Op 78-jarige leeftijd betovert dit 'Cabaret'-icoon in een zwarte jurk

De Amerikaanse actrice en voormalig model Marisa Berenson wist onlangs fotografen te boeien op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech in Marokko. De ster van de film "Cabaret" bewees dat elegantie en tijdloosheid hand in hand kunnen gaan door op de rode loper te poseren in een outfit die zowel verfijnd als modern was.

Een opvallende verschijning op het festival van Marrakech

Voor dit prestigieuze evenement koos Marisa Berenson een lange zwarte jurk met lange mouwen, gemaakt van een fluweelachtige stof. Ze completeerde haar look met een bijpassende panty, zwarte pumps versierd met parels, een zilveren ketting en diverse glinsterende ringen. Haar korte, licht gekrulde kapsel en bordeauxrode nagellak gaven het ensemble een vleugje verfijning. Haar aanwezigheid op het festival oogstte bewondering van zowel het publiek als de journalisten, een bewijs van het blijvende charisma van deze iconische figuur uit de jaren 70.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Marisa Schiaparelli Berenson Official (@marisaberensonofficial)

Herinneringen aan "Cabaret", een onverwacht meesterwerk

Marisa Berenson, vooral bekend om haar rol als Natalia Landauer in Bob Fosse's film "Cabaret" (1972), vertelde openhartig over deze cruciale periode in haar carrière. De film, met Liza Minnelli en Joel Grey in de hoofdrollen, was een waar fenomeen en won acht Oscars en talloze prijzen wereldwijd.

Actrice Marisa Berenson legde uit dat niemand destijds zo'n succes had verwacht: "Het was onverwacht, we waren verbijsterd", vertrouwde ze toe in een interview in 2013. Ze herinnerde zich ook dat elke scène een uitdaging was, waarbij Bob Fosse zijn acteurs constant tot het uiterste dwong met zijn artistieke eisen en perfectionisme. Marisa Berenson, nog steeds een nieuwkomer in de filmwereld, werd voor haar acteerprestaties genomineerd voor een Golden Globe, wat haar status als rijzende filmster bevestigde.

Uiteindelijk straalt Marisa Berenson stijl en uitstraling uit. Van het Berlijn van de jaren 30, de setting voor de film "Cabaret", tot de levendige lichten van Marokko in 2025, bewijst de actrice dat charme en artistieke passie geen leeftijd kennen. Haar carrière, gekenmerkt door gratie en vastberadenheid, blijft een bron van inspiratie voor alle generaties.