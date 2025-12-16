Kristen Stewart, die al 8 maanden met een vrouw getrouwd is, deelt de waardevolle les die ze heeft geleerd.

Acht maanden nadat ze in het huwelijksbootje stapte met scenarioschrijver Dylan Meyer, vertelt Kristen Stewart openhartig over haar leven als pasgetrouwde. In een interview met Esquire deelt de actrice, die beroemd werd door de "Twilight"-saga, de meest waardevolle les die ze uit haar huwelijk heeft geleerd: de kracht van collectieve actie, of zoals ze het zelf zegt: "kracht in aantallen" .

"Het is zo geweldig om een gezin te hebben."

In april 2025 gaven Kristen Stewart en Dylan Meyer elkaar het jawoord tijdens een intieme ceremonie in Los Angeles. Sindsdien zegt de actrice dat ze volledig heeft ontdekt wat het betekent om bij een team te horen, bij een "wij" in plaats van een "ik ". "Het is zo fijn om een familie te hebben. Dylan kwam in mijn leven en ik heb begrepen hoe belangrijk het is om zorgvuldig de mensen te kiezen met wie je je omringt", vertelde ze aan Esquire .

Kristen omschrijft hun relatie als "een relatie gebaseerd op complementariteit" : zij is spontaan en intuïtief, Dylan heeft een besluitvaardig en helder karakter. "Dylan kan niet tegen schijnheiligheid. En ik, ook al kom ik misschien stoer over, ik ben eigenlijk een heel aardig persoon," legt de actrice uit, zichtbaar tevreden met deze relatie.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Dylan Meyer (@spillzdylz)

Samen kracht vinden

Voor Kristen Stewart heeft deze band haar zelfvertrouwen en haar levenshouding versterkt: "Het geeft je een gevoel van kracht om samen te zijn met iemand die je eraan herinnert dat je leven van jou is," zegt ze. Dit gevoel van stabiliteit gaat gepaard met een dagelijks ritueel: de actrice leest graag klassieke werken voor aan haar vrouw – en aan hun twee katten en hond – van Jane Eyre tot East of Eden. Een intiem moment dat volgens haar "de ziel heelt". Kristen benadrukt echter ook haar behoefte aan onafhankelijkheid: ze reserveert "elke ochtend een uur of twee voor zichzelf, voordat Dylan wakker wordt," om haar innerlijke rust te bewaren.

Een nieuwe levensfase

Kristen Stewart en Dylan Meyer, die sinds 2019 samen zijn, sinds 2021 verloofd en nu getrouwd, lijken een serene visie op liefde te delen: oprecht, intiem en vrij van alle conventies. De actrice, die nu ook regisseert (haar eerste speelfilm, "The Chronology of Water", werd gepresenteerd op het filmfestival van Cannes), overweegt zelfs om een gezin te stichten met Dylan – een droom die ze in 2024 aan Rolling Stone toevertrouwde: "Ik weet nog niet hoe mijn gezin eruit zal zien, maar ik weet wel dat ik kinderen zal krijgen", verklaarde ze vol overtuiging.

Acht maanden na haar huwelijk is Kristen Stewart een voldane vrouw, stevig geworteld in de realiteit. Verre van het imago van de "rebellische tiener" dat haar beroemd maakte, lijkt ze nu haar kracht niet te putten uit eenzaamheid, maar uit het delen. "De kracht van aantallen", zoals ze het zelf noemt, is niet zomaar een slogan: het is het geheim van haar evenwicht – dat van een vrouw die een nieuwe drijfveer heeft gevonden in liefde, eenvoud en vertrouwen.