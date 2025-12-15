Deze foto van Zendaya en Robert Pattinson die zogenaamd getrouwd zijn, zorgt online voor veel ophef.

Deze foto van Zendaya, met een trouwring om, zittend op de schoot van Robert Pattinson, deed mensen geloven dat het een echte bruiloft was, totdat de misleiding aan het licht kwam. Achter dit zogenaamde huwelijk ging in werkelijkheid een marketingtruc schuil om hun aankomende film te promoten.

Een huwelijksaankondiging die online veel ophef veroorzaakt.

Het begon allemaal met een verlovingsaankondiging in een grote Amerikaanse krant, met een elegant stel en Zendaya's ring prominent in beeld. De tekst volgde alle conventies van een huwelijksaankondiging: familienamen, opleidingen, beroepen, trouwdatum... genoeg om zelfs de meest oppervlakkige lezer te overtuigen. Screenshots circuleerden al snel op X (voorheen Twitter), Instagram en TikTok, wat leidde tot geruchten en reacties variërend van paniek tot enthousiasme onder fans.

Een PR-stunt van A24

Achter deze nep-huwelijksuitnodiging zit studio A24, die hem gebruikt als teaser voor hun film "The Drama", met Zendaya en Robert Pattinson in de hoofdrollen. Het belangrijkste detail zit hem in de namen: die zijn niet de namen van de acteurs, maar van hun personages, net als de trouwdatum, die samenvalt met de release van de film. Het idee was niet om het publiek permanent te misleiden, maar om te spelen met de grens tussen realiteit en fictie om zo enorm veel aandacht te genereren.

Een slim spel met beroemdheden en internetcultuur.

De stunt was des te effectiever omdat hij inspeelde op de intense media-aandacht voor het privéleven van de twee sterren, die beiden al een relatie hadden. Door gebruik te maken van onze reflex om "officiële" aankondigingen te geloven en onze neiging om informatie te delen zonder te controleren, transformeerde deze reclamecampagne een simpele gedrukte pagina in een wereldwijde meme. De volgende dag onthulde de release van de teaser de ware aard van deze "verbintenis", waarmee de cirkel rond was en bevestigd werd dat het een perfect georkestreerde filmlancering betrof.

Kortom, door bewust de grens tussen serieuze informatie en fictie te vervagen, heeft A24 een promotiecampagne gecreëerd die even gewaagd als effectief is. Deze nep-huwelijksaankondiging herinnert ons eraan hoe in het tijdperk van sociale media een goed gekozen afbeelding binnen enkele uren een wereldwijd fenomeen kan veroorzaken. De campagne is meer dan een simpele publiciteitsstunt; ze stelt onze relatie met beroemdheden en feitencontrole ter discussie en bewijst dat slimme storytelling genoeg kan zijn om een film al vóór de release in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen.