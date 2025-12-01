Search here...

Op 78-jarige leeftijd betovert dit 'Cabaret'-icoon in een zwarte jurk

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

De Amerikaanse actrice en voormalig model Marisa Berenson wist onlangs fotografen te boeien op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech in Marokko. De ster van de film "Cabaret" bewees dat elegantie en tijdloosheid hand in hand kunnen gaan door op de rode loper te poseren in een outfit die zowel verfijnd als modern was.

Een opvallende verschijning op het festival van Marrakech

Voor dit prestigieuze evenement koos Marisa Berenson een lange zwarte jurk met lange mouwen, gemaakt van een fluweelachtige stof. Ze completeerde haar look met een bijpassende panty, zwarte pumps versierd met parels, een zilveren ketting en diverse glinsterende ringen. Haar korte, licht gekrulde kapsel en bordeauxrode nagellak gaven het ensemble een vleugje verfijning. Haar aanwezigheid op het festival oogstte bewondering van zowel het publiek als de journalisten, een bewijs van het blijvende charisma van deze iconische figuur uit de jaren 70.

Herinneringen aan "Cabaret", een onverwacht meesterwerk

Marisa Berenson, vooral bekend om haar rol als Natalia Landauer in Bob Fosse's film "Cabaret" (1972), vertelde openhartig over deze cruciale periode in haar carrière. De film, met Liza Minnelli en Joel Grey in de hoofdrollen, was een waar fenomeen en won acht Oscars en talloze prijzen wereldwijd.

Actrice Marisa Berenson legde uit dat niemand destijds zo'n succes had verwacht: "Het was onverwacht, we waren verbijsterd", vertrouwde ze toe in een interview in 2013. Ze herinnerde zich ook dat elke scène een uitdaging was, waarbij Bob Fosse zijn acteurs constant tot het uiterste dwong met zijn artistieke eisen en perfectionisme. Marisa Berenson, nog steeds een nieuwkomer in de filmwereld, werd voor haar acteerprestaties genomineerd voor een Golden Globe, wat haar status als rijzende filmster bevestigde.

Uiteindelijk straalt Marisa Berenson stijl en uitstraling uit. Van het Berlijn van de jaren 30, de setting voor de film "Cabaret", tot de levendige lichten van Marokko in 2025, bewijst de actrice dat charme en artistieke passie geen leeftijd kennen. Haar carrière, gekenmerkt door gratie en vastberadenheid, blijft een bron van inspiratie voor alle generaties.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
"Ik hou van buikspieren!": Dit 38-jarige model zorgt voor ophef in Rio
Article suivant
Deze voormalige cheerleader, bekritiseerd vanwege haar lichaam, vertelt openhartig over de druk van sport

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy schittert in een gouden jurk op de rode loper

De Brits-Amerikaanse actrice Anya Taylor-Joy, jurylid op het 22e Internationale Filmfestival van Marrakech, betoverde onlangs het publiek op...

Op 56-jarige leeftijd schittert Jennifer Lopez in de keuken in een satijnen jurk

Jennifer Lopez toverde onlangs haar keuken om tot een ware modeshow voor Thanksgiving. Ze straalde in een satijnen...

Deze voormalige cheerleader, bekritiseerd vanwege haar lichaam, vertelt openhartig over de druk van sport

Voormalig cheerleader Claire Wolford, bekend van de legendarische Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), sprak zich onlangs uit op sociale...

"Ik hou van buikspieren!": Dit 38-jarige model zorgt voor ophef in Rio

Rosie Huntington-Whiteley heeft haar fans opnieuw versteld doen staan met een reeks vakantiefoto's op Instagram. Het voormalige Victoria's...

De outfit die ze draagt om te tennissen fascineert internetgebruikers

Isidora (@isidorapjv), een gecertificeerd tenniscoach en model, zet Instagram in vuur en vlam met haar video's van zichzelf...

Kim Kardashians onwaarschijnlijke strandoutfit zorgt voor verdeeldheid onder internetgebruikers

Kim Kardashian zorgde onlangs voor ophef door 's nachts in de oceaan van Rio de Janeiro te zwemmen...

© 2025 The Body Optimist