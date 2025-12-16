"Goed gedaan dat je het laat zien!": Angelina Jolie toont haar littekens na de borstamputatie.

Angelina Jolie is nooit bang geweest om kwetsbaarheid en activisme te combineren. Twaalf jaar nadat ze haar preventieve dubbele mastectomie openbaar maakte, staat de Amerikaanse actrice en activiste opnieuw in de schijnwerpers met een cover op de eerste editie van Time France. Op deze foto, die zowel bescheidenheid als moed uitstraalt, toont ze de littekens van haar operatie. Een krachtig gebaar dat haar rol als icoon in de strijd tegen kanker bevestigt.

Een omslag die moed en empathie symboliseert.

Voor de lancering van de Franse editie koos Time magazine een symbool: dat van een vrouw die angst omzette in een boodschap van preventie. Op foto's van Nathaniel Goldberg toont Angelina Jolie de littekens van haar dubbele mastectomie, zonder dramatische enscenering, maar met ingetogenheid.

In Time France vertelt de actrice: "Ik deel deze littekens met veel vrouwen van wie ik houd." Met deze krachtige uitspraak herinnert ze ons eraan dat deze littekens geen stigma's zijn, maar symbolen van overleven en zusterschap. Door te laten zien wat zo veel anderen verbergen, bevrijdt ze de vrije meningsuiting, doorbreekt ze taboes en geeft ze tastbare vorm aan de moed van vrouwen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door TIME (@timefrance)

De "Angelina-schok": gevolgen voor de volksgezondheid

Toen Angelina Jolie in 2013 bekendmaakte dat ze een preventieve dubbele mastectomie had ondergaan, reageerde de wereld. Als draagster van het BRCA1-gen had ze de radicale beslissing genomen om in te grijpen voordat de ziekte zich kon ontwikkelen. Haar openhartige en goed gedocumenteerde getuigenis leidde tot wat bekend werd als het "Angelina-effect": een aanzienlijke toename van screenings op borst- en eierstokkanker in veel landen.

Door vandaag de dag de gevolgen van de operatie op haar lichaam zichtbaar te maken, zet ze haar strijd voort en transformeert ze haar littekens in instrumenten voor gezondheidsvoorlichting en preventie. Meer dan een ster, wordt ze een boodschapper van solidariteit en gelijke toegang tot gezondheidszorg, die ervoor pleit dat medische zorg geen luxe mag zijn die alleen voor een selecte groep is weggelegd.

Een toegewijde actrice, een sterke vrouw.

Voorbij haar Hollywood-imago bewijst Angelina Jolie zich opnieuw als een stem die ertoe doet. Haar humanitaire betrokkenheid, haar openhartigheid en haar wens om over vrouwenlichamen te spreken op een andere manier dan door de lens van fysieke schoonheid, onderscheiden haar in een industrie die vaak geobsedeerd is door perfectie. Door zonder pretenties te poseren, herdefinieert ze de contouren van moed: de moed om de realiteit te accepteren, van het leven te houden ondanks tegenslagen en die kracht met anderen te delen.

Door ervoor te kiezen haar littekens te laten zien, doet Angelina Jolie veel meer dan alleen een foto maken: ze geeft een les in menselijkheid. Met dit gebaar laat ze zien dat schoonheid niet schuilt in de afwezigheid van littekens, maar in het vermogen om ermee te leven en lief te hebben. "Bravo dat je het laat zien!" — want in elk litteken schuilt het bewijs van een gewonnen strijd en een leven dat doorgaat.