen."

Een toespraak die "passief vermaak" afwijst. Sophia Bush aarzelt niet om haar toespraak in de context van de huidige situatie in het land te plaatsen en benadrukt dat dit een cruciaal moment is voor actieve solidariteit. Haar toespraak bij de NAACP Image Awards, die de prestaties van mensen van kleur vieren, krijgt in dit gespannen klimaat een bijzondere betekenis.

Enthousiaste reacties op internet

Sophia's bericht, dat viraal ging, zorgde voor een golf van online lof. Internetgebruikers prezen haar openhartigheid en concrete inzet en zagen haar als een voorbeeld van oprechte steun die verder gaat dan louter retoriek.

Met haar krachtige uitspraak : "Wat we liefhebben komt uit de zwarte cultuur", dwingt Sophia Bush ons een voor de hand liggende, maar vaak genegeerde culturele waarheid onder ogen te zien. Haar pleidooi voor een concrete, in plaats van een consumentistische, alliantie wakkert het debat over de verantwoordelijkheid van de bevoorrechten opnieuw aan. Het is een krachtige boodschap die ons eraan herinnert dat het vieren van een cultuur ook betekent dat we die moeten verdedigen.

