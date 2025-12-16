Deze voormalige Miss Universe, die kritiek kreeg op haar "te korte" rok, onthult de reden.

Iris Mittenaere, voormalig Miss Universe, veroorzaakte controverse op een glamoureus feest in Venetië medio december 2025: haar rok, die als "te kort" werd beschouwd, leidde tot een golf van felle kritiek online. Met openhartigheid en zelfspot legde ze in een Instagram-story uit hoe de onfortuinlijke technische storing ervoor zorgde dat ze een gemakkelijk doelwit leek voor ondoordachte commentaren.

Een zwart kanten outfit zorgt voor ophef.

Ter ere van de release van het vijfde seizoen van de serie "Emily in Paris" droeg Iris Mittenaere een zwarte jurk, gecombineerd met een kanten panty en een kort zwart jasje dat aan de voorkant open was, waardoor een glimp van de kanten top te zien was. Een opvallende verschijning op de rode loper, vastgelegd door het tijdschrift Gala. Internetgebruikers waren er snel bij om aanstoot te nemen aan de ogenschijnlijke lengte van de rok: "Niet zo veel laten zien, dat haalt de charme weg", "Een meer bedekt lichaam zou stijlvoller zijn" of zelfs "Had ze geen tijd om haar broek aan te trekken?" Deze opmerkingen, geplaatst onder de virale video van Gala, gingen razendsnel viraal en overschaduwden de feestelijke sfeer van het evenement in de romantische stad.

De eerlijke uitleg van het ongeluk

Iris Mittenaere reageerde in een Instagram-story: "Mijn rok bleef haken, ik weet niet hoe. Je bent duidelijk geërgerd over de lengte (het is iets waar je veel waarde aan hecht, haha), maar sorry, het was niet de bedoeling dat hij bleef haken, wees niet zo hard." Ze deelde visueel bewijs vanuit andere hoeken en foto's waarop de outfit weer de oorspronkelijke lengte had, waarmee ze aantoonde dat het een simpel ongelukje was tijdens de pose, dat op het slechtst mogelijke moment voor de camera's gebeurde.

Een bot antwoord dat de haters ontwapent.

Deze ontspannen en openhartige houding doet denken aan eerdere controverses rondom haar, zoals haar Halloweenkostuum, dat in oktober 2025 belachelijk werd gemaakt (vergeleken met de Grinch of Cetelem), maar waar ze zich elegant tegen wist te verzetten. Los van deze anekdote illustreert deze episode vooral eens te meer hoe vrouwen constant onder de loep worden genomen en beoordeeld op hun lichaam en kleding.

Haar jurk "te kort" noemen, weerspiegelt een normatieve en achterhaalde zienswijze: Iris Mittenaere draagt wat ze wil en hoeft haar kledingkeuze niet te rechtvaardigen. In dit tijdperk van oppervlakkige oordelen onderstreept haar positieve reactie de nutteloosheid van dergelijke kritiek, gezien haar carrière die bekroond is met internationaal succes, van Miss Frankrijk tot beauty-ambassadeur.

Los van de kortstondige controverse, laat deze aflevering eens te meer zien hoe snel sociale media oordelen vellen zonder context. Door humor en transparantie boven confrontatie te verkiezen, herinnert Iris Mittenaere ons eraan dat een "kledingblunder" noch een vrouw, noch haar elegantie definieert.